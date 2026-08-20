Fidelity Investments Canada s.r.i. annonce des distributions en espèces pour certains FNB Fidelity et certaines séries FNB de fonds communs de placement Fidelity

TORONTO, Aug. 20, 2026 /CNW/ -- Fidelity Investments Canada s.r.i. a annoncé aujourd'hui les distributions en espèces pour les FNB Fidelity et les séries FNB de fonds communs de placement Fidelity (les « Fonds Fidelity ») énumérés ci-dessous.

Les porteurs de parts des FNB Fidelity inscrits au 27 août 2026 recevront une distribution en espèces par part payable le 31 août 2026, comme indiqué dans le tableau ci-dessous.

Nom du FNB Fidelity Symbole

boursier Distribution

en espèces

par part ($CA) CUSIP ISIN Fréquence

des versements Bourse FNB Fidelity Dividendes canadiens élevés FCCD 0,02423 31608M102 CA31608M1023 Mensuelle Bourse de Toronto FNB Fidelity Dividendes américains élevés FCUD/ FCUD.U 0,04475 31645M107 CA31645M1077 Mensuelle Bourse de Toronto FNB Fidelity Dividendes américains élevés - Devises neutres FCUH 0,03616 315740100 CA3157401009 Mensuelle Bourse de Toronto FNB Fidelity Dividendes américains pour hausses de taux FCRR/

FCRR.U 0,05163 31644M108 CA31644M1086 Mensuelle Bourse de Toronto FNB Fidelity Dividendes internationaux élevés FCID - 31623D103 CA31623D1033 Mensuelle Bourse de Toronto FNB indiciel Fidelity Obligations canadiennes - Approche systématique FCCB 0,06698 31644F103 CA31644F1036 Mensuelle Cboe Canada FNB Fidelity Obligations de sociétés canadiennes à court terme FCSB 0,07915 31608N100 CA31608N1006 Mensuelle Cboe Canada FNB Fidelity Obligations mondiales de base Plus FCGB/ FCGB.U 0,07655 31623G106 CA31623G1063 Mensuelle Cboe Canada FNB Fidelity Obligations mondiales de qualité FCIG/ FCIG.U 0,07214 31624P105 CA31624P1053 Mensuelle Cboe Canada FNB Fidelity Actions à rendement bonifié FEPY/ FEPY.U 0,22252 31613F100 CA31613F1009 Mensuelle Cboe Canada FNB Fidelity Obligations américaines de base FCUB/ FCUB.U 0,08125 315945105 CA3159451051 Mensuelle Bourse de Toronto FNB Fidelity Simplifié - Revenu fixe FFIX 0,03644 31581F108 CA31581F1080 Mensuelle Cboe Canada

Les porteurs de parts des séries FNB des Fonds Fidelity inscrits au registre le 31 août 2026 recevront une distribution en espèces par part payable le 2 septembre 2026, comme indiqué dans le tableau ci-dessous.

Nom du Fonds Fidelity Symbole

boursier Distribution

en espèces

par part ($CA) CUSIP ISIN Fréquence

des versements Bourse Fonds Fidelity Revenu élevé tactique - série FNB FTHI 0,02208 31642L664 CA31642L6641 Mensuelle Bourse de Toronto Fonds Fidelity Revenu absolu - série FNB FCAB/

FCAB.U 0,11737 315944108 CA3159441086 Mensuelle Bourse de Toronto Fonds Fidelity Alternatif Obligations - série FNB FFAB 0,03845 31582Q103 CA31582Q1037 Mensuelle Bourse de Toronto

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Chez Fidelity Investments Canada, notre mission consiste à aider notre clientèle à se bâtir un meilleur avenir. Notre entreprise diversifiée offre des services aux conseillers et conseillères en placements, aux sociétés de gestion de patrimoine, aux employeurs, aux institutions et aux particuliers. À mesure que le marché évolue, nous innovons constamment et offrons à notre clientèle divers produits et services en matière de placements, de gestion de patrimoine et de solutions technologiques, soutenus par les capacités d'envergure mondiale de Fidelity. À titre de société privée ayant des actifs sous gestion de 423 milliards de dollars (au 19 août 2026), Fidelity Investments Canada est déterminée à aider sa clientèle diversifiée à atteindre ses objectifs à long terme. Les fonds de Fidelity sont offerts par l'intermédiaire de conseillers et conseillères en placements et de plateformes de courtage en ligne.

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SOURCE Fidelity Investments Canada ULC

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