Le Forestier en chef recommande une modification des possibilités forestières pour les régions du Nord-du-Québec, de l'Abitibi-Témiscamingue et de la Mauricie.

Une diminution des possibilités forestières annuelles de près de 620 000 mètres cubes de bois par an pourrait être appliquée à compter du 1er avril 2024.

« Considérant la sévérité des feux de forêt de l'été 2023 et après analyse, je recommande une réduction des possibilités forestières dans les unités d'aménagement les plus affectées par cette importante perturbation naturelle afin de ne pas mettre en péril la pérennité de la ressource forestière ».

Louis Pelletier, ing.f., Forestier en chef

ROBERVAL, QC, le 29 nov. 2023 /CNW/ - Le Forestier en chef, M. Louis Pelletier, rend publics aujourd'hui les résultats de ses analyses de l'effet des feux de forêt de l'été 2023 sur les possibilités forestières. De plus, le Forestier en chef annonce qu'il a recommandé à la ministre des Ressources naturelles et des Forêts de diminuer les possibilités forestières de 619 400 m3/an à compter du 1er avril 2024.

Territoires sous aménagement affectés par les feux et priorités d'analyse du Forestier en chef

Localisation des feux de 2023 en forêt attribuable (Groupe CNW/Bureau du forestier en chef)

Les feux de forêt ont affecté, à des degrés variables, un peu plus de 1,3 million d'hectares de forêt répartis dans 44 unités d'aménagement. Les analyses du Forestier en chef ont couvert 80 % de la superficie affectée par les feux. Toutefois, treize (13) unités d'aménagement situées dans les régions du Nord-du-Québec, de l'Abitibi-Témiscamingue et de la Mauricie ont été plus sévèrement touchées. Puisqu'elles sont considérées préoccupantes par le Forestier en chef, ces unités d'aménagement ont été analysées de façon prioritaire.

Effet des feux de forêt et recommandation du Forestier en chef

Sur la base des informations disponibles actuellement, l'effet des feux de forêt de l'été 2023 pour ces treize unités d'aménagement est estimé à - 849 900 m3/an pour la période 2023-2028. La recommandation du Forestier en chef est de prendre en compte une partie de l'effet des feux de forêt en diminuant les possibilités forestières annuelles de 619 400 m3/an à compter du 1er avril 2024. Les possibilités forestières passeraient ainsi de 34 916 800 à 34 297 400 m3/an à compter du 1er avril 2024.

L'autre portion de l'effet mesuré des feux de forêt sera réévaluée dans la prochaine année dès que des informations, notamment celles relatives aux travaux de remise en production de la forêt et aux données de récupération complétée des bois brûlés, seront transmises au Forestier en chef.

Trois régions concernées par une diminution des possibilités forestières

Selon la recommandation du Forestier en chef, la région du Nord-du-Québec devrait subir une baisse de possibilités forestières de 521 200 m3/an. À compter du 1er avril 2024, les possibilités forestières passeraient ainsi de 4 114 200 à 3 593 000 m3/an. La région de l'Abitibi-Témiscamingue subirait une baisse de 88 700 m3/an. Les possibilités forestières passeraient ainsi de 4 177 500 à 4 088 800 m3/an au 1er avril 2024. Quant à la région de la Mauricie, les possibilités forestières diminueraient de 9 500 m3/an, passant de 4 657 900 à 4 648 400 m3/an.

Le Saguenay-Lac-Saint-Jean, la Côte-Nord et l'Outaouais ne sont pas touchés par des baisses de possibilités forestières, le Forestier considérant après analyse que la pérennité de la forêt n'est pas en jeu pour ces régions.

Mandats du Forestier en chef

En vertu de la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier, le Forestier en chef a l'obligation de modifier les possibilités forestières assignées à un territoire, à la demande de la ministre, lorsque les circonstances sont telles que, sans une modification immédiate de celles-ci, l'aménagement durable des forêts risque d'être compromis.

Chiffres clés

Portrait de la superficie affectée par les feux de forêt au Québec en 2023

Sous la limite territoriale des forêts attribuables

1,3 million d'hectares

Sous aménagement forestier, soit celle analysée par le Forestier en chef

920 000 hectares

Effets des feux de forêt sur les possibilités forestières de la période 2023-2028 pour les treize unités d'aménagement préoccupantes

-849 900 m3/an

Part de l'ajustement

75 %

Ajustement à la baisse recommandé à compter du 1er avril 2024

-619 400 m3/an

Possibilités forestières 2023-2028

34 916 800 m3/an

Possibilités forestières si ajustées le 1er avril 2024

34 297 400 m3/an

Des résultats détaillés par région sont disponibles dans la fiche Feux de forêt 2023 - Recommandation pour une mise à jour des possibilités forestières sur le site Internet du Forestier en chef.

Pour information

Bureau du forestier en chef

Tél. : 418 275-7770

Courriel : [email protected]

SOURCE Bureau du forestier en chef