Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix annonce ses résultats du troisième trimestre clos le 30 septembre 2020

« Nous sommes ravis de nos résultats financiers pour le trimestre, lesquels reflètent des résultats solides, l'augmentation du taux de recouvrement des loyers, la diminution de la charge au titre des créances douteuses et la reprise des activités de placement après un deuxième trimestre difficile », a déclaré M. Rael Diamond, président et chef de la direction de la Fiducie. M. Diamond a poursuivi : « Propriétés de Choix a réalisé, ou conclu des accords en vue de réaliser, des sorties de biens totalisant 341,3 millions de dollars et des acquisitions de nouveaux biens totalisant 339,9 millions de dollars, ce qui cadre bien avec notre volonté soutenue de renforcer notre bilan en améliorant la qualité de notre portefeuille et en réduisant notre endettement. Cela dit, la solidité de nos résultats pour le trimestre doit être tempérée par les répercussions de la pandémie de COVID-19, qui se font toujours sentir sur l'économie, et le risque que celles-ci représentent pour nos activités. Nous maintiendrons le cap sur notre approche prudente et nous continuerons de concentrer nos efforts sur le bien-être de nos employés et de nos locataires. »

Sommaire des résultats financiers selon les PCGR

(en milliers de dollars,

sauf indication contraire)

(non audité)

Trimestres clos les

Périodes de neuf mois closes les

30 septembre

2020



30 septembre

2019



Variation



30 septembre

2020



30 septembre

2019



Variation

Bénéfice net (perte nette)

97 186 $

(210 796) $

307 982 $

334 115 $

(874 618) $

1 208 733 $ Bénéfice net (perte nette) par part après



































dilution

0,137



(0,301)



0,438



0,472



(1,276)



1,748

Produits locatifs

308 956



323 306



(14 350)



948 752



970 568



(21 816)

Profit (perte) lié(e) à la juste valeur



































des parts échangeables1)

(15 599)



(296 371)



280 772



440 656



(1 138 689)



1 579 345

Profits (pertes) lié(e)s à la juste valeur,



































compte non tenu des parts

échangeables2)

29 512



(6 384)



35 896



(322 756)



(20 895)



(301 861)

Entrées nettes de trésorerie liées



































aux activités d'exploitation

79 837



129 409



(49 572)



389 273



373 096



16 177

Nombre moyen pondéré de parts



































en circulation après dilution

711 582 778



700 010 054



11 572 724



707 537 645



685 491 674



22 045 971



1) Les parts échangeables sont comptabilisées à leur juste valeur selon le cours des parts de fiducie sur le marché, ce qui a une incidence défavorable sur les résultats financiers lorsque le prix des parts de fiducie augmente et une incidence favorable lorsque leur prix diminue. 2) Les profits (pertes) lié(e)s à la juste valeur, compte non tenu des parts échangeables, comprennent des ajustements de la juste valeur des immeubles de placement et de la rémunération fondée sur des parts.

Résultats trimestriels

Un bénéfice net chiffré à 97,2 millions de dollars a été inscrit au troisième trimestre de 2020, alors qu'une perte nette de 210,8 millions de dollars avait été enregistrée à la période correspondante de 2019. La hausse est attribuable essentiellement à une variation favorable de 280,8 millions de dollars de l'ajustement de la juste valeur des parts échangeables et à une variation favorable de la juste valeur des immeubles de placement, y compris les immeubles détenus par l'intermédiaire de coentreprises comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence, facteurs contrebalancés en partie par une augmentation de la charge au titre des créances douteuses attribuable aux réductions de loyers négociées et aux sommes auxquelles la Fiducie a renoncé aux termes du programme d'Aide d'urgence du Canada pour le loyer commercial (« AUCLC »). Pour le trimestre, la charge au titre des créances douteuses s'est élevée à 4,0 millions de dollars selon les PCGR (4,7 millions de dollars selon une base proportionnelle).

Résultats cumulatifs de l'exercice en cours

Un bénéfice net de 334,1 millions de dollars a été inscrit pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2020, alors qu'une perte nette de 874,6 millions de dollars avait été inscrite à la période correspondante de l'exercice précédent. La hausse est attribuable essentiellement à une variation favorable de 1,6 milliard de dollars de l'ajustement de la juste valeur des parts échangeables et à la diminution des charges d'intérêts et des charges financières, atténuées par une variation défavorable de la juste valeur des immeubles de placement, y compris les immeubles détenus par l'intermédiaire de coentreprises comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence, l'augmentation de la charge au titre des créances douteuses et les éléments non récurrents comptabilisés au cours du deuxième trimestre, lesquels comprenaient les primes de remboursement anticipé versées à l'égard de deux séries de débentures non garanties de premier rang qui venaient à échéance en 2021 et une correction de valeur pour pertes de crédit attendues au titre d'un prêt hypothécaire spécifique.

La Fiducie a continué de soutenir ses locataires qui ont été touchés par la pandémie en accordant un report pour le paiement du loyer et d'autres arrangements, y compris en participant au programme d'AUCLC pour les locataires admissibles. Depuis l'ouverture de l'exercice, la Fiducie a comptabilisé une charge au titre des créances douteuses de 19,3 millions de dollars selon une base proportionnelle. Cette provision reflète le soutien apporté aux locataires ainsi que le risque de recouvrement accru associé à certains locataires qui ont des montants échus.

Sommaire des résultats financiers selon une base proportionnelle1)

À la date indiquée ou

pour la période close à cette date

(en milliers de dollars,

sauf indication contraire)

(non audité)

Trimestres clos les

Périodes de neuf mois closes les

30 septembre

2020



30 septembre

2019



Variation



30 septembre

2020



30 septembre

2019



Variation

Produits locatifs1)

324 130 $

340 524 $

(16 394) $

994 750 $

1 020 639 $

(25 889) $ Résultat d'exploitation net (« REN »),



































selon la méthode de la comptabilité

de trésorerie1), 3)

229 891



239 047



(9 156)



677 853



706 371



(28 518)

REN des actifs comparables, selon



































la méthode de la comptabilité

de trésorerie1), 3)

209 116



210 922



(1 806)



618 914



628 040



(9 126)

Ajustement de la juste valeur des



































immeubles de placement1)

18 305



(12 233)



30 538



(360 768)



(9 359)



(351 409)

Taux d'occupation (% de la SLB)

97,0 %

97,7 %

(0,7) %

97,0 %

97,7 %

(0,7) % Fonds provenant des activités



































d'exploitation (« FPAE »)2)

169 173



174 982



(5 809)



480 488



514 483



(33 995)

FPAE2) par part après dilution

0,238



0,250



(0,012)



0,679



0,751



(0,072)

Montant ajusté des fonds provenant



































des activités d'exploitation (« montant

ajusté des FPAE »)2)

147 594



152 032



(4 438)



430 540



458 508



(27 968)

Montant ajusté des FPAE2) par part



































après dilution

0,207



0,217



(0,010)



0,609



0,669



(0,060)

Ratio de distribution du montant ajusté



































des FPAE2) après dilution

89,9 %

85,2 %

4,7 %

91,0 %

83,0 %

8,0 % Distributions en trésorerie déclarées

132 628



129 470



3 158



391 746



380 787



10 959

Nombre moyen pondéré de parts



































en circulation après dilution

711 582 778



700 010 054



11 572 724



707 537 645



685 491 674



22 045 971











































1) Mesure non conforme aux PCGR qui comprend des montants attribuables aux biens détenus directement et aux coentreprises comptabilisées selon la méthode la mise en équivalence. 2) Mesure non conforme aux PCGR. 3) Comprend une provision pour créances douteuses et des réductions de loyer.

Résultats trimestriels et depuis l'ouverture de l'exercice

Les fonds provenant des activités d'exploitation (les « FPAE », mesure non conforme aux PCGR) du trimestre clos le 30 septembre 2020 se sont établis à 169,2 millions de dollars, soit 0,238 $ par part après dilution, comparativement à 175,0 millions de dollars, soit 0,250 $ par part après dilution, pour le trimestre clos le 30 septembre 2019. Les FPAE de la période de neuf mois close le 30 septembre 2020 se sont établis à 480,5 millions de dollars, soit 0,679 $ par part après dilution, comparativement à 514,5 millions de dollars, soit 0,751 $ par part après dilution, pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2019.

Les FPAE ont diminué, au cours du trimestre à l'étude et depuis le début de l'exercice, du fait surtout de la hausse de la charge au titre des créances douteuses et de la réduction du résultat d'exploitation net attribuable à la sortie d'un portefeuille de 30 immeubles au cours du troisième trimestre de 2019. Ce recul a été contrebalancé en partie par les mesures de désendettement prises par la Fiducie, qui a employé le produit des sorties et du placement de titres de capitaux propres de mai 2019 dans le but de réduire les coûts d'emprunt globaux.

La diminution des FPAE par part s'explique également par un nombre moyen pondéré de parts en circulation plus élevé sous l'effet du placement de titres de capitaux propres de mai 2019, dont le produit a servi à réduire le niveau d'endettement, ainsi que par les parts émises en contrepartie de l'acquisition précédemment annoncée de deux actifs auprès de Wittington Properties Limited en juillet 2020.

Activités liées aux transactions

Depuis la clôture du trimestre précédent, la Fiducie a réalisé, ou conclu des accords en vue de réaliser, des sorties totalisant 341,3 millions de dollars et des acquisitions totalisant 333,9 millions de dollars selon une base proportionnelle1). Parmi les transactions notables, il y a lieu de noter les suivantes :

L'acquisition précédemment annoncée de deux actifs immobiliers auprès de Wittington Properties Limited pour un prix d'achat global de 208,9 millions de dollars, lequel a été entièrement réglé par l'émission de 16,5 millions de parts de fiducie. Les actifs comprenaient : i) la participation restante de 60 % dans le complexe West Block, un immeuble à vocation mixte regroupant des commerces de détail et des bureaux qui est situé à Toronto et dont le locataire pilier est un magasin d'alimentation Loblaws, ainsi que ii) le Weston Centre, un immeuble de bureaux et de commerce de détail regroupant plusieurs locataires qui est situé à Toronto et qui accueille également le siège social de Propriétés de Choix.

et dont le locataire pilier est un magasin d'alimentation Loblaws, ainsi que ii) le Weston Centre, un immeuble de bureaux et de commerce de détail regroupant plusieurs locataires qui est situé à et qui accueille également le siège social de Propriétés de Choix. L'acquisition d'un portefeuille d'immeubles industriels qui regroupe quatre actifs, pour un prix d'achat global de 85,9 millions de dollars. Le portefeuille est entièrement loué à une société de logistique d'envergure nationale aux termes de contrats de location à long terme.

La cession à un partenaire institutionnel d'une participation sans droit de gestion de 50 % dans un portefeuille d'immeubles de commerce de détail qui regroupe dix actifs d'une superficie locative totalisant 591 000 pieds carrés, pour un prix de vente global de 151,1 millions de dollars, compte non tenu des coûts de transaction. L'acquéreur a la possibilité d'acquérir trois autres actifs d'une superficie totalisant 207 000 pieds carrés, pour un prix de vente global de 50,5 millions de dollars.

De plus, la Fiducie a conclu un accord en vue de la sortie de deux portefeuilles d'immeubles de commerce de détail qui regroupent huit actifs d'une superficie locative totalisant 507 000 pieds carrés, pour un prix de vente global de 107,4 millions de dollars.

La Fiducie a également poursuivi ses investissements dans son programme d'aménagement grâce à des dépenses totalisant 34,2 millions de dollars, pour le trimestre, au titre de projets de densification, de nouveaux aménagements, d'aménagement d'immeubles à usage mixte et d'aménagement d'immeubles résidentiels selon une base proportionnelle1). Au cours du trimestre, la Fiducie a également transféré des biens en voie d'aménagement achevés de 88,2 millions de dollars vers les immeubles à revenu, ce qui a permis d'augmenter de 255 000 pieds carrés la SLB selon une base proportionnelle1).

Mise à jour sur la COVID-19

En tant que l'un des plus grands propriétaires bailleurs au Canada, la Fiducie a continué de soutenir ses locataires qui ont été touchés par la pandémie en accordant des allègements de loyers par l'intermédiaire de reports pour le paiement du loyer et d'autres arrangements, y compris la participation au programme d'AUCLC. Au cours du trimestre clos le 30 septembre 2020, la Fiducie a perçu ou prévoit percevoir environ 98 % des loyers contractuels :

Pourcentage

des loyers recouvrés

Deuxième trimestre

de 2020

Troisième trimestre

de 2020

Immeubles de commerce de détail

88 % 98 % Immeubles industriels

97 % 99 % Immeubles de bureaux1)

89 % 95 % Total

89 % 98 %

1) La tranche non recouvrée est avant tout attribuable à des locataires qui exploitent des commerces de détail situés dans des immeubles de bureaux.

Le taux de recouvrement des loyers pour le troisième trimestre est l'un des pourcentages de recouvrement les plus élevés du secteur. Cela s'explique surtout par la stabilité des locataires offrant des produits de première nécessité au sein du portefeuille de la Fiducie. Pour le trimestre, Propriétés de Choix a comptabilisé une provision de 4,7 millions de dollars selon une base proportionnelle1) au titre de certains montants échus (montant total de 20,2 millions de dollars, selon une base proportionnelle1), pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2020), ce qui rend compte du risque de recouvrement et des réductions accordées aux termes du programme d'AUCLC. D'un trimestre à l'autre, cela représente une baisse de 9,8 millions de dollars.

Le portefeuille diversifié d'immeubles de bureaux, d'immeubles de commerce de détail et d'immeubles industriels de la Fiducie affiche un taux d'occupation satisfaisant de 97,0 %. Elle peut de plus compter sur des locataires de grande qualité partout au Canada. Le portefeuille d'immeubles de commerce de détail de Propriétés de Choix est essentiellement loué à des magasins d'alimentation, à des pharmacies ou à d'autres détaillants de biens de première nécessité ayant des activités commerciales stables qui ont été moins touchés financièrement par la pandémie. À ce jour, la COVID-19 a eu une incidence plus notable sur les locataires de commerce de détail qui exercent des activités dans les secteurs de l'hôtellerie, de la mise en forme ou de la mode, ce qui représente une petite partie du portefeuille de la Fiducie.

La solidité du bilan de Propriétés de Choix lui donne la flexibilité nécessaire pour se protéger de la volatilité générale des marchés. En 2020, la Fiducie a pris des mesures importantes afin de renforcer son bilan, notamment en refinançant ses titres d'emprunt non garantis arrivés à échéance, en augmentant la durée moyenne pondérée de sa dette et en gonflant ses liquidités disponibles grâce à l'émission de débentures non garanties pour un montant de 1 milliard de dollars, dont le produit a été principalement utilisé pour régler tous les titres d'emprunt non garantis qui devaient arriver à échéance d'ici le troisième trimestre de 2021 et pour rembourser les montants prélevés sur la facilité de crédit. Pour ce qui est des liquidités, la Fiducie a accès à environ 1,5 milliard de dollars aux termes de la facilité de crédit et avait pour environ 11,9 milliards de dollars d'actifs non grevés.

Compte tenu de l'incertitude liée à la pandémie, il n'est pas possible d'estimer avec précision la durée et la gravité des incidences de la COVID-19 sur les résultats financiers et les activités de la Fiducie. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les risques que présente la COVID-19 sur la Fiducie, il y a lieu de se reporter à la rubrique 11 « Risques d'entreprise et gestion des risques » du rapport de gestion de la Fiducie pour le trimestre et la période de neuf mois clos le 30 septembre 2020.

Mesures financières non conformes aux PCGR et informations financières supplémentaires

Outre les mesures de performance déterminées conformément aux Normes internationales d'information financière (les International Financial Reporting Standards ou « IFRS » ou, encore, les « PCGR »), Propriétés de Choix utilise certaines mesures non conformes aux PCGR pour évaluer sa performance, et elle fournit ces mesures dans le présent communiqué de presse afin que les investisseurs puissent en faire de même. Ces mesures ainsi que les montants par part connexes ne sont pas définis aux termes des IFRS et, par conséquent, ne devraient pas être considérés comme des mesures de substitution au bénéfice net ou aux flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation établis selon les IFRS. Par ailleurs, les mesures supplémentaires utilisées par la direction pourraient ne pas être comparables à des mesures semblables présentées par d'autres fiducies de placement immobilier ou d'autres entreprises immobilières. Ces expressions, dont la comptabilisation selon une base proportionnelle lorsqu'il est question des « coentreprises comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence », le résultat d'exploitation net (« REN »), les fonds provenant des activités d'exploitation (« FPAE ») et le montant ajusté des fonds provenant des activités d'exploitation (« montant ajusté des FPAE ») sont définies à la rubrique 13, « Mesures financières non conformes aux PCGR », du rapport de gestion de Propriétés de Choix pour le trimestre et la période de neuf mois clos le 30 septembre 2020, et sont rapprochées à la mesure conforme aux IFRS la plus comparable.

Les états financiers consolidés résumés intermédiaires non audités et le rapport de gestion de Propriétés de Choix pour le trimestre et la période de neuf mois clos le 30 septembre 2020 sont publiés sur le site Web de Propriétés de Choix, à l'adresse www.choicereit.ca , ainsi que sur SEDAR, à l'adresse www.sedar.com . Les lecteurs sont priés de consulter ces documents afin d'obtenir de plus amples renseignements sur les résultats financiers de Propriétés de Choix ainsi qu'une analyse détaillée de ceux-ci.

Rapport de gestion, états financiers consolidés et notes afférentes

L'information figurant dans le présent communiqué de presse est un bref sommaire des résultats. Le présent communiqué de presse devrait être lu à la lumière du rapport du troisième trimestre de 2020 aux porteurs de parts de Propriétés de Choix, qui comprend les états financiers consolidés résumés intermédiaires non audités et le rapport de gestion de la Fiducie et qui est publié à l'adresse www.choicereit.ca , et sur SEDAR, à l'adresse www.sedar.com .

Téléconférence et webémission

La direction tiendra une téléconférence (en anglais seulement) le jeudi 5 novembre 2020 à 10 h (heure de l'Est) et diffusera simultanément une webémission audio. Pour accéder à la téléconférence, veuillez composer le 647-427-7450 ou le 1-888-231-8191. L'enregistrement sera disponible deux heures après l'évènement au 416-849-0833 ou au 1-855-859-2056, en composant le code d'accès 5442246. Pour accéder au lien vers la webémission audio, veuillez cliquer sur « Évènements et webémissions » dans la section « Nouvelles et évènements » du site Web de la Fiducie, à l'adresse www.choicereit.ca.

À propos de la Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix

La Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix, fiducie de placement immobilier diversifiée prééminente au Canada, est propriétaire, gestionnaire et promoteur d'un portefeuille de grande qualité composé de 725 biens immobiliers offrant au total 66,1 millions de pieds carrés de superficie locative brute. Ce portefeuille regroupe des immeubles de commerce de détail loués en majeure partie à des détaillants de biens de première nécessité ainsi que des actifs industriels, de bureau et résidentiels situés dans des marchés attrayants, et il propose un programme d'aménagement ambitieux. L'alliance stratégique de Propriétés de Choix avec son locataire principal, Les Compagnies Loblaw limitée, premier détaillant en importance au pays, est un avantage concurrentiel incontestable conférant à la Fiducie diverses occasions de croissance à long terme. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter le site Web de Propriétés de Choix, à l'adresse www.choicereit.ca , et le profil d'émetteur de Propriétés de Choix sur SEDAR, à l'adresse www.sedar.com .

Mise en garde concernant énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse renferme des énoncés prospectifs qui portent sur les activités de Propriétés de Choix et sur le contexte dans lequel la Fiducie évolue. Ils sont fondés sur les attentes, estimations, prévisions et projections de la direction et ne sont pas garants de la performance future de la Fiducie. Ils comportent de nombreux risques et incertitudes qui sont indépendants de sa volonté et difficilement prévisibles. Par conséquent, les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux qu'expriment ces énoncés prospectifs. Les lecteurs ne devraient donc pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs. Qui plus est, un énoncé prospectif n'est valable qu'à la date à laquelle il est formulé. Sauf dans la mesure où la loi l'exige, la direction ne s'engage aucunement à publier une mise à jour de ces énoncés de manière à rendre compte de nouvelles informations, de l'occurrence de nouveaux évènements ou d'un changement éventuel de circonstances.

Bon nombre de risques et incertitudes pourraient faire en sorte que les résultats réels de la Fiducie diffèrent sensiblement de ceux qui sont exprimés explicitement ou implicitement ou de ceux qui sont prévus dans les énoncés prospectifs, notamment ceux qui sont décrits à la rubrique 11, « Risques d'entreprise et gestion des risques », du rapport de gestion de la Fiducie pour le trimestre et la période de neuf mois clos le 30 septembre 2020, lequel comprend le détail des risques et de l'information à présenter à l'égard de la COVID-19 et de son incidence sur la Fiducie.

