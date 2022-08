MONTRÉAL, le 12 août 2022 /CNW/ - Chaque Canadien mérite un chez-soi sûr et abordable, mais beaucoup trop de Canadiens font face à des conditions de vie incertaines et à l'itinérance, et la pandémie de COVID-19 n'a fait qu'aggraver la situation des personnes les plus vulnérables. Les gouvernements du Canada et du Québec reconnaissent la responsabilité collective que nous partageons d'agir face à cette crise.

Aujourd'hui, Soraya Martinez Ferrada, la secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, ainsi que Lionel Carmant, ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux du Québec, annoncent qu'un financement fédéral additionnel de plus de 84 millions de dollars sur deux ans, à compter de 2022-2023, a été rendu disponible aux communautés du Québec dans le cadre de la modification de l'Entente Canada-Québec concernant Vers un chez-soi 2019-2024 du programme Vers un chez-soi : la stratégie canadienne de lutte contre l'itinérance. Ce financement additionnel s'est ajouté au financement régulier déjà prévu dans l'Entente Vers un chez-soi.

Le gouvernement du Canada a presque doublé ses investissements dans Vers un chez-soi, passant de plus de 2 milliards de dollars sur 9 ans à près de 4 milliards de dollars depuis son lancement.

Au Québec, Vers un chez-soi est principalement mis en œuvre dans le cadre d'ententes Canada-Québec qui respectent les compétences et les priorités des deux gouvernements en matière de prévention et de réduction de l'itinérance. À date, ce programme a aidé 40 000 Québécois et Québécoises à recevoir des services qui les ont empêchés de devenir sans-abri ou qui les ont aidés à trouver un logement. Vers un chez-soi a également financé des programmes d'éducation, des programmes de formation professionnelle et des activités d'intégration sociale.

Conformément à l'Entente modifiant l'Entente Canada-Québec concernant Vers un chez-soi 2019-2024, les centres intégrés de santé et de services sociaux continuent d'assurer la gestion du financement disponible sur leur territoire tout en bénéficiant de la flexibilité et de la souplesse nécessaires pour répondre aux priorités permettant de contrer les problématiques régionales.

Le financement fédéral additionnel soutient les organismes dans leurs réponses aux priorités communautaires, comme la réduction de l'engorgement des refuges, l'offre de solutions de logement permanentes ou la prestation directe temporaire de services médicaux. Les organismes peuvent ainsi soutenir et élargir leur offre de services aux personnes en situation d'itinérance ou à risque de le devenir.

Le programme Vers un chez-soi appuie les objectifs de la Stratégie nationale sur le logement en aidant les Canadiens et les Québécois les plus vulnérables à conserver un logement sûr, stable et abordable et à réduire l'itinérance chronique à l'échelle nationale.

Citations

« Tous les Canadiens et Canadiennes méritent d'avoir un chez-soi sûr et abordable. Ce financement additionnel à la province de Québec est essentiel à soutenir les personnes en situation d'itinérance ou à risque de le devenir, et à trouver des solutions afin de réduire l'itinérance chronique. Nous continuons à travailler avec nos partenaires pour nous assurer que personne ne soit laissé pour compte. »

- Soraya Martinez Ferrada, la secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion (Logement) et députée de Hochelaga au nom de l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

« Ce financement supplémentaire permet de soutenir les actions en cours de déploiement prévues par le plan d'action interministériel en itinérance 2021-2026. Ces actions visent à soutenir les plus vulnérables de notre communauté et qui sont en situation d'itinérance ou à risque de le devenir. Ce financement vient en appui aux efforts du Québec, et notamment celui d'offrir 1600 suppléments au loyer, sur les cinq prochaines années, afin d'apporter des solutions rapides aux besoins des personnes en situation d'itinérance. »

- Monsieur Lionel Carmant, ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux du Québec

Les faits en bref

Par l'intermédiaire de Vers un chez-soi : la stratégie canadienne de lutte contre l'itinérance , le gouvernement fédéral s'est engagé à affecter près de 4 milliards de dollars sur une période de 9 ans afin de lutter contre l'itinérance au pays. Au Québec, ce montant s'élève à plus de 380 millions de dollars.





, le gouvernement fédéral s'est engagé à affecter près de 4 milliards de dollars sur une période de 9 ans afin de lutter contre l'itinérance au pays. Au Québec, ce montant s'élève à plus de 380 millions de dollars. La première Entente Canada-Québec concernant Vers un chez-soi 2019 à 2024 a été conclue le 26 août 2019. Elle établit les modalités de collaboration entre les deux gouvernements pour la mise en œuvre du programme Vers un chez-soi dans le respect des compétences et des priorités du Québec.





a été conclue le 26 août 2019. Elle établit les modalités de collaboration entre les deux gouvernements pour la mise en œuvre du programme Vers un chez-soi dans le respect des compétences et des priorités du Québec. L'Entente modifiant l'Entente Canada-Québec concernant Vers un chez-soi 2019-2024 a été signée et entre en vigueur le 8 août 2022.

Liens connexes

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Renseignements: Arevig Afarian, Cabinet du ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, [email protected]; Relations avec les médias Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]