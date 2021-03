Financeit, chef de file des technologies financières, continue de démontrer une croissance et une vigueur importantes au sein des circuits d'établissement des prêts

TORONTO, le 16 mars 2021 /CNW/ - Aujourd'hui, Financeit, le principal fournisseur de financement au point de vente du Canada, approfondit ses relations de financement actuelles et renforce sa position de chef de file du secteur en concluant un nouvel accord stratégique de prêt aux consommateurs avec la Banque Royale du Canada (« RBC »). Cette relation stratégique, qui favorisera une forte croissance des volumes de prêts consolidés, mettra l'accent sur l'établissement et le financement des prêts aux consommateurs aux points de vente de la Banque.

Plus tard cette année, Financeit collaborera avec RBC pour appuyer l'établissement de prêts aux consommateurs, ce qui permettra à Financeit de continuer à offrir ses solutions faciles et complètes aux commerçants et aux clients. Par l'entremise de ce nouveau partenariat, la RBC se donne les moyens de financer l'établissement de prêts aux consommateurs au point de vente de 500 millions de dollars ou plus.

« Nous sommes très heureux d'établir cette relation stratégique avec la RBC, a déclaré Chris Lynch, dirigeant principal des finances de Financeit. Non seulement le fait d'attirer une institution financière du calibre de la RBC met en valeur l'envergure de notre service de prêts au point de vente, mais cela montre aussi la diversité et la résilience de notre entreprise. »

Financeit a récemment atteint un milliard de dollars en actifs sous gestion, établissant une norme de croissance sans précédent depuis sa création il y a moins de dix ans.

BMO Marchés des capitaux a agi à titre de conseiller financier auprès de Financeit, tandis que McCarthy Tétrault LLP a agi à titre de conseiller juridique auprès de l'entreprise.

À propos de Financeit

Financeit est un fournisseur de financement au point de vente de premier plan qui sert les secteurs de la rénovation résidentielle, de la vente de véhicules et de la vente au détail. La technologie en nuage novatrice de Financeit permet aux marchands d'accroître la valeur des transactions et de conclure la vente au moyen d'un paiement mensuel ou bimensuel abordable. La plateforme Financeit assure un processus de traitement rapide et transparent des demandes et est utilisée par plus de 9 000 marchands partenaires au Canada, qui ont traité plus de 1 milliard de dollars en actif géré.

