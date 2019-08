Fiesta Monarque à Espace pour la vie - Une grande fête familiale pour célébrer le roi des papillons!

Bricoler ses propres antennes de papillon, choisir son maquillage de chenille, chrysalide, papillon ou fleur d'asclépiade, préparer ses ailes pour la parade des petits monarques au rythme de la musique, tout ça sera au programme durant ces deux jours de célébrations! Mais, ce n'est pas tout : on pourra aussi fabriquer son propre cerf-volant monarque en famille, faire la connaissance de Chloé, une chenille vraiment très timide, lors du spectacle de marionnettes pour les 3 à 5 ans Chloé, où es-tu? (10 h 45 et

12 h 30), participer au jeu géant Voyage comme un monarque et découvrir les trésors cachés dans la grande piñata.

Le dimanche, place au dévoilement des gagnants du concours Suivez le monarque! en partenariat avec Télé-Québec pour lequel plus de 12 000 personnes ont participé en posant des gestes pour la sauvegarde du monarque et dont

le grand prix est un voyage pour quatre personnes dans un sanctuaire de monarques au Mexique à l'hiver 2020 en compagnie d'un expert de l'Insectarium. Au kiosque du Consulat général du Mexique à Montréal, on pourra admirer l'exposition Voici mon Mexique qui présente les œuvres gagnantes du concours international de dessins d'enfants qui ont été invités à dessiner leur amour du monarque.

DANSER AU SON DE LA MUSIQUE MEXICAINE

À 11 h 45 et 13 h 30, les musiciens de SoNSuRyLuNa, un groupe de musique traditionnelle et fusion qui réinvente

les classiques mexicains en leur alliant bossa nova, reggae, cumbia, boléro, jazz et flamenco, vous feront danser sur leurs rythmes uniques et enjoués! Leur musique vous transportera dans différentes régions du Mexique à travers

les chansons inspirées de contes et légendes.

YOGA-MONARQUE et FESTIN-MONARQUE

Apprendre à relaxer... comme un papillon, lors d'une séance de yoga, et cuisiner pour les papillons monarques : deux nouvelles activités qui ajoutent à l'expérience unique de Fiesta Monarque.

PARTICIPER À LA SAUVEGARDE DU MONARQUE

Petits et grands pourront participer à des ateliers afin d'apprendre à repérer les plants d'asclépiade, les chenilles et les papillons, ce qui leur permettra ensuite de contribuer au programme de recherche Mission monarque en soumettant leurs données d'observation. De judicieux conseils leur seront également donnés par l'équipe d'animation de l'Insectarium pour créer une oasis pour les monarques à la maison et participer ainsi au programme de certification Mon jardin d'Espace pour la vie.

TRACEZ L'HISTOIRE DE L'ÉVOLUTION

En 2019, Espace pour la vie explore la nature et la biodiversité à travers le prisme de l'évolution. Comment

des phénomènes, échelonnés sur plusieurs millénaires, ont-ils pu construire la fascinante histoire de la vie sur

notre planète? Un parcours passionnant à tracer et à découvrir!

Espace pour la vie regroupe sur un même site le Biodôme, l'Insectarium, le Jardin botanique et le Planétarium Rio Tinto Alcan. Ces quatre institutions prestigieuses de la Ville de Montréal forment le plus important complexe en sciences de la nature au Canada. Ensemble, elles amorcent un mouvement audacieux, créatif et urbain, où se repense le lien entre l'humain et la nature, et où se cultive une nouvelle façon de vivre.

Pochette de presse et visuels : http://bit.ly/FiestaMonarque

Visionnez la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=vk941w5X_lw

