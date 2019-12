Finance Montréal vise à faire croître le secteur des jeunes entreprises de technologie financière avec la collaboration d'IBM

L'organisme Finance Montréal a été créé en 2010 pour développer et promouvoir le secteur des services financiers du Québec. Il travaille à améliorer la réputation de Montréal comme pôle financier de classe internationale et encourage la coopération avec les entreprises locales pour attirer les talents et les investissements du monde entier.

Le partenariat entre IBM et Finance Montréal comprend jusqu'à 10 000 $ US chaque mois, jusqu'à concurrence de 120 000 $, en crédits relatifs au nuage public IBM pour les entreprises en démarrage admissibles pendant leur première année d'activités. Les entreprises de technologie financière pourront accéder au nuage public IBM afin de tirer parti de services et de logiciels à valeur supérieure, y compris Watson, IBM Blockchain et les logiciels d'analytique et de sécurité IBM.

Watson : les entreprises de technologie financière peuvent intégrer l'intelligence artificielle à leurs processus d'affaires, ce qui les aide à faire des prévisions plus exactes, à automatiser les décisions et à optimiser les processus.





: les entreprises de technologie financière peuvent intégrer l'intelligence artificielle à leurs processus d'affaires, ce qui les aide à faire des prévisions plus exactes, à automatiser les décisions et à optimiser les processus. IBM Blockchain : offre la possibilité de faire des opérations transfrontalières sécurisées et de bâtir un écosystème de confiance pour les partenaires et les clients du monde entier.





Analytique IBM : rend les données plus simples et plus accessibles, ce qui réduit le temps nécessaire à la réalisation de tâches répétitives, qui sont alors remplacées par du travail plus productif.





Sécurité IBM : aide les entreprises de technologie financière à évaluer les menaces au moyen d'outils de renseignement sur les menaces et d'intelligence artificielle qui offrent des solutions présentant un avantage concurrentiel.

Le partenariat inclut aussi l'accès à des tutoriels de formation en ligne, à des midi-conférences données par des experts locaux en intelligence artificielle et à des séances d'innovation deux fois par an sur les technologies émergentes et l'évolution de l'intelligence artificielle. Par l'entremise de la Station FinTech Montréal, les entreprises de technologie financière en résidence accéderont aussi aux séances de méthodologie IBM Garage et Design Thinking, ce qui les aidera à offrir des solutions axées sur le client à un rythme d'accès au marché accéléré.

« À la Station FinTech Montréal, a déclaré Matthieu Cardinal, vice-président, Développement FinTech et affaires corporatives, nous nous efforçons de fournir à nos jeunes entreprises des services qui vont au-delà de la simple location d'espace. Grâce à notre partenariat avec IBM, nous pouvons maintenant leur donner accès à un ensemble complet de technologies d'avant‑garde qui augmenteront leur capacité à mettre sur le marché des solutions de qualité. »

« Qu'il s'agisse de bouleverser un secteur d'activité ou de créer des solutions significatives qui changent la vie des gens, a affirmé Denis Desbiens, président d'IBM Québec, un nombre de plus en plus grand parmi nos clients tirent parti des solutions et capacités de nuage public d'IBM pour stimuler l'innovation. Nous nous réjouissons à l'idée de faire prendre de l'expansion à cet écosystème avec Finance Montréal et les entreprises de technologie financière dans le monde entier, tandis qu'elles feront évoluer leurs solutions sur une plateforme ouverte et sûre qui transformera notre façon de travailler. »

Le partenariat d'IBM avec Finance Montréal fait partie du programme mondial Démarrez avec IBM, qui vise à donner accès à la technologie d'IBM, à ses communautés d'entreprises en démarrage et à de l'assistance pour aider les développeurs à faire croître leurs activités.

À PROPOS DE FINANCE MONTRÉAL ET DE LA STATION FINTECH MONTRÉAL

Créée en 2010, Finance Montréal, la grappe financière du Québec, a pour mission de faire de Montréal un pôle financier de calibre mondial et de favoriser la coopération entre ses institutions membres afin d'accélérer la croissance de l'industrie. L'organisation effectue des activités de démarchage international afin d'y attirer des sociétés financières étrangères à l'aide de différentes mesures fiscales, dont le crédit d'impôt CFI. Finance Montréal gère aussi la Station FinTech Montréal, centre de développement pour les entreprises travaillant dans le secteur des technologies financières. Pour en savoir plus sur Finance Montréal, allez à www.finance-montreal.com et pour en savoir plus sur la Station FinTech Montréal, allez à www.stationfintech.com/fr.

Pour avoir d'autres renseignements sur IBM Canada, allez à https://www.ibm.com/ca-fr/.

SOURCE IBM Canada Ltée

Renseignements: Contacts médias : IBM Canada, Alicia Ali, Communications externes, Courriel : alicia.ali@ibm.com ; Finance Montréal, Thierry Hardy, Conseiller principal, Événements et partenariats, Courriel : thierry.hardy@finance-montreal.com, Téléphone : 438-315-4596, Cellulaire : 514-441-1540

Related Links

www.ibm.com