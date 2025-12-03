Vous assure de ne jamais manquer ce qui compte

LOS ANGELES, 4 décembre 2025 /CNW/ - Filo Mail est un client de Gmail radicalement réinventé qui transforme les courriels d'archives encombrées en un centre de commande ciblé pour prendre des mesures concrètes. Conçue dans un seul but, vous assurer de ne jamais manquer ce qui compte, Filo Mail remet en question le modèle de courriel créé il y a plusieurs décennies qui enterre les messages importants sous le bruit, les promotions et les pourriels.

De magnifiques mesures à prendre avec une intégration transparente entre les plateformes.

Au lieu de forcer les utilisateurs à effectuer des recherches, faire défiler les pages vers le bas et trier, Filo Mail détecte automatiquement ce qui est important et urgent, puis le transforme en tâches claires et réalisables. Offres d'emploi, contrats, invitations dans le calendrier, alertes de paiement, demandes des clients : tous les messages importants sont mis en évidence dès que vous les recevez. Selon les études sur l'utilisation à l'interne, les utilisateurs qui reçoivent beaucoup de courriels ont économisé jusqu'à 40 minutes par jour, tandis que les utilisateurs réguliers ont économisé de 10 à 20 minutes en moyenne.

« À la base, Filo Mail n'est pas une boîte de réception, c'est un système favorisant la clarté », a déclaré l'équipe Produits. « Nous ne faisons que mettre en évidence les tâches, décisions ou dates limites potentielles découlant de chaque courriel. »

Les plateformes de courriel traditionnelles ont été conçues pour le stockage et la recherche, alors que Filo Mail mise sur les mesures concrètes et les renseignements. La solution détecte les engagements, extrait les dates, fait le suivi des suivis, génère des résumés et élimine les distractions, et les utilisateurs n'ont pas besoin de l'entraîner, d'étiqueter quoi que ce soit ou de rédiger une seule règle. Elle ne se contente pas de lire votre courriel. Elle le comprend.

Fait tout aussi important, Filo Mail est conçu pour accorder la priorité à la protection des renseignements personnels. Les courriels ne sont jamais stockés sur les serveurs Filo et ne sont jamais utilisés pour entraîner les modèles d'IA. Les utilisateurs conservent le plein contrôle de leurs données, avec la capacité de révoquer l'accès à celles-ci ou de les effacer de façon permanente en tout temps. Dans un marché saturé de produits de courriel alimentés par l'IA et alimentés par la collecte de données et le stockage côté serveur, Filo Mail se distingue comme une solution de rechange axée sur la protection des renseignements personnels.

Les principales caractéristiques de Filo qui redéfinissent le courriel

Ne manquez jamais ce qui compte - supprimez intelligemment des messages critiques, même lorsque les anciennes boîtes de réception les enfouissent parmi les pourriels ou les promotions.

supprimez intelligemment des messages critiques, même lorsque les anciennes boîtes de réception les enfouissent parmi les pourriels ou les promotions. De la boîte de réception à la liste de choses à faire - convertit automatiquement les courriels en tâches, en suivis, en échéances et en décisions

- convertit automatiquement les courriels en tâches, en suivis, en échéances et en décisions Efficacité loin du bruit - filtre le contenu de faible valeur pour ne mettre en évidence que ce qui nécessite vraiment votre attention

filtre le contenu de faible valeur pour ne mettre en évidence que ce qui nécessite vraiment votre attention Résumés intelligents alimentés par l'IA - condense de longs fils en renseignements clairs axés sur des mesures concrètes

- condense de longs fils en renseignements clairs axés sur des mesures concrètes Capacité multilingue - traduction intégrée des courriels améliorant le travail et la communication à l'échelle mondiale

- traduction intégrée des courriels améliorant le travail et la communication à l'échelle mondiale Architecture axée sur la protection des renseignements personnels - aucune exploration de données, ni stockage ou entraînement de l'IA sur les courriels des utilisateurs

Filo Mail ne se contente pas d'améliorer les courriels. Elle redéfinit leur raison d'être. Dans un monde où un courriel peut devenir une occasion, lancer une entreprise ou changer une vie, il ne faut rien manquer.

Filo Mail est maintenant disponible sur iOS, Windows, macOS et Android (bêta), entièrement optimisé pour Gmail.

Demandes de soutien : [email protected]

