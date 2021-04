Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix annonce ses résultats du trimestre clos le 31 mars 2021

TORONTO, le 29 avril 2021 /CNW/ - Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix (« Propriétés de Choix » ou la « Fiducie ») (TSX: CHP.UN) a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers consolidés pour le trimestre clos le 31 mars 2021. Le rapport du premier trimestre de 2021 aux porteurs de parts pourra être consulté sous l'onglet « Investisseurs » de son site Web, à l'adresse www.choicereit.ca, ainsi que sur SEDAR, à l'adresse www.sedar.com.

« Nous sommes ravis de constater que l'exercice 2021 a commencé sur une bonne note. Comme prévu, nous avons dégagé des résultats financiers et d'exploitation stables pour le premier trimestre, notre portefeuille d'actifs immobiliers de grande qualité ayant continué à générer des résultats solides et un très bon taux de recouvrement des loyers, a déclaré M. Rael Diamond, président et chef de la direction de la Fiducie. « En outre, au cours du trimestre, nous avons fait progresser un projet d'aménagement clé et avons conclu une acquisition importante. Nous avons annoncé un nouveau partenariat avec la société The Daniels Corporation afin de revitaliser et de réaménager notre centre commercial Golden Mile à Toronto. Nous avons également acquis un terrain d'environ 300 acres destiné à un projet d'aménagement industriel futur dans la région du Grand Toronto, ce qui nous permettra de renforcer considérablement notre présence dans ce secteur d'activité. »

Sommaire des résultats financiers selon les PCGR

(en milliers de dollars, sauf indication contraire)

(non audité)

Trimestres clos les

31 mars 2021



31 mars 2020



Variation

Bénéfice net (perte nette)

(62 198) $

332 742 $



(394 940) $ Bénéfice net (perte nette) par part

après dilution

(0,086)



0,475



(0,561)

Produits locatifs

326 539



324 911



1 628

Profit (perte) lié(e) à la juste valeur

des parts échangeables1)

(217 683)



386 062



(603 745)

Profits (pertes) lié(e)s à la juste valeur, compte non tenu des parts échangeables2)

59 220



(135 665)



194 885

Entrées nettes de trésorerie liées aux activités d'exploitation

148 632



104 147



44 485

Nombre moyen pondéré de parts en circulation après dilution

722 930 485



700 625 695



22 304 790



1. Les parts échangeables sont comptabilisées à leur juste valeur selon le cours des parts de fiducie sur le marché, ce qui a une incidence défavorable sur les résultats financiers lorsque le prix des parts de fiducie augmente et une incidence favorable lorsque leur prix diminue. 2. Les profits (pertes) lié(e)s à la juste valeur, compte non tenu des parts échangeables, comprennent des ajustements de la juste valeur des immeubles de placement et de la rémunération fondée sur des parts.

Résultats trimestriels

Propriétés de Choix a comptabilisé une perte nette de 62,2 millions de dollars au premier trimestre de 2021, comparativement à un bénéfice net de 332,7 millions de dollars au premier trimestre de 2020. La baisse est attribuable essentiellement à une variation défavorable de 603,7 millions de dollars de l'ajustement de la juste valeur des parts échangeables, ce qui a été contrebalancé en partie par une variation favorable de la juste valeur des immeubles de placement de 209,1 millions de dollars, y compris les immeubles détenus par l'intermédiaire de coentreprises comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence. Pour le trimestre, la charge au titre des créances douteuses s'est élevée à 1,6 million de dollars selon les PCGR (1,9 million de dollars selon une base proportionnelle), comparativement à une charge au titre des créances douteuses de 0,9 million de dollars selon les PCGR et selon une base proportionnelle au cours du premier trimestre de 2020.

La Fiducie a continué de soutenir ses locataires qui ont été touchés par la pandémie en accordant un report pour le paiement du loyer et d'autres arrangements. Au cours du trimestre clos le 31 mars 2021, la Fiducie a comptabilisé une charge au titre des créances douteuses de 1,9 million de dollars selon une base proportionnelle. Cette provision reflète le soutien apporté aux locataires ainsi que le risque de recouvrement accru associé à certains locataires qui ont des montants échus.

Sommaire des résultats financiers selon une base proportionnelle1)

À la date indiquée ou pour la période close à cette date

(en milliers de dollars, sauf indication contraire)

(non audité)

Trimestres clos les



31 mars 2021



31 mars 2020



Variation

Produits locatifs1)

341 608 $

340 417 $

1 191 $ Résultat d'exploitation net (« REN »), selon la méthode de la comptabilité de trésorerie1), 3)

229 633



231 531



(1 898)

REN des actifs comparables, selon la méthode de la comptabilité de trésorerie1), 3)

214 393



215 957



(1 564)

Ajustement de la juste valeur des immeubles de placement1)

60 895



(148 206)



209 101

Taux d'occupation (% de la SLB)

97,0 %

97,5 %

(0,5) % Fonds provenant des activités d'exploitation (« FPAE »)2)

170 608



170 670



(62)

FPAE2) par part après dilution

0,236



0,244



(0,008)

Montant ajusté des fonds provenant des activités d'exploitation (« montant ajusté des FPAE »)2)

155 316



151 773



3 543

Montant ajusté des FPAE2) par part après dilution

0,215



0,217



(0,002)

Ratio de distribution du montant ajusté des FPAE2) après dilution

86,1 %

85,4 %

0,7 % Distributions en trésorerie déclarées

133 706



129 561



4 145

Nombre moyen pondéré de parts en circulation après dilution

722 930 485



700 625 695



22 304 790



1. Mesure non conforme aux PCGR qui comprend des montants attribuables aux biens détenus directement et aux coentreprises comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence. 2. Mesure non conforme aux PCGR. 3. Comprend une provision pour créances douteuses et des réductions de loyer.

Résultats trimestriels

Les fonds provenant des activités d'exploitation (les « FPAE », mesure non conforme aux PCGR) du trimestre clos le 31 mars 2021 se sont établis à 170,6 millions de dollars, soit 0,236 $ par part après dilution, comparativement à 170,7 millions de dollars, soit 0,244 $ par part après dilution, pour le trimestre clos le 31 mars 2020. Les fonds provenant des activités d'exploitation sont demeurés relativement stables d'un exercice à l'autre, l'augmentation des paiements non récurrents pour cessions de bail reçus et les économies découlant de la réduction des coûts des emprunts ayant été contrebalancés en partie par une charge au titre des créances douteuses plus élevée et par la diminution des produits d'intérêts en raison de la baisse des prêts hypothécaires en cours en regard de l'exercice précédent. Les résultats ont également été affectés par un excédent de trésorerie au bilan plus élevé que d'habitude au cours du premier trimestre, en raison des produits tirés des sorties de biens en 2020 dans le cadre des initiatives de recyclage du capital.

Le recul par part s'explique surtout par un nombre moyen pondéré de parts en circulation plus élevé sous l'effet i) des parts de fiducie émises en contrepartie de l'acquisition de deux actifs auprès de Wittington Properties Limited en juillet 2020 et ii) des parts échangeables émises en contrepartie de l'acquisition de six actifs auprès de Weston Foods (Canada) Inc. en décembre de 2020.

Activités liées aux transactions

Depuis la clôture du trimestre précédent, la Fiducie a réalisé des acquisitions totalisant 163,4 millions de dollars et des sorties totalisant 88,9 millions de dollars selon une base proportionnelle1). Parmi les transactions notables, il y a lieu de noter les suivantes :

L'acquisition d'une participation de 85 % dans un terrain d'environ 300 acres destiné à un projet d'aménagement industriel futur et situé à Caledon ( Ontario ), pour un montant de 138,0 millions de dollars. Ce prix d'achat comprend un paiement en trésorerie de 100,0 millions de dollars et l'engagement de payer le solde résiduel de 38,0 millions de dollars à l'éventuelle atteinte de certains jalons au cours du cycle d'aménagement.

( ), pour un montant de 138,0 millions de dollars. Ce prix d'achat comprend un paiement en trésorerie de 100,0 millions de dollars et l'engagement de payer le solde résiduel de 38,0 millions de dollars à l'éventuelle atteinte de certains jalons au cours du cycle d'aménagement. L'acquisition de la participation de 50 % du coentrepreneur de la Fiducie dans deux immeubles industriels situés à Calgary ( Alberta ), pour un montant de 25,4 millions de dollars, portant ainsi la participation de la Fiducie à 100 %.

( ), pour un montant de 25,4 millions de dollars, portant ainsi la participation de la Fiducie à 100 %. La cession précédemment annoncée de la participation de 50 % de la Fiducie dans un terrain destiné à l'aménagement et situé à Richmond Hill ( Ontario ), pour un produit total de 66,4 millions de dollars.

( ), pour un produit total de 66,4 millions de dollars. La cession de la participation de 70 % de la Fiducie dans une parcelle de terrain de 20 acres situé à Brampton ( Ontario ), pour un montant de 17,5 millions de dollars.

La Fiducie a également poursuivi ses investissements dans son programme d'aménagement grâce à des dépenses totalisant 20,6 millions de dollars, pour le trimestre selon une base proportionnelle1). Au cours du trimestre, la Fiducie a également transféré des biens en voie d'aménagement achevés de 25,9 millions de dollars vers les immeubles à revenu, ce qui a permis d'augmenter de 35 000 pieds carrés la SLB selon une base proportionnelle1).

Perspectives et incidence de la COVID-19

Propriétés de Choix est une fiducie de placement immobilier chef de file qui crée une valeur durable en détenant, en exploitant et en développant des propriétés résidentielles et commerciales de grande qualité. Nous avons pour objectif d'offrir, dans une perspective à long terme, une appréciation de la valeur liquidative, une croissance stable de notre résultat d'exploitation net et la préservation du capital. Bien que l'incidence à long terme de la pandémie de COVID-19 demeure incertaine, Propriétés de Choix demeure convaincue que son modèle économique et son approche disciplinée en matière de gestion financière continueront de bien la servir.

Notre portefeuille diversifié d'immeubles de commerce de détail, d'immeubles industriels et d'immeubles de bureaux affiche un taux d'occupation de 97,0 %. De plus, nous pouvons compter sur des locataires de grande qualité partout au Canada. Notre portefeuille est principalement loué à des magasins d'alimentation, à des pharmacies et à d'autres détaillants de biens de première nécessité, de même qu'à des fournisseurs de services logistiques, qui continuent d'afficher un bon rendement dans le contexte actuel et procurent une stabilité à notre portefeuille dans son ensemble. Cette stabilité est mise en évidence par notre taux de recouvrement des loyers, qui a atteint 98 % pour le premier trimestre.

Nous continuons de faire progresser ses projets d'aménagement, ce qui sera pour nous le meilleur moyen d'ajouter à notre portefeuille des biens immobiliers de grande qualité et à un coût raisonnable. Nos projets d'aménagement sont diversifiés par la taille, l'ampleur et la complexité. Ils comprennent à la fois des projets de densification d'immeubles de commerce de détail qui offrent une croissance additionnelle à nos emplacements existants et des projets d'aménagement d'immeubles à usage mixte plus complexes qui contribueront à la croissance de la valeur de notre actif net à l'avenir. L'essentiel de notre programme d'aménagement en cours est axé sur l'expansion de notre portefeuille de location résidentielle. Nous prévoyons achever la construction de deux de nos projets liés à des locations résidentielles en cours à Toronto plus tard au cours de l'exercice, et nous avons commencé la construction de deux autres projets d'immeubles résidentiels de grande hauteur, le premier étant situé près de la station Mount Pleasant du réseau GO à Brampton et le second, dans le quartier Westboro d'Ottawa.

Au cours du trimestre, nous avons annoncé la conclusion d'un nouveau partenariat avec The Daniels Corporation pour la première phase de notre plan de revitalisation et de réaménagement de notre centre commercial Golden Mile à Toronto. Ce projet, qui est adjacent à la nouvelle ligne de train léger Eglinton Crosstown, prévoit la transformation de notre centre commercial en une communauté à usage mixte et axée sur le transport en commun. La première phase du projet comprendra deux immeubles en copropriété, un immeuble locatif construit à cette fin et des locaux commerciaux et institutionnels au rez-de-chaussée. Le projet est en phase de planification et nous prévoyons commencer la construction en 2023.

Le recyclage du capital demeure au cœur de notre stratégie, alors même que nous continuons de chercher à accroître la qualité de notre portefeuille. Au cours du premier trimestre, nous avons acquis unefinalisé la sortie de deux parcelles de terrains qui étaient détenues à des fins d'aménagement, mais qui n'étaient pas considérées comme étant stratégiques. Le produit de la sortie a été affecté à l'acquisition d'une participation de 85 % dans un terrain d'une superficie d'environ 300 acres aménageables et destiné à un projet d'aménagement industriel futur à Caledon, en Ontario. Le terrain, bien situé, constitue pour nous une occasion unique d'accroître de manière significative notre empreinte industrielle dans ce marché sectorielsecteur très vigoureux qu'est le marché industriel.

Grâce à la solidité de notre bilan, nous sommes en bonne posture pour gérer la volatilité générale du marché engendrée par la pandémie de COVID-19. Notre approche disciplinée en matière de gestion financière repose sur une démarche prudente à l'égard du risque lié à l'endettement et au financement qui consiste à maintenir d'excellents ratios d'endettement et à échelonner les échéances de nos emprunts. Pour 2021, la Fiducie a des dettes arrivant à échéance d'approximativement 470 millions de dollars, un montant gérable qu'elle a l'intention de refinancer à l'aide de titres d'emprunt à plus long terme ou de rembourser au moyen de son excédent de trésorerie. Pour ce qui est des liquidités, la Fiducie a accès à environ 1,7 milliard de dollars de trésorerie disponible, montant qui comprend la tranche inutilisée de 1,5 milliard de dollars de la facilité de crédit renouvelable de la Fiducie ainsi que 178,0 millions de dollars de trésorerie et d'équivalents de trésorerie et environ 12,4 milliards de dollars d'actifs non grevés.

Mise à jour sur la perception des loyers

Le taux de recouvrement des loyers pour le premier trimestre est l'un des pourcentages de recouvrement les plus élevés du secteur. Cela s'explique surtout par la stabilité des locataires offrant des produits de première nécessité au sein du portefeuille de la Fiducie.

Pour le trimestre clos le 31 mars 2021, la Fiducie a perçu ou prévoit percevoir environ 98 % des loyers contractuels :

Pourcentage des loyers recouvrés Premier trimestre de 2021 Immeubles de commerce de détail 98 % Immeubles industriels 99 % Immeubles de bureaux 98 % Total 98 %

Pour déterminer les pertes de crédit attendues sur les loyers à recevoir, la Fiducie prend en compte l'historique de paiement et les attentes futures quant aux cas de défaut probables (c'est-à-dire les demandes d'allègement de loyer, les demandes d'allègement de loyer par l'intermédiaire de programmes gouvernementaux ou, encore, les déclarations de locataires indiquant qu'ils n'effectueraient pas de paiement de loyer à la date d'échéance) compte tenu des dossiers d'insolvabilité ou des propositions concordataires d'entreprise déposés ou attendus, des reports probables des paiements dus ainsi que des réductions de loyer qui pourraient être accordées par un propriétaire. Ces évaluations sont faites au cas par cas selon le locataire.

L'évaluation, par la Fiducie, des pertes de crédit attendues est intrinsèquement subjective en raison de la nature prospective des évaluations. Par conséquent, la valeur de la perte de crédit attendue comporte un certain degré d'incertitude et est établie sur la base d'hypothèses qui pourraient ne pas se révéler exactes compte tenu de l'incertitude causée par la COVID-19. Sur la base de son examen, la Fiducie a comptabilisé une charge de 1,9 million de dollars au titre des créances douteuses dans les charges d'exploitation liées aux immeubles, selon une base proportionnelle1), pour le trimestre clos le 31 mars 2021, un montant correspondant ayant été inscrit en tant que perte de crédit attendue en réduction du montant à recevoir au titre des loyers.

(en milliers de dollars) Trimestre clos le

31 mars 2021

En %

Total des montants récurrents facturés aux locataires 368 927 $ 100,0 % Déduire : Montants reçus et reports remboursés à ce jour (361 208)

97,9 % Solde impayé 7 719

2,1 % Total des loyers devant être recouvrés aux termes d'ententes de report (749)

(0,2) % Total des loyers devant être recouvrés, compte non tenu des

reports recouvrables 6 970

1,9 % Déduire : Provision comptabilisée au titre des montants récurrents facturés aux locataires (1 936)

(0,5) % Solde qui devrait être recouvré dans les délais prévus 5 034 $ 1,4 %

La provision de la Fiducie pour les montants récurrents facturés aux locataires pour le trimestre clos le 31 mars 2021 comprend ce qui suit :

(en milliers de dollars) Trimestre clos le

31 mars 2021

Provisions au titre des locataires ayant négocié des réductions de loyer (511) $ Provisions au titre des pertes de crédit attendues additionnelles (1 425)

Total de la provision comptabilisée au titre des montants récurrents facturés aux locataires (1 936) $

Compte tenu de l'incertitude persistante découlant de la pandémie, il n'est pas possible d'estimer avec précision la durée et la gravité des incidences de la COVID-19 sur les résultats financiers et les activités de la Fiducie et de ses locataires, ainsi que sur le comportement des consommateurs et sur l'économie en général. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les risques que présente la COVID-19 sur la Fiducie, il y a lieu de se reporter à la rubrique 12 « Risques d'entreprise et gestion des risques » du rapport de gestion de la Fiducie pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 et à sa notice annuelle pour l'exercice clos le 31 décembre 2020.

Mesures financières non conformes aux PCGR et informations financières supplémentaires

Outre les mesures de performance déterminées conformément aux Normes internationales d'information financière (les International Financial Reporting Standards ou « IFRS » ou, encore, les « PCGR »), Propriétés de Choix utilise certaines mesures non conformes aux PCGR pour évaluer sa performance, et elle fournit ces mesures dans le présent communiqué de presse afin que les investisseurs puissent en faire de même. Ces mesures ainsi que les montants par part connexes ne sont pas définis aux termes des IFRS et, par conséquent, ne devraient pas être considérés comme des mesures de substitution au bénéfice net ou aux flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation établis selon les IFRS. Par ailleurs, les mesures supplémentaires utilisées par la direction pourraient ne pas être comparables à des mesures semblables présentées par d'autres fiducies de placement immobilier ou d'autres entreprises immobilières. Ces expressions, dont la comptabilisation selon une base proportionnelle lorsqu'il est question des « coentreprises comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence », le résultat d'exploitation net (« REN »), les fonds provenant des activités d'exploitation (« FPAE ») et le montant ajusté des fonds provenant des activités d'exploitation (« montant ajusté des FPAE ») sont définies à la rubrique 13, « Mesures financières non conformes aux PCGR », du rapport de gestion de Propriétés de Choix pour le trimestre clos le 31 mars 2021, et sont rapprochées à la mesure conforme aux PCGR la plus comparable.

Les états financiers consolidés résumés intermédiaires non audités et le rapport de gestion de Propriétés de Choix pour le trimestre clos le 31 mars 2021 sont publiés sur le site Web de Propriétés de Choix, à l'adresse www.choicereit.ca , ainsi que sur SEDAR, à l'adresse www.sedar.com . Les lecteurs sont priés de consulter ces documents afin d'obtenir de plus amples renseignements sur les résultats financiers de Propriétés de Choix ainsi qu'une analyse détaillée de ceux-ci.

Rapport de gestion, états financiers consolidés et notes afférentes

L'information figurant dans le présent communiqué de presse est un bref sommaire des résultats. Le présent communiqué de presse devrait être lu à la lumière du rapport du premier trimestre de 2021 aux porteurs de parts de Propriétés de Choix, qui comprend les états financiers consolidés résumés intermédiaires non audités et le rapport de gestion de la Fiducie et qui est publié à l'adresse www.choicereit.ca , et sur SEDAR, à l'adresse www.sedar.com .

Téléconférence et webémission

La direction tiendra une téléconférence (en anglais seulement) le vendredi 30 avril 2021 à 9 h (heure de l'Est) et diffusera simultanément une webémission audio. Pour accéder à la téléconférence, veuillez composer le 647-427-7450 ou le 1-888-231-8191. L'enregistrement sera disponible deux heures après l'événement au 416-849-0833 ou au 1-855-859-2056, en composant le code d'accès 3856238. Pour accéder au lien vers la webémission audio, veuillez cliquer sur l'onglet « Événements et webémissions » de la section « Investisseurs » du site Web de la Fiducie, à l'adresse www.choicereit.ca.

Assemblée annuelle et extraordinaire des porteurs de parts

L'assemblée annuelle et extraordinaire des porteurs de parts de Propriétés de Choix aura lieu le vendredi 30 avril 2021 à 11 h (heure de l'Est). En raison de l'impact de la pandémie de COVID-19 sur la santé publique et afin de préserver la santé et la sécurité de nos porteurs de parts, de nos collègues et de la collectivité, l'assemblée de cette année se tiendra uniquement de manière virtuelle, par le biais d'une webémission en direct. Les porteurs de parts peuvent assister à l'assemblée en se joignant à la webémission en direct en ligne au https://web.lumiagm.com/463063746. Se reporter à la rubrique « Comment puis-je assister et participer à l'assemblée virtuelle? » de la circulaire de sollicitation de procurations par la direction disponible en ligne à l'adresse www.choicereit.ca ou sur le profil d'émetteur de Propriétés de Choix sur SEDAR, à l'adresse www.sedar.com, pour obtenir des instructions détaillées sur la façon d'assister et de voter à l'assemblée. La diffusion Web pourra être consultée sur notre site Web après l'assemblée. Veuillez vous reporter à la section « Investisseurs » de notre site Web, à l'adresse www.choicereit.ca pour obtenir plus de détails au sujet de l'assemblée virtuelle.

À propos de la Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix

Propriétés de Choix est une fiducie de placement immobilier chef de file qui crée une valeur durable en détenant, en exploitant et en développant des propriétés résidentielles et commerciales de grande qualité.

Nous croyons que la création d'espaces qui améliorent la façon de vivre, de travailler et de créer des liens de nos locataires et de nos communautés génère de la valeur. Nous nous efforçons de comprendre les besoins de nos locataires et de gérer nos propriétés selon les normes les plus élevées. Nous aspirons à développer des communautés viables et résilientes en mettant au premier plan la durabilité sociale, économique et environnementale. Dans tout ce que nous faisons, nous sommes guidés par une série de valeurs communes ancrées dans les piliers Engagement, Tenir à cœur, Respect et Excellence. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter le site Web de Propriétés de Choix, à l'adresse www.choicereit.ca , et le profil d'émetteur de Propriétés de Choix sur SEDAR, à l'adresse www.sedar.com .

Mise en garde concernant énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse renferme des énoncés prospectifs qui portent sur les activités de Propriétés de Choix et sur le contexte dans lequel la Fiducie évolue. Ils sont fondés sur les attentes, estimations, prévisions et projections de la direction et ne sont pas garants de la performance future de la Fiducie. Ils comportent de nombreux risques et incertitudes qui sont indépendants de sa volonté et difficilement prévisibles. Par conséquent, les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux qu'expriment ces énoncés prospectifs. Les lecteurs ne devraient donc pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs. Qui plus est, un énoncé prospectif n'est valable qu'à la date à laquelle il est formulé. Sauf dans la mesure où la loi l'exige, la direction ne s'engage aucunement à publier une mise à jour de ces énoncés de manière à rendre compte de nouvelles informations, de l'occurrence de nouveaux événements ou d'un changement éventuel de circonstances.

Bon nombre de risques et incertitudes pourraient faire en sorte que les résultats réels de la Fiducie diffèrent sensiblement de ceux qui sont exprimés explicitement ou implicitement ou de ceux qui sont prévus dans les énoncés prospectifs, notamment ceux qui sont décrits à la rubrique 12, « Risques d'entreprise et gestion des risques », du rapport de gestion de la Fiducie pour l'exercice clos le 31 décembre 2020, lequel comprend le détail des risques et de l'information à présenter à l'égard de la COVID-19 et de son incidence sur la Fiducie, ainsi que ceux présentés dans la notice annuelle de la Fiducie pour l'exercice clos le 31 décembre 2020.

