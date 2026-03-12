Filgo : une transition qui propulse l'entreprise vers l'avenir

SAINTE-MARIE, QC, le 12 mars 2026 /CNW/ - Filgo, leader québécois dans le transport et la distribution d'énergies, depuis 70 ans, et reconnu pour son vaste réseau de stations-service et de dépanneurs, franchit une nouvelle étape dans son histoire en annonçant la nomination de Sonny Lehoux à titre de président et chef de la direction. Cette transition, amorcée en 2022, reflète la vision à long terme de l'entreprise : assurer la continuité tout en propulsant son modèle d'affaires vers l'avenir.

Un leadership engagé

Michel et Sonny Lehoux (Groupe CNW/Filgo)

Sonny Lehoux, impliqué dans les décisions stratégiques depuis plus de 15 ans, prend les rênes avec la volonté de poursuivre l'histoire de Filgo et de propulser l'entreprise encore plus loin.

« C'est avec fierté que je prends la relève afin de poursuivre le travail remarquable accompli par Michel et l'ensemble de l'équipe. Ensemble, nous continuerons de faire grandir Filgo, en visant encore plus haut, tout en demeurant fidèles à nos valeurs et à notre vision à long terme » - Sonny Lehoux, président et chef de la direction de Filgo.

Michel Lehoux, figure emblématique et point tournant de l'organisation, demeure présent à titre de mentor auprès des membres de la direction, se concentrant sur des dossiers stratégiques et assurant un accompagnement précieux dans cette nouvelle étape.

« Au fil des ans, Sonny a acquis la maîtrise de chaque facette de notre entreprise et de son secteur d'activité. C'est avec confiance et fierté que je le vois accéder au poste de Président et chef de la direction. La solidité de Filgo appuyée par la vision de Sonny et de l'équipe de direction est la preuve de notre engagement à poursuivre une croissance durable et responsable » - Michel Lehoux, président exécutif.

Un modèle de repreneuriat familial

Cette nomination illustre la réussite d'un transfert d'entreprise familiale, un modèle inspirant pour le Québec et ailleurs. Les trois enfants de la famille Lehoux ont vu leur rôle évoluer au fil des dernières années, contribuant activement à cette transition. Filgo démontre ainsi qu'il est possible de conjuguer continuité et innovation dans un contexte de relève familiale.

Une vision tournée vers l'avenir

Cette transition confirme la force de Filgo et de son équipe de direction à faire évoluer son modèle d'affaires et à réaliser ses ambitions. Filgo continue d'incarner un équilibre entre la stabilité des opérations et l'innovation nécessaire pour répondre aux besoins des clients et aux défis énergétiques de demain.

Une entreprise solide et visionnaire

Filgo, pilier de l'économie québécoise grâce au savoir-faire de son équipe de direction et à l'implication de ses 1 500 employés, vise à offrir un service exceptionnel à ses clients, jour après jour. Cette transition confirme la stabilité et la solidité de Filgo, tout en ouvrant la voie à de nouvelles ambitions.

À propos de Filgo

Filgo est une entreprise québécoise fondée en 1956 et chef de file dans la distribution d'énergies propres, durables ou traditionnelles. Elle exploite également un vaste réseau de stations-service et de dépanneurs offrant des produits de consommation courante.

Présente partout au Québec, Filgo soutient la mobilité des citoyens et la vitalité économique des régions en accompagnant des clientèles résidentielles, agricoles, commerciales et industrielles. Guidée par la proximité, la fiabilité, l'innovation et l'humain, l'entreprise joue un rôle actif dans la transition énergétique.filgo.ca - LinkedIn

