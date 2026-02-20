Finance d'impact : Une toute première société d'investissement privée dédié à un OBNL d'habitation

MONTRÉAL, le 20 févr. 2026 /CNW/ - IPSO FACTO investissement immobilier et UTILE annoncent la mise en place de la Société IPSO FACTO Impact, un véhicule d'investissement d'une capitalisation initiale de 30 M$ dédié au pré-développement des projets d'UTILE. C'est la toute première fois qu'un gestionnaire de fonds privé met en place un fonds d'investissement qui se consacre exclusivement aux financements des projets d'un organisme à but non lucratif.

Les commanditaires pour cette première clôture sont Fondaction, le Fonds de finance sociale CAP Finance, le Fonds Fiducie du Chantier de l'économie sociale et la Fondation McConnell. Leurs investissements permettront de financer le pré-développement des projets d'UTILE, c'est-à-dire l'achat des terrains et leur mise en valeur, incluant leur décontamination.

Attirer les capitaux privés dans le logement à but non lucratif pour lutter contre la crise

La direction d'UTILE se réjouit de cette première clôture de la Société, qui s'inscrit dans une stratégie plus large d'UTILE qui vise à attirer davantage de capitaux privés dans le secteur du logement à but non lucratif. « Pour construire le nombre de logements à but non lucratif dont nous avons besoin pour sortir durablement de la crise du logement, nous devons convaincre les investisseurs privés d'investir dans notre secteur. Les gouvernements, à eux seuls, n'ont pas la capacité de le faire », souligne Gabriel Fournier Filion, chef de la direction d'UTILE.

« La Société IPSO FACTO Impact est la preuve qu'il est possible de construire des logements à but non lucratif tout en offrant un rendement intéressant aux investisseurs qui souhaitent contribuer à résorber la crise » ajoute M. Fournier Filion.

Cette nouvelle société permettra de financer le pré-développement d'environ 1200 de logements abordables UTILE dans différentes villes québécoises au cours des trois prochaines années. Alors que le logement est le poste de dépense le plus élevé de la population étudiante, l'accès à une offre de logement à but non lucratif qui lui est dédié est une manière importante de contribuer à l'accessibilité aux études.

Citations

IPSO FACTO est fier de mettre son expertise en finance immobilière au service d'UTILE en lançant cette société, qui permet à nos commanditaires d'atteindre leurs objectifs combinés de rendement et d'impacts sociaux positifs. Cette collaboration est un premier jalon dans la poursuite de notre objectif commun : attirer davantage d'investisseurs dans ce secteur névralgique.

Jean-Philippe Dubé, coprésident, IPSO FACTO investissement immobilier

La Société IPSO FACTO Impact répond à un enjeu très concret du logement abordable : l'absence de capital à l'étape du pré‑développement, pourtant déterminante pour faire passer les projets de l'intention à l'action. En soutenant UTILE et IPSO FACTO à ce moment charnière, nous contribuons à accélérer des projets de logements étudiants abordables et de qualité, tout en créant un effet de levier sur les capitaux nécessaires à leur réalisation. C'est une intervention ciblée et structurante, alignée avec notre volonté de soutenir des milieux de vie durables, à la hauteur des besoins réels des communautés.

Chad Ruel, Directeur de portefeuille principal, immobilier, Fondaction

Devant l'insuffisance de capital pour le pré-développement de logements étudiants abordables, la Société IPSO FACTO Impact apporte une solution pertinente à ce défi si critique. Nous sommes ravis de soutenir l'accélération des projets réalisés par cette collaboration avec l'entreprise d'économie sociale UTILE. Cela s'inscrit dans notre mission de maximiser un effet de levier par l'attraction de capitaux au service de la résilience du tissu socio-économique de nos communautés.

Bernard Diene Ndour, PDG du Fonds de finance sociale CAP Finance, propulsé par le gouvernement du Canada

C'est en intervenant dès le prédéveloppement, une phase essentielle, mais souvent sous‑financée, que nous pouvons accélérer la réalisation de projets structurants pour nos communautés. C'est pourquoi nous sommes fiers d'appuyer le lancement d'IPSO FACTO Impact, une société dédiée aux projets réalisés par UTILE permettant la création de logements étudiants abordables et de qualité.

Manda Razafimahefa, Directrice, Partenariats stratégiques et capitalisation, Fonds Fiducie du Chantier de l'économie sociale

La Fondation McConnell est ravie de participer à la Société IPSO FACTO Impact, fruit de la collaboration entre UTILE et IPSO FACTO, afin de financer et accélérer le pré-développement de logements abordables et verts pour les étudiants. Notre participation à la Société se fait alors que nous sommes à mi-chemin de notre trajectoire vers un portefeuille constitué à 100 % d'investissements d'impact d'ici 2028.

Jane Rabinowicz, présidente-directrice générale de la Fondation McConnell.

À propos d'IPSO FACTO investissement immobilier :

IPSO FACTO est un groupe d'investissement privé dont la mission est d'investir dans des projets de développement immobilier. Le groupe, qui intègre les meilleures pratiques ESG dans ses activités d'investissement et ses décisions d'affaires et opérationnelles, a été impliqué jusqu'à maintenant dans de multiples transactions ayant conduit au développement d'actifs immobiliers dont la valeur excède 10 milliards de dollars.

À propos d'UTILE :

UTILE est un propriétaire à but non lucratif qui développe et gère un parc d'appartements étudiants dont le modèle a fait ses preuves. UTILE souhaite construire d'ici 2027 quelque 1500 nouveaux logements, qui viendront s'ajouter aux 600 appartements déjà habités. L'équipe d'UTILE regroupe plus de 50 professionnel•les en développement et en gestion d'immeubles.

SOURCE UTILE - Unité de travail pour l'implantation de logement étudiant

Renseignements : Maxime Pelletier, directeur des affaires publiques, UTILE, 514 701-4075, [email protected]