Fidéides 2022 - LÜ AIRE DE JEU INTERACTIVE SE DÉMARQUE !

Outre la vente de ses unités à l'échelle mondiale, Lü accorde une haute importance à son empreinte sociale. En septembre dernier, l'entreprise a fait don de ses 1000e et 1001e systèmes à deux écoles de la province, soit à l'école Alphonse-Desjardins de Repentigny, qui offre un enseignement adapté aux enfants ayant des problèmes neurodéveloppementaux complexes, et à l'école Centrale de La Tuque, où de nombreux enfants n'ont pas accès à la technologie et aux divertissements que l'on trouve dans les grandes villes.

Lü Aire de jeu interactive

Lü Aire de jeu interactive est une entreprise de technologie pédagogique de Québec qui transforme les espaces d'apprentissage en environnements d'apprentissage immersifs pour les élèves du primaire et du secondaire. Le matériel de Lü comprend des projections murales géantes, des caméras 3D et des systèmes de son et de lumière qui créent des expériences d'apprentissage interactives plus grandes que nature. Le logiciel Lü comprend un catalogue varié de jeux et d'activités basés sur le programme scolaire, qui intègrent les éléments essentiels du développement global de l'enfant et rendent l'apprentissage amusant. Ensemble, ces outils permettent aux enseignants de faire participer les élèves et de les motiver, en plus de les aider à se développer sur les plans émotionnel, intellectuel et physique. Lü propose aux écoles de nouvelles méthodes d'enseignement; plus de 1400 écoles dans 35 pays constatent d'ailleurs une amélioration de l'assiduité et des performances scolaires.

