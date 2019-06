Fin de la session parlementaire - Un bilan positif pour la région de l'Outaouais

GATINEAU, QC, le 21 juin 2019 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Famille, ministre responsable de la région de l'Outaouais et député de Papineau M. Mathieu Lacombe, le député de Chapleau et adjoint parlementaire de la ministre de la Justice, M. Mathieu Lévesque, et le député de Gatineau, M. Robert Bussière, ont tracé aujourd'hui un bilan positif de la dernière session parlementaire.

Au cours des derniers mois, le gouvernement a été à l'écoute des préoccupations des citoyens du Québec et de l'Outaouais, alors que plusieurs engagements se concrétisent. Les principales réalisations de notre gouvernement démontrent que nous répondons à la volonté de changement exprimée par la population le 1er octobre dernier.

« Le mot fierté représente bien la session parlementaire qui vient de prendre fin. Après à peine quelques mois, plusieurs engagements se concrétisent. Notre gouvernement a récemment confirmé la construction d'une nouvelle école primaire à L'Ange-Gardien, comme vous me l'aviez demandé. Nous avons aussi rempli un autre engagement majeur soit l'embauche d'une infirmière praticienne spécialisée, d'une infirmière et d'une agente administrative au CLSC de Val-des-Bois. À travers tout ça, je suis aussi allé sur le terrain lors des inondations pour soutenir les sinistrés. Il en reste encore beaucoup à faire et c'est en travaillant ensemble que nous réaliserons de belles et grandes choses.

En effet, avec votre nouveau gouvernement, la région de l'Outaouais n'est plus tenue pour acquise et nous travaillons pour en assurer son développement. D'ailleurs, le premier ministre, M. François Legault, s'est déplacé en Outaouais à trois reprises au cours des cinq derniers mois.»

« Au terme de ces derniers mois de travail, je peux dire que je suis extrêmement fier de ce qui a été accompli par notre gouvernement pour l'amélioration de la qualité de vie des Québécoises et Québécois. Je suis d'autant plus fier, sur le plan régional, du travail réalisé en collaboration avec mes collègues députés de Chapleau et de Papineau. Plus particulièrement, dans le domaine de la santé, nous avons fait des progrès importants pour améliorer l'accès aux soins de première ligne en investissant dans nos centres locaux de santé communautaire et en laissant plus de place aux infirmières, aux pharmaciens et aux hygiénistes dentaires. Au cours des derniers mois, nous avons fait avancer plusieurs dossiers importants et nos résultats le prouvent. Je suis fier de faire partie de cette équipe! »

«Je suis fier du travail accompli et des réalisations de notre gouvernement, notamment en santé, en économie et en tourisme, ici, en Outaouais et tout particulièrement dans Chapleau. En santé, nous avons travaillé très fort en vue de l'acquisition d'un nouvel appareil IRM à l'hôpital de Gatineau. En économie, notre gouvernement a soutenu des entreprises telles que RiseHop Inc. et Camcube. Le premier ministre s'est aussi déplacé dernièrement dans la région pour annoncer une importante contribution financière de 17 millions de dollars à Prompt pour la réalisation d'un projet hautement stratégique en cybersécurité. En tourisme, nous avons contribué de façon significative au Festival des Montgolfières de Gatineau (FMG). Notre région se porte mieux, je suis présent sur le terrain, à l'écoute de vos préoccupations que je porte à Québec et les résultats parlent d'eux-mêmes.»

