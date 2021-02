VERITY-BCG™, un traitement du cancer de la vessie, sera offert aux patients canadiens ce printemps

TORONTO, le 24 févr. 2021 /CNW/ - Verity Pharmaceuticals Inc. a le plaisir d'annoncer l'avis de conformité avec conditions (ACC) accordé à VERITY-BCG™ (Bacille de Calmette et Guérin [BCG] : souche russe BCG-I) par Santé Canada. Cette homologation est une bonne nouvelle pour les patients et les prestataires de soins de santé qui ont subi les effets d'une pénurie canadienne et mondiale de cet important médicament destiné au traitement du cancer de la vessie.

Le Bacille de Calmette et Guérin (BCG) est une immunothérapie de choix prouvée contre le cancer de la vessie. Il est utilisé comme traitement intravésical de première intention après résection d'un cancer de la vessie non invasif sur le plan musculaire. Les principaux producteurs de BCG avaient annoncé qu'il y aurait des pénuries de ce médicament durant le cours de la dernière décennie, et c'est effectivement ce qui s'est produit à l'échelle mondiale. Ce nouveau BCG de Verity Pharma devrait être mis sur le marché durant la première moitié de 2021.

« Grâce à cette homologation, la pénurie pluriannuelle du BCG thérapeutique au Canada sera désormais une chose du passé », a déclaré Howard Glase, Président Directeur Général de Verity Pharma. « Nous savons que ces pénuries ont conduit au rationnement et à la limitation des doses de ce médicament indispensable au traitement du cancer de la vessie, et que certains patients ont dû retarder, voire annuler, leurs traitements. Les patients canadiens auront désormais pleinement accès à ce médicament vital. »

Selon un article du National Centre for Biotechnology Information des États-Unis, « les médecins traitant les patients atteints de cancer de la vessie non invasif sur le plan musculaire ont été ébranlés durant les six dernières années, car les restrictions liées à la production du médicament de première intention de cette maladie, à savoir le Bacille de Calmette et Guérin (BCG) Mycobacterium bovis, ont entraîné une pénurie mondiale ».i

D'après Cancer de la vessie Canada, le cancer de la vessie est le cinquième cancer le plus fréquent au Canada, et près de 12 000 personnes recevront un diagnostic de cancer de la vessie cette année seulement.

Verity a établi un partenariat avec Serum Institute of India , qui fabrique le BCG. Serum Institute est le plus important fabricant de vaccins au monde.

« Verity est fière de continuer de fournir des médicaments essentiels aux Canadiens. VERITY-BCG™ est un exemple de notre expertise dans le domaine des solutions thérapeutiques vitales visant à répondre aux besoins non satisfaits des patients », a déclaré M. Glase.

À propos de VERITY-BCG™

VERITY-BCG™ est un traitement adjuvant après la résection transurétrale (RTU) d'un carcinome papillaire, primaire ou récidivant, des cellules urothéliales superficielles de la vessie de stade TA (grade 2 ou 3) ou T1 (grade 1, 2 ou 3) sans carcinome in situ concomitant. Dans les cas de tumeurs papillaires de stade TA, grade 1, l'utilisation de VERITY-BCG n'est recommandée qu'en présence d'un risque élevé (> 50 %) de récurrence tumorale.

Pour de plus amples renseignements : https://veritypharma.com/products/

À propos de Verity Pharmaceuticals Inc.

Fondée au Canada et détenue par des Canadiens, Verity Pharmaceuticals, dont le siège social est établi à Mississauga, en Ontario, est une société pharmaceutique spécialisée qui a pour vocation de fournir des agents thérapeutiques utiles au secteur de la santé canadien. Notre mission est de donner accès aux produits sur ordonnance dont les quantités sont limitées ou qui n'ont pas encore été mis sur le marché au Canada.

Verity Pharmaceuticals collabore avec les meilleurs fabricants de produits pharmaceutiques au monde en vue de garantir en tout temps la qualité et la disponibilité des produits. Nous nous engageons également à soutenir les programmes, les initiatives et les entreprises qui contribuent à améliorer la santé, à multiplier les pistes de recherche et à favoriser la sensibilisation dans le milieu de la santé au Canada.

Visitez : https://veritypharma.com/home/

