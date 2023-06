Fin de la grève des chauffeuses et chauffeurs d'autobus scolaires Teamsters à Bedford et Longueuil

En grève depuis le 24 avril à Longueuil et depuis le 1er mai à Bedford, 50 chauffeuses et chauffeurs d'autobus scolaires affiliés à la Section 106 du Syndicat des Teamsters ont entériné des nouvelles conventions collectives.

LAVAL, QC, le 16 juin 2023 /CNW/ - Ce matin, lors de deux assemblées syndicales distinctes, les employés d'Autobus Longueuil sur la Rive-Sud (30 employés) et Autobus Yamaska ABC à Bedford (20 employés), affiliés à la Section 106 du Syndicat des Teamsters, ont accepté les dernières offres patronales, à 85 % et 78 % respectivement. Les deux entreprises de transport sont des filiales du géant Sogesco.

Les conventions collectives entérinées apportent une amélioration significative des conditions de travail et une hausse salariale importante pour ces travailleurs qui ont fait grève pendant plusieurs semaines, portant leur rémunération horaire à plus de 26 $.

François Laporte, Président de Teamsters Canada, reconnaît l'importance de ces nouveaux contrats de travail : « C'est une victoire remarquable qui témoigne du pouvoir de la mobilisation et de la détermination des travailleurs. Ça aura été long, ça aura été difficile, mais quand nous nous tenons ensemble et luttons pour ce qui est juste, nous pouvons réaliser des changements significatifs et durables. »

Sylvie Duval, agente syndicale à la Section locale 106 du Syndicat des Teamsters, qui a été responsable des négociations, précise que cette victoire aura des répercussions ailleurs au Québec : « Cette entente revêt une importance cruciale, non seulement pour nos membres à Longueuil et Bedford, mais aussi pour tous les travailleurs du secteur des transports au Québec qui continuent de se battre pour améliorer leurs conditions de travail. Nous espérons que cette victoire inspirera d'autres travailleurs à persévérer dans leurs propres luttes. »

Avec plus de 125 000 membres, Teamsters Canada est le plus important syndicat du secteur des transports et de la chaîne d'approvisionnement au pays. C'est également le plus important syndicat du secteur privé fédéral. L'organisation représente les travailleuses et travailleurs du CP, du CN, d'UPS, de Purolator et d'innombrables entreprises de camionnage, entre autres. Elle est affiliée à la Fraternité internationale des Teamsters, qui représente plus de 1,2 million de travailleurs en Amérique du Nord.

SOURCE Teamsters Canada

Renseignements: Marc-André Gauthier, Cell : 514-206-0492 | [email protected]