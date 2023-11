L'événement, qui a eu lieu dans le nouvel édifice Hélène-Desmarais de HEC Montréal, au centre-ville de Montréal, était l'occasion pour les cohortes passées et actuelles des différents programmes de prendre part à de nombreuses activités : conférences, ateliers, panels et réseautage, autant de possibilités de développer leur réseau et d'approfondir leurs connaissances. Cette capacité à mobiliser et à rassembler est d'ailleurs l'une des grandes réussites de l'EDPN qui, depuis son lancement, a formé 448 personnes, dont 341 membres des Premières Nations.

« Cet anniversaire nous permet de faire un bilan plus que positif sur le chemin parcouru à ce jour, a commenté fièrement Manon Jeannotte, directrice et co-initiatrice de l'EDPN. Je tiens à remercier chaleureusement les participantes et participants des programmes ainsi que tous les gens qui contribuent de près ou de loin au succès et au rayonnement de notre école. Ensemble, nous pourrons assurer le développement de l'EDPN et contribuer à l'accélération du mouvement d'empowerment engagé chez les Premières Nations. »

Un engagement en faveur de la réconciliation

En effet, en seulement deux années d'existence, l'EDPN s'est positionnée comme une référence incontournable auprès des personnes élues, administratrices, entrepreneures, gestionnaires et leaders économiques autochtones. Coconstruits dans le respect des valeurs d'entraide, de partage et de collaboration, les 6 programmes sont dispensés par 46 formatrices et formateurs des Premières Nations, en duo avec des professeures et professeurs de HEC Montréal, et guidés par 8 personnes aînées.

En complément de cette offre, l'EDPN propose des programmes répondant aux besoins des organisations et communautés des Premières Nations. S'ajoutent également des sessions de sensibilisation par la formation « Les clés pour développer des relations en contexte autochtone », destinée à un public de décideuses et décideurs allochtones.

« L'EDPN répond au besoin grandissant de réaliser un circuit économique circulaire et durable, favorisant un développement socioéconomique porteur pour l'avenir des Premières Nations, a déclaré Ken Rock, directeur des initiatives entrepreneuriales et co-initiateur de l'EDPN. À cet égard, cet anniversaire, tout comme l'ensemble des activités de l'EDPN, illustre de manière concrète notre engagement en faveur de la réconciliation. Nous invitons toutes les organisations à collaborer à cette cause et à devenir partenaires de notre école. »

Un horizon prometteur pour 2024

Encourager la réconciliation économique est d'ailleurs au cœur du sixième programme de l'EDPN, annoncé en septembre dernier, lors du Cercle économique régional des Premières Nations et du Québec, à Uashat. Élaboré en partenariat avec la Commission de développement économique des Premières Nations du Québec, il vise à promouvoir la création de projets économiques d'envergure, portés par des binômes autochtones et allochtones. La première cohorte commencera à l'hiver 2024.

« C'est un honneur de contribuer à l'essor de l'EDPN qui a transformé une vision en réalité depuis deux ans, témoigne Serge Lafrance, directeur de l'École des dirigeants HEC Montréal. L'approche pédagogique de coconstruction entre les formatrices et formateurs des Premières Nations et le corps professoral de HEC Montréal représentait un pari ambitieux qui est en voie de réussite. Je tiens particulièrement à féliciter les participantes et participants des programmes ainsi que le personnel enseignant, et à saluer le soutien essentiel de l'ensemble des partenaires des Premières Nations et allochtones, sans qui l'EDPN n'existerait pas. »

En plus des cohortes de l'EDPN, l'événement a réuni plusieurs élues et élus, dignitaires et partenaires ainsi que des jeunes des Premières Nations, dont des porte-parole du Réseau jeunesse des Premières Nations Québec-Labrador et de Puamun Meshkenu.

« Avec son approche novatrice, l'EDPN se révèle être un puissant moteur d'autodétermination pour les Premières Nations, tout en contribuant de manière significative à la réconciliation économique, conclut Ghislain Picard, chef de l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador. En ce deuxième anniversaire de son existence, nous célébrons fièrement cette école qui a d'ores et déjà laissé une empreinte positive dans nos communautés, nous permettant d'envisager l'avenir avec optimisme. »

À PROPOS DE L'ÉCOLE DES DIRIGEANTS DES PREMIÈRES NATIONS

Propulsée par l'École des dirigeants HEC Montréal, l'EDPN est une école de gestion pour et par les Premières Nations qui offre des formations universitaires qualifiantes de courte durée dans les communautés, en ligne et à Montréal. Son objectif est de renforcer les compétences des leaders en combinant les savoirs ancestraux aux meilleures pratiques en gestion contemporaine.

Unique en son genre, l'EDPN rassemble le corps professoral de HEC Montréal et des formatrices et formateurs des Premières Nations pour proposer des programmes aux personnes élues, administratrices, dirigeantes, entrepreneures, de même qu'un pour développer le leadership des femmes autochtones. D'autres clientèles sont aussi en vue, notamment les leaders de la relève. Pour en savoir plus : edpn.ca

À PROPOS DE L'ÉCOLE DES DIRIGEANTS HEC MONTRÉAL

Depuis 70 ans, l'École des dirigeants HEC Montréal forme des leaders de haut niveau qui contribuent au succès de leurs organisations et génèrent une croissance économique durable pour l'ensemble de la société.

Elle propose chaque année plus de 100 programmes de courte durée - en classe, en ligne ou en entreprise - à plus de 9000 personnes.

Reconnus pour leur apport exceptionnel à l'apprentissage des cadres, ceux-ci ont été classés no 1 au Québec et no 2 au Canada du prestigieux palmarès Executive Education 2023 du Financial Times.

