Fin des travaux de reconstruction du pont Gouin

SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, QC, le 21 juin 2021 /CNW Telbec/ - Après quatre années de travaux importants, le pont Gouin, qui surplombe la rivière Richelieu et le canal de Chambly, à Saint-Jean-sur-Richelieu, est maintenant complètement ouvert. Le député de Saint-Jean et adjoint parlementaire de la ministre de la Culture et des Communications, M. Louis Lemieux, accompagné du maire de Saint-Jean-sur-Richelieu, M. Alain Laplante, et du directeur des voies navigables du Québec de Parcs Canada, M. John Festarini, a souligné aujourd'hui ce moment marquant.

Ce pont de près d'un demi-kilomètre, construit plus haut et plus large que l'ancienne structure, possède dorénavant une toute nouvelle structure mobile comportant des éléments esthétiques peints en blanc, une piste cyclable bidirectionnelle de 3 mètres, des lampadaires décoratifs et quatre belvédères éclairés. Une promenade riveraine a été aménagée sous le pont mobile.

Citations

« Aujourd'hui, nous soulignons l'aboutissement d'un projet important pour la région. Le pont Gouin est une infrastructure qui est au cœur de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu depuis plus de 100 ans. Ce nouveau pont assurera des déplacements plus fluides et sécuritaires pour les citoyennes et les citoyens. Ce projet aura donc non seulement contribué à améliorer la qualité de vie des Johannaises et des Johannais en leur offrant une telle infrastructure dans le vieux Saint-Jean, mais il aura aussi favorisé l'économie régionale en créant de l'emploi et en encourageant les entreprises locales. »

M. Louis Lemieux, député de Saint-Jean et adjoint parlementaire de la ministre de la Culture et des Communications

« Je me réjouis de pouvoir annoncer la fin de ce chantier majeur, qui témoigne de la volonté de votre gouvernement d'assurer la pérennité du réseau routier québécois et de l'importance d'offrir aux citoyennes et aux citoyens des infrastructures de transport modernes qui correspondent aux besoins actuels en matière de mobilité. Plus de 20 000 usagers circulent sur ce pont tous les jours. Toutes les sommes investies et les efforts déployés au cours des quatre dernières années auront permis de mener à terme un projet de reconstruction complexe et d'envergure, tout en maintenant ce lien routier ouvert en tout temps. »

M. François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

« C'est une journée historique pour la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, alors que nous soulignons l'ouverture récente de la magnifique piste cyclable du pont Gouin. Ce nouveau lien constitue un maillon essentiel de notre réseau de transport et favorise la mobilité durable sur notre territoire. Nous célébrons la fin de quatre années de travaux intensifs. Je remercie les travailleuses et les travailleurs pour la construction de cette infrastructure remarquable, un nouvel emblème de la ville, qui répond aux besoins modernes en matière de déplacements. »

M. Alain Laplante, maire de Saint-Jean-sur-Richelieu

« J'étais au canal de Chambly l'an dernier et je suis content que le gouvernement fédéral soit partenaire de ce beau projet. Les gens d'ici et les gens de toute la région vont maintenant pouvoir profiter de la piste cyclable du lieu historique national du Canal-de-Chambly d'un bout à l'autre. C'est vraiment un lieu magnifique. C'est encore une fois une belle démonstration du fait qu'en travaillant ensemble, notre gouvernement, le gouvernement du Québec et la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, nous sommes capables d'accomplir de bien belles choses! »

M. Pablo Rodriguez, lieutenant du Québec et leader du gouvernement à la Chambre des communes

Faits saillants

Le ministère des Transports a procédé à l'ouverture du nouveau pont Gouin le 26 octobre 2019.

L'ancien pont Gouin a été définitivement fermé à la circulation le 25 octobre 2019, et sa démolition s'est terminée le 4 novembre 2020.

L'investissement total pour la reconstruction du pont Gouin est de 126,3 millions de dollars :

la contribution du gouvernement du Québec s'élève à 94,3 millions;



le gouvernement du Canada a financé une portion de ce projet à hauteur de 18,7 millions de dollars;

la Ville de Saint-Jean -sur-Richelieu a également investi la somme totale de 26 millions de dollars : près de la moitié a servi à améliorer le réseau municipal dans le secteur, alors que 13,3 millions ont directement été investis dans le projet pour les aménagements particuliers sur le nouveau pont.

-sur-Richelieu a également investi la somme totale de 26 millions de dollars : près de la moitié a servi à améliorer le réseau municipal dans le secteur, alors que 13,3 millions ont directement été investis dans le projet pour les aménagements particuliers sur le nouveau pont. Des interventions sont prévues à l'automne 2021 afin d'effectuer les essais finaux et d'apporter les ajustements nécessaires à l'ensemble de la structure mobile.

Liens connexes

Consultez la page Web du pont Gouin.

