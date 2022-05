Fête nationale : le grand spectacle de retour avec public au Centre de la nature le 24 juin

Dès 20 h 30, de nombreux artistes renommés feront tour à tour vibrer la foule au son de grands classiques québécois et de mixages inattendus. FouKi, High Klassified, Hubert Lenoir, Isabelle Boulay, Klô Pelgag, Les Louanges, Lisa Leblanc, Patrice Michaud, Samian et Sarahmée se relaieront sur scène. Mentionnons que cette année, le texte patriotique aura été écrit par Michel-Marc Bouchard et Caroline Dawson.