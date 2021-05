FINALISTES PRINCIPAUX

Publication Nominations The Walrus 22 Maclean's 17 Toronto Life 15 L'actualité 10 Cottage Life 7 Inuit Art Quarterly 7 Nouveau Projet 6 The Narwhal 6

POINTS SAILLANTS PARMI LES FINALISTES INDIVIDUELS

« A Family Massacre » de Katherine Laidlaw , publié dans Toronto Life , est finaliste dans les catégories Meilleur article de fond et Journalisme d'enquête.

, publié dans , est finaliste dans les catégories Meilleur article de fond et Journalisme d'enquête. « A Planner's Guide to Dying », publié dans Reader's Digest Canada , a reçu des nominations dans les catégories Illustrations et Journalisme de service.

, a reçu des nominations dans les catégories Illustrations et Journalisme de service. Avec des nominations dans les catégories Meilleure direction artistique d'un article et Photographie : art de vivre, nous retrouvons « At the End of the Highway » de Cottage Life .

. « Heartbreaker », écrit par Katherine Laidlaw et publié dans Toronto Life , a obtenu deux nominations dans les catégories Journalisme d'enquête et Meilleur article de fond - 6 000+ mots.

et publié dans , a obtenu deux nominations dans les catégories Journalisme d'enquête et Meilleur article de fond - 6 000+ mots. L'année dernière, Arvin Joaquin était finaliste pour le prix du Meilleur auteur émergent. Cette année, « Inside the second wave of the HIV epidemic in the Philippines » de Joaquin est finaliste dans les catégories Meilleur article de fond - 6 000+ mots et Journalisme personnel.

était finaliste pour le prix du Meilleur auteur émergent. Cette année, « Inside the second wave of the HIV epidemic in » de Joaquin est finaliste dans les catégories Meilleur article de fond - 6 000+ mots et Journalisme personnel. Ryan David Allen est l'un des finalistes du prix du Meilleur auteur émergent de cette année pour « Labour of Love », publié dans Maisonneuve . « Labour of Love » est également finaliste dans la catégorie Essais.

est l'un des finalistes du prix du Meilleur auteur émergent de cette année pour « Labour of Love », publié dans . « Labour of Love » est également finaliste dans la catégorie Essais. « Letters to America », paru dans Maclean's , est finaliste dans les catégories Meilleur dossier thématique et Grand prix du numéro.

, est finaliste dans les catégories Meilleur dossier thématique et Grand prix du numéro. « Nuna » de BESIDE a reçu des nominations dans les catégories Journalisme personnel et Photojournalisme et essais photographiques.

a reçu des nominations dans les catégories Journalisme personnel et Photojournalisme et essais photographiques. « State of erosion: the legacy of Manitoba Hydro », publié par The Narwhal, est finaliste dans les catégories Photojournalisme et essais photographiques et Photographie : portraits.

« The Age of Surrender » de The Walrus a obtenu deux nominations; l'une dans la catégorie Illustrations et l'autre pour le prix du Meilleur article de fond - 6 000+ mots.

a obtenu deux nominations; l'une dans la catégorie Illustrations et l'autre pour le prix du Meilleur article de fond - 6 000+ mots. « The New Lobster Wars », écrit par Zoe Heaps Tennant et publié dans The Walrus , est finaliste dans les catégories Journalisme d'enquête et Meilleur article de fond - 6 000+ mots.

et publié dans , est finaliste dans les catégories Journalisme d'enquête et Meilleur article de fond - 6 000+ mots. « Tiny Fish to Big Picture » de Brian Banks , publié par Canadian Wildlife , est nommé deux fois, dans les catégories Meilleur article de fond - long format et Portraits.

to Big Picture » de , publié par , est nommé deux fois, dans les catégories Meilleur article de fond - long format et Portraits. Le numéro 25 de The Feathertale Review est finaliste dans les catégories très convoitées du Grand prix de la direction artistique et du Grand prix du numéro. La publication est aussi en compétition pour le prix du Meilleur magazine : art, littérature et culture.

est finaliste dans les catégories très convoitées du Grand prix de la direction artistique et du Grand prix du numéro. La publication est aussi en compétition pour le prix du Meilleur magazine : art, littérature et culture. lstw magazine est finaliste dans les catégories Grand prix de la direction artistique, Grand prix de l'éditeur, et Meilleur magazine : intérêt spécial.

est finaliste dans les catégories Grand prix de la direction artistique, Grand prix de l'éditeur, et Meilleur magazine : intérêt spécial. Le numéro 29: Sex de SAD Mag est finaliste pour le Grand prix de la direction artistique et le Meilleur dossier thématique.

MEILLEUR AUTEUR EMERGENT

Prix commandité par la Fondation Reader's Digest

Ce prix est octroyé à l'individu dont les premières œuvres publiées dans des magazines démontrent le plus haut degré de maîtrise et de potentiel. Les trois finalistes de cette année sont :

Ryan David Allen pour « Labour of Love » publié dans Maisonneuve Magazine.

« Labour of Love » mélange mémoires et journalisme pour créer un portrait captivant de l'alcoolisme d'un père et humaniser un groupe souvent négligé. Cela résulte en un argument convaincant sur l'absurdité de réduire les problèmes de santé publique à des défaillances du caractère des gens, laissant ainsi la gestion de problématiques complexes de santé et de société aux individus non-qualifiés et à leurs familles, et nous éclaire sur la façon dont la pandémie a affecté les communautés marginalisées. » -- Jury des PMC

Sherina Harris pour « The Butterfly Effect » publié dans The Walrus

« The Butterfly Effect » est l'exploration succincte mais riche d'un sujet fascinant, abordant à la fois le changement climatique, l'embourgeoisement et la conservation, et se démarque par son organisation et ses détails vivants. Harris nous livre une histoire où la recherche et le reportage s'entrelacent habilement, ce qui en fait une lecture non seulement irrésistible, mais aussi génératrice de changement. Cela aurait déjà été impressionnant de la part d'un auteur chevronné, mais venant d'une journaliste émergente, c'est tout simplement remarquable. » -- Jury des PMC

Jadine Ngan pour « A Lonely Year on Campus » publié dans The Walrus

« Au travers d'entrevues captivantes et de détails soigneusement choisis, « A Lonely Year on Campus » engendre beaucoup de sympathie pour les étudiants de niveau postsecondaire, une cohorte trop facilement délaissée durant la pandémie. La confiance et la maturité de l'auteure sont évidentes, et l'article est un vrai plaisir à lire. » -- Jury des PMC

PRIX SPECIAUX

GRAND PRIX DU MAGAZINE

Le Grand prix du magazine sera décerné à l'une des publications parmi les quatre lauréats des prix des Meilleurs magazines et sera remis lors de la célébration des gagnants qui se tiendra en juin.

PRIX DE LA FONDATION POUR CONTRIBUTION EXEMPLAIRE

Après mûre réflexion, notre conseil d'administration a décidé de reporter la remise de ce prix prestigieux. Soyez assurés que les candidatures de 2020 seront automatiquement conservées et examinées pour la saison des prix 2021. Le lauréat sera alors présenté sur scène, lors d'un événement tenu au printemps 2022. Cette décision a été difficile à prendre, mais nous nous réjouissons de remettre le Prix de la Fondation pour contribution exemplaire lorsque l'industrie pourra se réunir et célébrer sans danger.

Modifications et ajouts aux contributions

Si vous désirez apporter des modifications ou des ajouts aux différentes contributions, veuillez en envoyer les détails à [email protected] avec comme sujet « PMC - Modification aux contributions. » La date limite de modification ou d'ajout aux contributions est le lundi 17 mai 2021 à minuit HE .

Remerciements

La Fondation des prix pour les médias canadiens est extrêmement reconnaissante envers le Gouvernement du Canada , le Conseil des arts de l'Ontario et Ontario Créatif pour leur soutien. Nous remercions également Reader's Digest Foundation , CCR Solutions , Cision , Very Good Studios et Magazines Canada .

Nous tenons à remercier tout particulièrement l'équipe de Rethink Canada , qui a créé les superbes graphismes et animations de cette année.

Merci à Vesselin Stroumsky pour avoir développé les plateformes numériques de soumission de candidature et d'évaluation.

Nous exprimons notre profonde gratitude à l'égard de notre panel de juges bénévoles , qui ont consacré d'innombrables heures à l'évaluation des candidatures en compétition cette année.

