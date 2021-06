Fin de la dernière phase des travaux du Centre hospitalier de l'Université de Montréal - Inauguration des nouveaux locaux du CHUM

MONTRÉAL, le 10 juin 2021 /CNW Telbec/ - Les travaux de la phase 3 de la construction du nouveau complexe hospitalier du Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM) étant terminés, le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, a pris part virtuellement aujourd'hui à l'inauguration des nouveaux locaux, qui comprennent l'entrée principale du CHUM, des cliniques externes, des bureaux clinico-administratifs, une bibliothèque, des archives et des espaces de stationnement souterrain.

Le nouvel édifice, d'une superficie de 70 000 mètres carrés, a représenté un investissement de 500 M$. Outre les locaux déjà mentionnés, il comprend 215 salles d'examen, un amphithéâtre de 356 places et une soixantaine de salles de rencontre et de formation. Il accueille également le bureau de la Commissaire aux plaintes et à la qualité des services et celui du Comité des usagers. La construction vise une certification LEED argent.

Conçus dans le même esprit que les deux premières phases, les nouveaux locaux offrent des espaces accueillants et lumineux, avec des points de vue exceptionnels sur la ville grâce à une fenestration importante. Les axes de circulation ont par ailleurs été pensés pour faciliter les déplacements des patients, du personnel et du matériel et offrir des espaces publics ouverts sur la ville.

Citation :

« L'inauguration de cette ultime phase des travaux du CHUM vient conclure un projet colossal, qui dote le Québec d'une des installations hospitalières les plus imposantes et modernes en Amérique du Nord. Nous pouvons être très fiers de ce projet porteur, réalisé de manière remarquable, en collaboration avec nos partenaires. Soulignons également que cette dernière phase du projet a été livrée dans le respect des délais et du budget prévus, malgré la pandémie, ce qui représente un tour de force, notamment en raison de sa réalisation dans un contexte urbain aussi dense. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

Faits saillants :

Le projet permettra une économie énergétique substantielle, grâce à des systèmes mécaniques hautement efficaces et une isolation accrue. Les démarches sont en cours pour l'obtention d'une certification LEED argent.

Le Collectif Santé Montréal a été responsable de la conception, de la construction, du financement, de l'entretien et du maintien des bâtiments des 2e et 3e phases du CHUM. L'entretien et le maintien des bâtiments du complexe hospitalier ont été confiés à Véolia jusqu'en mars 2050. Le Collectif Santé Montréal a confié à l'entrepreneur québécois Pomerleau la continuité de la conception et la construction de la dernière phase.

Rappelons que l'ensemble des trois phases de ce vaste projet représentent un investissement global de 3,6 milliards de dollars. D'une superficie totale de 400 000 mètres carrés, le nouveau complexe offre 772 chambres individuelles, une quarantaine de cliniques ainsi que plus de 700 salles d'examens, et son urgence peut accueillir 65 000 visites par année.

