Fin de l'événement CHTF 2021 : Faire progresser le développement de grande qualité et élaborer un nouveau modèle de développement

Le salon de cette année, dont le thème était « de faire progresser le développement de qualité et d'élaborer un nouveau modèle de développement », a joué un rôle important pour stimuler la reprise économique et les échanges de technologies à l'échelle mondiale alors que le monde est toujours confronté à la pandémie.

Des produits et des technologies de pointe ont été présentés dans une aire d'exposition de 158 500 mètres carrés, couvrant notamment les technologies 5G commerciales et l'Internet des objets, les technologies de lutte contre les épidémies, la conduite autonome, les technologies sportives et de santé, la maison intelligente, la fabrication intelligente, les mégadonnées et l'informatique en nuage, les chaînes de blocs, l'économie numérique, les technologies de purification de l'air et de l'eau.

Les délégations provinciales, les universités et les grandes entreprises de la Chine, dont Huawei, Ping An et BOE, ont participé à l'exposition. Des exposants de 11 pays, dont l'Autriche, la Grèce, le Japon, la Pologne, la Russie et la Corée du Sud, ont participé au salon sur place, tandis que 26 pays, dont les États-Unis, le Royaume-Uni, Singapour, la Nouvelle-Zélande, la France, la Finlande, le Danemark et l'Italie, y ont participé virtuellement.

Les visiteurs du CTHF 2021 ont assisté à une exposition de calibre mondial de produits novateurs, allant des véhicules autonomes d'Unity Drive Innovation aux solutions de détection 3D haute performance d'Orbbec, en passant par un matériel pelliculaire électroacoustique de Fujifilm qui convertit les vibrations en électricité et vice-versa. D'autres entreprises technologiques de premier plan comme Infinova, AISpeech, Pudu Tech, UINO et SOPHON ont également présenté leurs technologies perturbatrices appliquées dans diverses industries, ce qui a rendu l'événement CHTF 2021 riche en faits saillants!

Entre-temps, l'exposition en ligne a réuni 1 992 exposants pour présenter 5 756 articles, dont 64 ont été présentés dans la salle d'exposition en ligne consacrée aux excellents produits novateurs. La cérémonie d'ouverture et le China Hi-Tech Forum ont également été diffusés en direct pour joindre un auditoire plus vaste. Faites une visite virtuelle de l'exposition et regardez la rediffusion du China Hi-Tech Forum ici .

Site Web officiel : https://www.chtf.com/english/

Facebook : @ CHTFChina

LinkedIn : @ China Hi-tech Fair

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1720304/image.jpg

SOURCE China Hi-Tech Fair Organizing Committee Office

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Mme Peggie Wang, Tél. : 86-755-82848962, [email protected], [email protected]