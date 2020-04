Fêtes religieuses en période de COVID-19 - Le maire de Saint-Laurent remercie les représentants et les responsables religieux de soutenir les efforts de confinement et de distanciation sociale

SAINT-LAURENT, le 3 avril 2020 /CNW Telbec/ - Alors qu'approchent les périodes de réjouissances célébrées au printemps par un grand nombre de communautés religieuses, le maire de Saint-Laurent, Alan DeSousa, remercie les représentants et les responsables des confessions présentes dans la communauté laurentienne de rappeler à leurs membres que le respect des consignes de confinement et de distanciation sociale demeurera essentiel pour vaincre l'épidémie de coronavirus COVID-19 très présente dans la région montréalaise.

Citations

« Au cours du mois d'avril se tiendront les célébrations de la Pâque juive, catholique et orthodoxe, de même que le début du mois sacré du Ramadan pour la communauté musulmane. S'il est naturel de souhaiter se réunir avec ses coreligionnaires - et encore plus en ces temps difficiles - à l'occasion de ces fêtes ou simplement en famille pour souligner l'arrivée du printemps, nous nous devons de poursuivre la lutte collective que nous menons et de restreindre nos contacts aux personnes vivant déjà sous notre toit.

« En ce jour, il est impossible de savoir où en seront les mesures de confinement au moment de chacune de ces fêtes. Les autorités compétentes sont toutefois catégoriques sur un point : ces mesures, réévaluées régulièrement, doivent être respectées à la lettre pour le bien de tous. L'équation est simple : mieux nous les respecterons et plus vite nous pourrons retrouver nos êtres chers et reprendre nos activités normales. En contrepartie, la moindre dérogation risque de relancer la contagion communautaire par le coronavirus COVID-19 et de prolonger la période de confinement pour tous. J'en profite pour remercier tous les responsables et les représentants des confessions présentes à Saint-Laurent de contribuer à transmettre ce message.

« Il est possible de demeurer en contact et d'échanger des vœux tout en respectant les mesures de limitation de la propagation du coronavirus. Nous serons tous liés en pensée et dans notre coeur pendant cette épreuve. »

Alan DeSousa, Maire de Saint-Laurent

« Nous ne pouvons insister suffisamment sur l'importance critique qu'accorde notre tradition juive à la valeur de la vie et à la responsabilité que nous avons de la préserver par tous les moyens possibles.

Je me permets donc d'insister beaucoup à continuer nos efforts pendant ces moments d'épidémie mondiale, notamment la distanciation sociale et de faire particulièrement attention lors des repas de la fête de Pessah de n'avoir à sa table que les membres de la famille qui vivent sous le même toit.

Ce sont des mesures exceptionnelles que nous nous devons tous de respecter afin de préserver la vie et la santé de tous. »

Rabbin Haim Nataf, Communauté séfarade de Ville Saint-Laurent

« Judaism teaches that every human life is sacred. At this time, it is our responsibility to behave in a way which minimises the danger to ourselves and those around us. Although community life is very important to us, human safety always takes precedence.

« As we approach Passover, I urge everyone to avoid large gatherings and to practice social distancing. We pray that God protect us from this virus and look forward to the time when we can come together once again as a community. »

Rabbi Anthony Knopf, Congregation Beth Ora

« Chers amis-es, nous nous préparons à célébrer la fête de Pâques de manière bien inhabituelle, il n'y aura pas de grandes orgues, ni de messes solennelles cette année, pas même de réunions familiales et amicales élargies. Nous sommes invités à prendre soin des uns et des autres en ne semant pas les virus de la mort.

« Pâques est le triomphe de la vie sur la mort. Le Christ ressuscité qui apparaissait à ses amis les surprenait sans cesse, pénétrant dans des maisons aux portes closes, il était présent à ses disciples en réchauffant leur cœur. Il y a tant de façons de découvrir les traces de sa présence dans nos vies. Il nous faut juste prendre le temps de s'arrêter un peu et d'ouvrir son être pour aimer et pour prier. En ce 300e anniversaire de la première église à Saint-Laurent, souvenons-nous de notre histoire, soyons forts et solidaires avec les valeurs transmises d'entraide, de partage et d'amour.

« Je vous bénis. Joyeuses Pâques!

Père Denis Marchand, Curé des paroisses Saint-Laurent, Notre-Dame-du-Bois-franc, Saint-Sixte et Saint-Hippolyte

« We are undoubtedly going through a tough and unprecedented time. I am sure many of you are concerned and experiencing unexpected struggles. It is important that we keep our connection with our Lord Almighty Allah strong during this trying time. Even as we practice physical isolation according to the guidelines and regulations of our governments and medical bodies, we must remain consistent in our prayers and worship in our homes.

« I would also like to convey my Ramadan Mubarak to all of you as our blessed month soon approaches. I would remind all of you that we must continue abiding by government instructions and recommendations throughout the course of this crisis. This might mean that we should not gather in groups for iftar and other communal events as normal, but rather spend our time during this blessed month with our immediate families.

« With our sincere worship and supplications, we hope that Almighty Allah removes this trial from our world very soon. I pray for the health and well-being of all of you. »

Imam Syed Fida Bukhari, Islamic Center of Quebec

« Easter is the most significant religious holiday of the year for Christians. By remembering the resurrection of Jesus, we celebrate the victory of life over death. We do so in our churches, and we do so gathering in our families.

« The coronavirus crisis is unprecedented. As tough as it was to close our churches for Easter, we must now do something even tougher. I urge us to refrain from gathering in large family groups as well. Celebrate, but please do so in your own homes. Stay safe, and keep others safe, by respecting the measures offered by our public health authorities. It will be your own share in the victory of life over death.

« May the Risen Lord watch over us all! »

Bishop Thomas Dowd, Archdiocese of Montréal

SOURCE Cabinet du maire de Saint-Laurent

Renseignements: Source : Marc-Olivier Fritsch, chargé de communications, Lignes médias : 438 368-3318 ou 514 825-6231, [email protected]; Renseignements : Alan Desousa, maire de Saint-Laurent, 514 916-3873, [email protected]