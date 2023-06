En grève depuis le 1er mai, 100 chauffeuses et chauffeurs d'autobus scolaires affiliés à la Section 106 du Syndicat des Teamsters ont entériné une nouvelle convention collective.

LAVAL, QC, le 21 juin 2023 /CNW/ - Une assemblée syndicale a eu lieu aujourd'hui à Gatineau en Outaouais, où 100 chauffeuses et chauffeurs d'autobus scolaires, affiliés à la Section locale 106 du Syndicat des Teamsters, ont approuvé la dernière offre de Bigras Transport, une filiale de Sogesco, à 98%. Bigras Transport assure le transport scolaire des élèves dans la région de Gatineau.

En grève depuis le 1er mai, ces chauffeuses et chauffeurs ont finalement été valorisés. Dès l'automne prochain, ils bénéficieront d'une augmentation salariale substantielle, avec un taux horaire qui dépassera 26$ de l'heure, et qui sera garanti pour les années à venir grâce à une clause d'indexation.

François Laporte, président de Teamsters Canada, s'est félicité de ce dénouement : « Aujourd'hui, un tiers des chauffeuses et chauffeurs en grève en Outaouais ont eu le respect qu'ils méritent. Ils ont fait preuve de courage et peuvent être fiers de ce qu'ils ont accompli ».

Cette résolution permet à un tiers des 300 chauffeuses et chauffeurs d'autobus en grève en Outaouais de retourner au travail.

Pour Denis Ouelette, l'agent syndical responsable des négociations en Outaouais de la Section locale 106 du Syndicat des Teamsters, cette résolution montre qu'un accord est possible : « Depuis le début du conflit, notre message a été clair : venez vous asseoir avec nous et nous trouverons un terrain d'entente. Avec Bigras Transport, nous avons conclu un contrat qui permettra à l'entreprise de poursuivre ses activités tout en permettant à ses employés de travailler dans la dignité ».

Une offre semblable de la part de Autobus Lasalle, une autre filiale de Sogesco, sera présentée à ses 100 travailleurs dans les prochains jours lors d'une assemblée dans la MRC du Pontiac. Pour l'instant, Autobus Campeau, qui compte également 100 chauffeuses et chauffeurs en grève en Outaouais, n'est toujours pas revenue aux tables de négociations.

Avec plus de 125 000 membres, Teamsters Canada est le plus important syndicat du secteur des transports et de la chaîne d'approvisionnement au pays. C'est également le plus important syndicat du secteur privé fédéral. L'organisation représente les travailleuses et travailleurs du CP, du CN, d'UPS, de Purolator et d'innombrables entreprises de camionnage, entre autres. Elle est affiliée à la Fraternité internationale des Teamsters, qui représente plus de 1,2 million de travailleurs en Amérique du Nord.

SOURCE Teamsters Canada

Renseignements: Marc-André Gauthier, Directeur des communications, Teamsters Canada, Cell : 514-206-0492 | [email protected]