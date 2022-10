MONTRÉAL, le 20 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Le Carrousel, compagnie de théâtre, le Théâtre Le Clou et Le Cube, centre international de recherche annoncent la fin du projet d'immobilisation Le Cube dans l'ancienne église Sainte-Brigide-de-Kildare à Montréal.

Pendant près de dix ans, malgré la complexité des enjeux liés à sa réalisation et les différentes problématiques rencontrées, Le Carrousel et Le Clou ont mené ce projet avec la conviction profonde de la nécessité d'offrir aux artistes un lieu dédié à la recherche, la création et la production de théâtre pour l'enfance et la jeunesse, et ce, tout en résolvant les enjeux de relocalisation auxquels ils sont confrontés.

En janvier 2021, l'annonce d'un investissement additionnel du ministère de la Culture et des Communications du Québec permettait de croire que la mise en œuvre du projet d'immobilisation dans l'ancienne église Sainte-Brigide-de-Kildare allait enfin se réaliser. Or, en mai 2021, la révision budgétaire révèle à nouveau une augmentation des coûts, conséquence de la surchauffe du marché de la construction. Malgré les compromis faits par les compagnies et le travail acharné des professionnels afin de réduire les coûts, aucune économie substantielle n'est possible sans compromettre la nature même du projet.

C'est pour cette raison que - considérant le temps, les ressources et les énergies que les compagnies ont investis dans ce projet, et pour veiller à leur pérennité - les conseils d'administration du Carrousel et du Clou ont pris la décision de mettre fin au projet d'immobilisation dans l'ancienne église Sainte-Brigide-de-Kildare.

Le Carrousel et Le Clou souhaitent souligner l'apport du Centre culturel et communautaire Sainte-Brigide, partenaire de premier plan dans le développement du projet, ainsi que celui de l'ensemble des professionnels qui ont contribué à son avancement.

Vers un nouveau projet de relocalisation

Malgré la fin du projet, les équipes du Carrousel, du Clou et du Cube, centre international de recherche regardent vers l'avenir : « Nous croyons plus que jamais à la nécessité d'un projet porteur pour tout le milieu, un projet qui regrouperait nos trois organisations, à plus forte raison dans le contexte de relance qui pointe à l'horizon. »

Les trois organismes sont actuellement à pied d'œuvre afin de développer un nouveau projet de relocalisation et sont en communication avec divers intervenants pour la réalisation de ce nouveau défi.

Le Carrousel, compagnie de théâtre

Compagnie de théâtre fondée en 1975, Le Carrousel se consacre essentiellement à la création et la diffusion de spectacles pour les jeunes publics. Sous la direction de Marie-Eve Huot, qui a succédé aux cofondateurs Suzanne Lebeau et Gervais Gaudreault, la compagnie mène ses recherches et développe ses projets artistiques au Québec, et les diffuse partout dans le monde. Depuis cinquante ans, elle a touché plus d'un million de spectateurs sur quatre continents et présenté des spectacles en différentes langues (français, anglais, espagnol, italien, mandarin, polonais et japonais).

Théâtre Le Clou

Fondée à Montréal en 1989 et codirigée par Monique Gosselin, Sylvain Scott et Benoît Vermeulen, la compagnie propose un théâtre de création et privilégie la rencontre avec le public adolescent. Le Théâtre Le Clou est un collectif de metteurs en scène dont les démarches personnelles sont intimement liées. Les créations oscillent entre exigence et plaisir, provocation et engagement, beauté et chaos. Des milliers de spectateurs au Québec et à l'étranger ont pu applaudir une des 42 créations de la compagnie.

Le Cube, centre international de recherche

Fondée en 2011 par Le Carrousel et Le Clou, Le Cube, centre international de recherche et de création en théâtre pour l'enfance et la jeunesse est un organisme de soutien à la communauté théâtrale et aux artistes du secteur des arts vivants s'adressant aux enfants et aux adolescents. Véritable carrefour international d'échanges pour le milieu du théâtre enfance jeunesse, il provoque la réflexion, l'émulation, le partage d'expertise. Il facilite et encourage la mise en commun de ressources. Il élargit le territoire de recherche aux diverses organisations qui ont un intérêt culturel, éducatif, social en lien avec l'enfance et l'adolescence.

