Feu vert du Bureau de la concurrence : La Coop fédérée, ses divisions Olymel et Sollio Agriculture pourront procéder à l'acquisition de tous les actifs de l'entreprise F. Ménard dans le secteur du porc et des meuneries

L'entreprise F. Ménard emploie plus de 1 200 personnes et est spécialisée dans la production, la transformation et la mise en marché de viande de porc ainsi que dans des activités de meunerie. Grâce à une production excédant 1,1 million de porcs annuellement l'entreprise compte pour plus de 15% de la production porcine québécoise. La transaction inclut notamment des fermes porcines, des établissements de transformation et de surtransformation de viande de porc, deux commerces spécialisés dans le domaine de la boucherie, une flotte de transport, ainsi que deux meuneries.

CITATION DE LA COOP FÉDÉRÉE

« Deux fleurons du secteur de production et de la transformation agroalimentaire vont désormais unir leurs forces pour se développer au sein de La Coop fédérée et repousser les limites de leurs marchés respectifs. En acquérant F. Ménard, Olymel et Sollio Agriculture vont doter le Québec et le Canada d'une des plus importantes entreprises du secteur agroalimentaire tant dans le secteur des viandes que dans celui des meuneries. Cette acquisition vient renforcer notre capacité à nous mesurer à des entreprises de taille mondiale et à consolider notre place sur les marchés domestiques et internationaux », de déclarer le président du Conseil de La Coop fédérée, M. Ghislain Gervais.

CITATION DE F. MÉNARD

« Le Bureau de la concurrence vient d'autoriser une transaction qui représentait la solution optimale pour que l'entreprise dans laquelle notre famille a mis tout son cœur depuis près de 60 ans continue de croître. Au nom de ma famille, je tiens à remercier tous les employés de F. Ménard qui ont tant contribué à bâtir l'entreprise dont nous somme si fiers. Je tiens à leur dire que demeurant au sein de l'entreprise, je veillerai à une transition harmonieuse au cours des prochaines semaines. Nous unissons notre destin à La Coop fédérée et à ses divisions Olymel et Sollio Agriculture, des entreprises qui ont su conquérir non seulement le Canada, mais également le monde. Je suis persuadé que cette transaction nous permettra de continuer de servir nos clients avec des produits d'excellence et de poursuivre des relations d'affaires mutuellement fructueuses avec nos fournisseurs », de dire le directeur général de F. Ménard, M. Luc Ménard

CITATION D'OLYMEL

« Cette transaction va sans conteste contribuer à la poursuite de la croissance de F. Ménard tout autant qu'à celle d'Olymel. C'est avec une grande fierté que nous accueillerons les employés de F. Ménard. Nous sommes convaincus que leur expérience, leur savoir-faire et leur engagement dans la réussite de F. Ménard seront mis en valeur au sein d'Olymel. Les perspectives d'avenir découlant de cette transaction sont emballantes. Ensemble nous serons encore mieux outillés pour créer un nouvel axe de croissance, relever les défis des marchés, mettre en valeur la filière porcine, servir nos clients avec des produits de qualité et faire face à la concurrence. Je tiens à remercier Luc Ménard et les membres de sa famille et je me réjouis de travailler avec eux pour continuer de bâtir la plus belle et la plus performante entreprise de transformation alimentaire du pays », d'affirmer le président-directeur général d'Olymel s.e.c., M. Réjean Nadeau.

CITATION DE SOLLIO AGRICULTURE

« Nous sommes heureux de consolider l'empreinte de Sollio Agriculture au Québec, grâce à cette transaction. Bien que nous soyons de plus en plus actifs ailleurs au pays, le marché québécois conserve une importance capitale pour notre équipe. Ainsi, grâce à l'expertise de Sollio Agriculture, nous pourrons valoriser les compétences de F. Ménard et ainsi contribuer au succès soutenu d'Olymel, chez nous », a conclu le chef de la direction de Sollio Agriculture, M. Sébastien Léveillé.

À PROPOS DE LA COOP FÉDÉRÉE

Fondée en 1922, La Coop fédérée est la plus importante entreprise agroalimentaire au Québec, la seule coopérative agricole pancanadienne et la 24e plus importante coopérative agroalimentaire au monde. Elle représente plus de 120 000 membres, producteurs agricoles et consommateurs regroupés dans près de 60 coopératives réparties dans plusieurs provinces canadiennes. Son chiffre d'affaires s'élève à 6,5 milliards de dollars. Ses activités sont réparties entre trois divisions : Olymel S.E.C., Division des viandes, Sollio Agriculture, Division agricole et Groupe BMR inc., Division œuvrant dans la quincaillerie et le commerce de détail.

À PROPOS DE F. MÉNARD

F. Ménard est une entreprise familiale fondée par Fulgence Ménard en 1961 et développée par trois générations d'entrepreneurs de la même famille pendant près de 60 ans pour en faire un des leaders de la transformation de viande porcine au Québec. L'entreprise qui compte plus de 1200 employés a développé un modèle d'affaires unique qui lui permet de garantir un contrôle permanent et une maîtrise totale de toutes les étapes de la chaîne de production de la ferme à la table des consommateurs. La marque F. Ménard offre un large éventail de produits qui répondent à des standards de qualité élevés qu'elle distribue tant au Canada que sur les marchés d'exportation, notamment au Japon et dans une trentaine d'autres pays. F. Ménard a également lancé sa propre marque au détail en 2017, en optant sur un positionnement fort avec Le Meilleur Bacon.

À PROPOS D'OLYMEL

Olymel est au Canada le chef de file dans le secteur de la production, de la transformation et de la distribution des viandes de porc et de volaille. L'entreprise s'est donnée pour mission de nourrir le monde avec passion et avec des produits dont la qualité est irréprochable. Employant plus de 14 000 personnes, l'entreprise possède des établissements de production et de transformation au Québec, en Ontario, en Alberta, au Nouveau-Brunswick et en Saskatchewan. Olymel exporte près du tiers de ses ventes totales. Son chiffre d'affaires annuel est de l'ordre de 4 milliards de dollars. L'entreprise commercialise ses produits principalement sous les marques Olymel, Lafleur, Flamingo, Pinty's et Tour Eiffel.

À PROPOS DE SOLLIO AGRICULTURE

Sollio Agriculture, la Division agricole de La Coop fédérée, est un leader canadien dans le secteur de l'agriculture, spécialisé dans la commercialisation des intrants agricoles et les services agronomiques à valeur ajoutée. Elle bénéficie de la synergie entre trois secteurs : les productions animales, les productions végétales et la commercialisation des grains. Présente dans presque tout le Canada, elle compte près de 1 100 employés et a réalisé des ventes de 2,1 milliards de dollars en 2018 tant au Canada qu'à l'international.

