Feuille de route vers la carboneutralité : Indigo explique son plan audacieux pour devenir carboneutre d'ici 2035

TORONTO, le 27 oct. 2021 /CNW/ - Aujourd'hui, Indigo (TSX: IDG), la plus grande librairie et boutique d'articles « mode de vie » au Canada, a communiqué son plan audacieux pour atteindre la carboneutralité d'ici 2035. Selon cet engagement, Indigo devrait devenir carboneutre 15 ans avant les cibles mondiales et canadiennes. Pour ce faire, elle a créé une feuille de route complète comprenant de nouvelles mesures qui touchent le développement de produits, l'éducation, la logistique et la gestion des déchets dans toutes les activités d'exploitation d'Indigo.

« Il est grand temps de faire les changements nécessaires pour stabiliser les changements climatiques. À Indigo, nous sommes déterminés à nous assurer que notre entreprise a un effet positif sur les gens, la planète et les collectivités que nous servons. Notre feuille de route est extrêmement audacieuse et nécessitera de gros changements, et nous nous engageons à agir rapidement et avec fermeté sur les éléments que nous pouvons directement changer, puis à encourager fortement nos partenaires d'affaires à se joindre à nous, » affirme Nathan Williams, chef des services créatifs d'Indigo et parrain de projet des initiatives de développement durable et d'équité, diversité et inclusion.

Cette feuille de route comprend six volets clés ou améliorations qui devront être apportées à différents secteurs de l'entreprise :

1. Produits écoresponsables

Indigo développera des produits durables par l'intermédiaire de ses marques privées et fera la promotion de pratiques de fabrication responsables auprès de ses fournisseurs de produits de marques nationales et de ses éditeurs partenaires.

2. Installations

Indigo réduira les émissions de ses magasins et de ses centres de distribution à l'aide de projets visant à améliorer leur rendement énergétique et d'initiatives de réduction des émissions.

3. Logistique

Indigo réduira ses émissions liées au transport en encourageant des pratiques écoresponsables et en établissant des partenariats avec des réseaux de transporteurs ainsi qu'en offrant à sa clientèle des options d'expédition plus écologiques.

4. Déchets

Indigo enverra les déchets de ses magasins et de ses centres de distribution dans des installations de recyclage et de compostage au lieu des sites d'enfouissement.

5. Catalyseurs de réussite

Indigo créera des changements positifs par l'innovation et l'apprentissage continu afin d'inspirer et de soutenir son personnel et sa clientèle dans leur quête de vivre en harmonie avec la planète.

6. Littératie environnementale

Indigo outillera les jeunes Canadiens et Canadiennes, surtout ceux des communautés dans le besoin, en leur donnant accès à des livres et à des ressources portant sur les changements climatiques et les problèmes environnementaux.

De plus, Indigo investira aussi dans des occasions d'élimination du carbone et dans des sources d'énergie propre pour équilibrer les émissions qu'elle ne peut pas réduire directement.

« Je suis fier du travail que nous avons commencé pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Nous savons que, dans certains cas, il nous faudra faire évoluer notre entreprise et l'adapter. Nous sommes encore tout au début de notre processus de transformation en matière de développement durable. Cependant, sachez que, lorsque nous planifions l'avenir de l'entreprise, nous sommes déterminés à prendre nos responsabilités et à avoir un effet positif sur l'environnement, » explique Geoff Suares, directeur, Développement durable et approvisionnement éthique à Indigo.

Pour en savoir plus au sujet de l'engagement et les progrès d'Indigo en matière de développement durable, visitez indigo.ca/developpement-durable.

À propos d'Indigo

Indigo est une société publique canadienne cotée à la Bourse de Toronto (IDG). Indigo est la plus grande librairie et boutique d'articles « mode de vie » au Canada. Elle offre un assortiment soigneusement sélectionné de livres, d'articles cadeaux, d'articles pour bébés, d'articles pour enfants, d'articles de mieux-être et de produits mode de vie qui aide ses clients et clientes durant leur quotidien et les différentes étapes de leur vie en simplifiant leur cheminement vers un mode de vie intentionnelle. Indigo croit en l'importance des livres, de vivre sa vie pleinement et généreusement et de faire preuve de bonté envers les autres. Elle croit aussi que toutes les histoires, petites et grandes, nous unissent. Pour en savoir plus, visitez indigo.ca.

