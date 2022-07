SHENZHEN, Chine, 21 juillet 2022 /CNW/ - Fibocom (code boursier: 300638), un chef de file mondial des solutions sans fil et des modules de communication sans fil de l'IdO (Internet des objets), a annoncé le lancement du module intelligent de l'intelligence artificielleSCA825-W. Alimenté par le SoC (système sur puce) QCS8250 de Qualcomm Technologies, le module est conçu pour répondre aux exigences des scénarios d'intelligence artificielle et d'IdO haut de gamme tels que les vidéoconférences en haute définition, la diffusion en direct en haute définition, le jeu dans le nuage, l'informatique en périphérie, la robotique, les drones, l'a réalité augmentée et la réalité virtuelle, etc.

La combinaison de l'IA et de l'IdO a ouvert de nouvelles possibilités pour les industries qui ont besoin de prendre des décisions automatisées en temps réel et d'analyser des données. La demande de solutions d'intelligence artificielle et d'IdO 5G devrait monter en flèche, selon Counterpoint Research, les expéditions de modules d'intelligence artificielle et d'IdO 5G atteignant un taux de croissance composé annuel de 84 % entre 2022 et 2030. Le module intelligent à intelligence artificielle de Fibocom est appelé à jouer un rôle crucial dans l'industrie, avec le potentiel de permettre une gamme massive de cas d'utilisation intensive de calcul.

Doté de la solution pour IdO QCS8250 de Qualcomm, le module intelligent d'intelligence artificielle de pointe SCA825-W de Fibocom intègre un processeur octa-core Kryo™ 585, un processeur multicœur et graphique, Adreno™ 650, un processeur neuronal 230 dédié, ainsi qu'un processeur de signal numérique Hexagon™ pour l'apprentissage automatique. Le module peut fournir une puissance de calcul allant jusqu'à 15 TOPS (tera opérations par seconde), ce qui permet d'obtenir des performances de calcul d'intelligence artificielle complexes avec des caractéristiques exceptionnelles.

Doté d'un puissant processeur de signal d'image Spectra™ 480, d'une unité de traitement des données Adreno 995 et une unité de traitement de l'image Adreno 665, le Fibocom SCA825-W prend en charge jusqu'à sept caméras simultanées, l'affichage triple 4K et le codage vidéo jusqu'à la résolution 4K à 120 images/seconde, la résolution 8K à 30 images/seconde, offrant des capacités supérieures de capture, de traitement et d'affichage d'images.

En outre, le module prend en charge la 5G, le Wi-Fi 6.0, le Bluetooth 5.1 ainsi que la technologie multi-antennes 2×2 Wi-Fi MIMO, ce qui permet diverses options de connectivité sans fil pour les cas d'utilisation industriels et commerciaux. Il prend également en charge le système d'exploitation Android 10 et une vaste gamme d'interfaces (MIPI-DSI, I2S, PCIe, UART, USB, I2C, SPI), ce qui permet une grande souplesse et une intégration facile pour répondre aux demandes de l'industrie de l'intelligence artificielle de l'IdO.

« Avec la transformation continue de l'intelligence artificielle de l'IdO dans chaque industrie, les modules d'intelligence artificielle à haut rendement deviendront un pilier important », a déclaré Eden Chen, directeur général du Service de gestion des produits MC, Fibocom. « Notre module intelligent SCA825-W, récemment lancé, est un élément exceptionnel de la gamme de modules intelligents Fibocom, qui fera un grand pas en avant dans le domaine de l'intelligence artificielle de l'IdO grâce aux progrès technologiques. »

