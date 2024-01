Février, mois de la dégénérescence maculaire - 500 000 Québécois.e.s atteint.e.s, il faut y voir!

MONTREAL, le 30 janv. 2024 /CNW/ - L'Association québécoise de la dégénérescence maculaire (AQDM) souligne que la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA) explique 90 % des nouveaux cas de cécité légale au Canada. Non détectée ou mal traitée, elle peut progresser rapidement et plonger les gens dans l'univers de la déficience visuelle pouvant conduire à une perte importante d'autonomie.

En février, l'AQDM veut sensibiliser la population du Québec à l'importance de prendre rendez-vous avec un professionnel de la vue dès que les symptômes de la dégénérescence apparaissent.

Ces symptômes, qui touchent essentiellement les personnes âgées de 50 ans et plus, sont :

Une perte graduelle ou subite de la portion centrale de la vision;

De petites taches aveugles au centre du champ visuel;

Une vision embrouillée ou floue;

Les lignes droites qui semblent ondulées ou déformées;

Une difficulté à lire, écrire, reconnaître les visages, conduire;

Des couleurs présentes mais des détails flous;

De la difficulté à voir de loin.

Pour souligner le mois de la dégénérescence maculaire (particulièrement celle qui est liée à l'âge (DMLA)) et informer la population, l'AQDM a mis en place des activités de sensibilisation.

Une campagne publicitaire sur panneaux routiers ainsi que dans les cinémas Guzzo;

Deux conférences virtuelles grand public : « L'ABC de la dégénérescence maculaire », le 7 février; « De nouveaux traitements pour la dégénérescence maculaire humide », le 20 février;



Le public est invité à s'y inscrire sur le site web de l'AQDM.

D'autres conférences et des webinaires en direct et en différé seront présentés jusqu'en mai sur le site de l'AQDM où toute l'information au sujet de la maladie est présentée de façon claire et concise.

L'AQDM rappelle qu'il existe des moyens de prévenir et ralentir la dégénérescence maculaire, notamment :

En cessant de fumer;

En conservant un poids santé;

En se protégeant les yeux du soleil et de la lumière bleue;

En mangeant des aliments riches en lutéine, zéaxanthine, bêta-carotène, vitamines C et E, zinc, fibres, gras sains et oméga 3;

En faisant régulièrement de l'exercice physique;

Et dès 50 ans, faire l'autoexamen avec la grille d'Amsler (disponible sur le site de l'AQDM)

La dégénérescence maculaire, voyez-y!

Porte-parole pour entrevues

Dr Marc-André Rhéaume, ophtalmologiste spécialisé en maladie et chirurgie de la rétine au Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM) et à la Clinique ophtalmologique 2121

Hélène Thibodeau, présidente du conseil d'administration de l'AQDM et personne atteinte de dégénérescence maculaire

SOURCE Association québécoise de la dégénérescence maculaire

Renseignements: Source : Sylvie Castonguay, Directrice générale, Association québécoise de la dégénérescence maculaire, 514 713-8302 / [email protected] / https://aqdm.org/