FILSPEC REÇOIT DES INVESTISSEMENTS MAJEURS POUR AUTOMATISER ET ROBOTISER SA PRODUCTION

SHERBROOKE, QC, le 8 nov. 2022 /CNW/ - L'entreprise sherbrookoise Filspec est fière d'annoncer l'obtention de financement de Développement économique Canada, Investissement Québec et RBC. Les investissements combinés serviront à acquérir de nouveaux équipements pour l'automatisation et la robotisation de ses procédés de fabrication.

« Les fonds nous serviront à acquérir de nouveaux équipements pour non seulement augmenter notre production, mais également optimiser la qualité de nos produits tout en réduisant les rebuts », affirme M. Gilles Desmarais, propriétaire et président de FilSpec. Grâce aux investissements, l'entreprise achètera trois types d'équipements : des métiers à anneaux hautement robotisés, des renvideurs et des métiers à filer à technologie à jet d'air.

La députée fédérale, Mme Élisabeth Brière, a fait l'annonce de ces investissements aujourd'hui lors d'un point de presse à l'usine de Sherbrooke en compagnie de M. André Bachand, député provincial desocia Richmond et de M. Gilles Desmarais.

La transformation numérique au service de l'entreprise

Les nouveaux processus automatisés pourront à la fois atténuer les impacts de la pénurie de main d'œuvre en améliorant la productivité, mais également entrainer l'embauche de nouveau personnel. En effet, l'implantation de ces équipements augmentera la capacité de production par employé plutôt que d'engendrer la substitution du personnel en poste. Filspec souhaite que l'implantation de ces nouveaux types d'équipements saura susciter l'intérêt de la génération Y et Z afin de pouvoir les accueillir en poste . L'équipe de production aura ainsi l'occasion de travailler avec des équipements récents, à la fine pointe de la technologie, dans un environnement encore plus sécuritaire.

Les investissements permettront d'assurer la pérennité de l'entreprise en plus de favoriser sa croissance et de proposer un milieu de travail évolutif à son équipe. « Nous sommes très reconnaissants de nous voir offrir la possibilité de mieux répondre à la demande grandissante de la clientèle, d'augmenter notre performance et de rester compétitifs sur le marché », a souligné M. Desmarais.

À propos de FilSpec

Fondée en 2004, FilSpec est un leader mondial de la fabrication de fils textiles techniques haute performance. À partir de fibres naturelles, artificielles et synthétiques, FilSpec crée des fils textiles techniques destinés aux secteurs militaire, médical, industriel, automobile, aéronautique, de la protection des travailleurs, du vêtement sportif et du fil intelligent. L'entreprise se démarque par sa capacité d'innover et de réinventer ses produits afin de pourvoir aux besoins d'un marché textile toujours plus complexe.

