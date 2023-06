Financeit fait l'acquisition du secteur crédit à la consommation du groupe Simply (Simply Group Loan Business)

Les nouvelles équipes fusionnées se concentreront sur l'amélioration de l'expérience pour les marchands et les clients incluant le lancement de projets innovants

TORONTO, le 26 juin 2023 /CNW/ - Financeit Canada Inc ("Financeit" ou "l'entreprise"), leader sur le marché canadien du financement au point de vente pour la rénovation domiciliaire, les véhicules récréatifs et la vente au détail, a le plaisir d'annoncer son acquisition de Simply Group Financial, SNAP Home Finance ("SNAP") et certains actifs de EcoHome Financial ("EcoHome, et collectivement avec Simply Group Financial et SNAP, le "Simply Group Loan Business").

Financeit's acquisition (Groupe CNW/Financeit)

"Nous sommes très heureux d'annoncer une autre étape importante dans notre parcours de croissance alors que nous nous concentrons sur l'expansion de notre empreinte sur le marché et sur notre engagement durable envers le marché canadien du financement au point de vente." déclare Michael Garrity, PDG de Financeit. "Le secteur du prêt à la consommation du groupe Simply a constamment fait preuve d'une expertise approfondie de l'industrie, d'une agilité remarquable sur le marché et d'une gamme de produits et de services compétitifs pour les partenaires. En combinant nos deux entreprises, nous sommes convaincus que nous pouvons avoir un impact réel sur la vie des marchands en rénovation domiciliaire, en les aidant à stimuler la croissance de l'entreprise. »

Cette annonce marque une nouvelle étape importante pour Financeit, en s'appuyant sur son acquisition par InterVest Capital Partners en 2022.

"Nous sommes ravis de nous associer à Simply Group Financial, SNAP Home Finance et EcoHome Financial dans cette acquisition significative. Grâce à leur portfolio impressionnant et leur vaste expertise dans le secteur du financement de la rénovation domiciliaire, nous sommes convaincus qu'ensemble, nous pouvons offrir un service hors pair à nos partenaires et clients canadiens », Michael Gontar, PDG d'InterVest.

Avec un palmarès impressionnant de plus de 3 milliards de dollars en prêts de rénovation domiciliaire pour plus de 500 000 Canadiens, Simply Group Financial, SNAP et EcoHome se sont imposés parmi les fournisseurs de services de financement de rénovation domiciliaire les plus importants au pays. L'équipe de plus de 180 professionnels apporte à Financeit une vaste expertise des marchands et de l'industrie, positionnant l'organisation nouvellement combinée pour offrir un service sans précédent aux partenaires marchands canadiens et aux clients.

"C'est une journée excitante pour nous tous chez Simply Group Loan Business", déclare Lawrence Krimker, PDG de Simply Group Financial, de SNAP Home Finance et d'EcoHome. "En réunissant ces entreprises, nous serons en mesure d'offrir aux Canadiens la meilleure technologie et la meilleure expérience client dans le domaine des prêts à la consommation pour la rénovation domiciliaire", a ajouté Krimker. "En tant que membre du conseil d'administration de l'entreprise nouvellement fusionnée, je me réjouis de pouvoir continuer à apporter mes conseils et mon soutien à cette plateforme leader sur le marché."

À propos de Financeit

Financeit Canada Inc. est un fournisseur de financement au point de vente pour les secteurs de la rénovation domiciliaire, des véhicules récréatifs et de la vente au détail. L'entreprise offre des plans de paiement aux grandes entreprises, aux détaillants grande surface, aux fabricants d'équipements d'origine (OEMs) et aux réseaux de marchands pour leurs projets et leurs achats, ainsi que des solutions pour les consommateurs. Sa technologie basée sur un cloud permet aux marchands d'augmenter leur taux de conclusion et la taille des transactions grâce à des plans de paiement mensuels ou bi-mensuels. La plateforme de Financeit offre un processus de demande de prêt transparent et a servi des marchands partenaires à travers le Canada. Financeit a été fondée en 2011, est basée à Toronto, au Canada, et opère en tant que filiale de CommunityLend Holdings Inc.

À propos de Simply Group

Avec plus de 1,5 milliard de dollars d'actifs sous gestion, le groupe Simply (mysimplygroup.com) fournit à ses clients des équipements de confort domestique très efficace et des solutions de financement à la pointe de l'industrie, afin de moderniser leurs propriétés résidentielles, commerciales et industrielles. Simply Group sait que son personnel est son plus grand atout et est fier d'être certifié Great Place to Work (Meilleur lieu de travail) depuis 2016. En 2020, Simply Group a été nommé Meilleure entreprise de l'année par le Canadian SME National Business Awards qui récompense les meilleures PME du Canada.

À propos d'InterVest Capital Partners

InterVest Capital Partners, anciennement Wafra Capital Partners, est une société leader dans l'investissement alternatif, spécialisée dans les prêts basés sur l'actif, le crédit-bail et d'autres types de financement structuré. Depuis 1999, l'équipe a établi des véhicules d'investissement dont le capital total engagé dépasse les 15 milliards de dollars US.

Conseillers

Marché des Capitaux CIBC a agi en tant que conseiller financier de Simply Group Loan Business. Macquarie Capital a agi en tant que conseiller financier de Financeit.

