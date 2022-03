« Nous sommes heureux d'accueillir Greg, John et Claire au sein de l'équipe afin de poursuivre l'exécution de notre stratégie visant à établir des relations, des partenariats et des accords stratégiques en matière de matières premières renouvelables », a déclaré Dan Shapiro, chef de la direction et cofondateur de Fidelis. Cette équipe responsable du commerce, de la logistique et des matières premières supervisera la sécurité de l'approvisionnement en matières premières et l'optimisation des ardoises, ainsi que l'identification et l'acquisition de matières premières émergentes pour l'usine Grön Fuels de Fidelis, une usine de carburant d'aviation durable et de diesel renouvelable dont la capacité de production annuelle dépasse le milliard de gallons, située dans le port du Grand Baton Rouge.

Bengt Jarlsjo, chef d'exploitation et cofondateur de Fidelis, a ajouté : « Cette équipe, la meilleure de sa catégorie, est en train de remporter des victoires précoces afin d'assurer des matières premières à faible intensité de carbone pour l'ensemble de l'écosystème de Grön Fuels, composé de Grön Fuels, de Cyclus Steam & Power, une centrale électrique à base de biomasse résiduelle, et de Capio Sequestration, qui assure la capture et la séquestration du carbone pour l'ensemble de l'écosystème. » La combinaison de ces composants est conçue pour permettre la production de carburants et de matériaux à bilan carbone négatif, en utilisant uniquement des technologies éprouvées.

Greg Smith a ajouté : « L'écosystème intégré de Grön Fuels, les avantages logistiques et la souplesse du prétraitement favorisent un score d'intensité carbone négatif, positionnant Fidelis pour un succès à long terme. »

Greg Smith est un professionnel chevronné en matière de développement des affaires commerciales et de gestion des ventes. Il a récemment géré l'activité logistique des carburants renouvelables et des hydrocarbures pour Phillips 66, en développant de nouvelles infrastructures renouvelables et en réduisant les coûts de la chaîne d'approvisionnement. M. Smith dirige l'organisation complète de l'approvisionnement, du commerce et de la logistique qui poursuit activement des stratégies de matières premières avantageuses, l'approvisionnement et le développement logistique.

John Reynolds a siégé au conseil d'administration de l'American Fats and Oils Association (AFOA) pendant de nombreuses années et en est actuellement le président. Avec près de 25 ans d'expérience dans la gestion des matières premières, il est un leader respecté dans le commerce national et international dans toutes les facettes de l'industrie, de l'équarrissage aux énergies renouvelables. M. Reynolds mettra à profit cette expérience pour diriger les activités commerciales et d'approvisionnement spécialement conçues pour optimiser la capacité de traitement supérieure de Grön, son emplacement avantageux, son stockage et sa logistique. Son expérience antérieure dans le domaine des matières premières renouvelables comprend un passage chez JBS, Neste et Agri Trading.

Claire Foster, qui travaillait récemment pour Phillips 66, est une analyste de marché expérimentée et une professionnelle du développement commercial spécialisée dans les produits et les matières premières renouvelables ainsi que dans les attributs et crédits financiers environnementaux. Elle a joué un rôle essentiel dans le développement d'une grande raffinerie de diesel renouvelable dans l'ouest des États-Unis.

À propos de Fidelis New Energy, LLC : Fidelis New Energy, LLC est une entreprise d'infrastructure à impact climatique positif basée à Houston qui se concentre sur la création et l'exploitation de projets et de systèmes dans les secteurs de la décarbonisation et de la durabilité sur des marchés à forte demande. L'équipe de gestion et le conseil consultatif de Fidelis possèdent une vaste expérience en matière de sélection, d'évaluation et de développement de marchés afin de fournir des biens immobiliers neufs. L'expérience de l'équipe comprend le financement de projets et d'entreprises, les fusions et acquisitions, le développement de projets, l'ingénierie, la construction, la gestion de projets, ainsi que l'optimisation et la gestion opérationnelles. Fidelis a été créé en 2019 par les partenaires cofondateurs qui travaillent ensemble depuis plus de 18 ans, avec une équipe de direction supérieure ayant de nombreux antécédents professionnels communs avec les cofondateurs, du temps où ils travaillaient ensemble chez The Shaw Group, Inc, Quanta Capital Solutions, Inc et First Infrastructure Capital Advisors, LLC. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.fidelisnewenergy.com .

