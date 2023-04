Fête des bénévoles 2023 - L'action bénévole de VSP récompensée

MONTRÉAL, le 24 avril 2023 /CNW/ - La Fête des bénévoles de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension a eu lieu le vendredi 21 avril dernier. Plus de 400 personnes engagées dans les domaines de la culture, du sport, du loisir, du développement social, de l'environnement et de l'urbanisme ont été invitées à prendre part à la fête afin de célébrer leur engagement et leur contribution envers la communauté.

De gauche à droite: Martine Musau Muele, conseillère de Villeray; Josué Corvil, conseiller de Saint-Michel; Laurence Lavigne Lalonde, mairesse de l'arrondissement; Janie Janvier, lauréate de Saint-Michel; Serge Laliberté, lauréat de Villeray; Sandra Ponente, lauréate de Parc-Extension; Jean Poitras, lauréat de François-Perrault; Mohamed Sebaa, lauréat Relève 13-17 ans; Mary Deros, conseillère de Parc-Extension et Sylvain Ouellet, conseiller de François-Perrault. Crédit photo : Louis-Étienne Doré (Groupe CNW/Ville de Montréal - Arrondissement de Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension)

Les bénévoles ont eu droit à une prestation artistique lumineuse, avant de passer à table pour un repas trois services. Pour la mairesse d'arrondissement, Mme Laurence Lavigne Lalonde, et ses collègues du conseil, les conseillères Mary Deros et Martine Musau Muele, ainsi que les conseillers Josué Corvil et Sylvain Ouellet, il est important de souligner l'apport de ces centaines de bénévoles au développement de la collectivité.

« On ne remerciera jamais assez souvent nos bénévoles, ces précieux travailleurs de l'ombre, qui donnent sans compter les heures et sans attendre de reconnaissance en retour, bien qu'elle soit amplement méritée. Et c'est un réel plaisir pour nous, les élus et les membres de la direction de l'Arrondissement, de les remercier et de mettre en lumière leur immense contribution, le temps d'une soirée qui leur est entièrement dédiée »,

a souligné madame Laurence Lavigne Lalonde.

Prix de reconnaissance des bénévoles

La remise des 11e Prix de reconnaissance des bénévoles a eu lieu lors de la Fête des bénévoles. Vingt-cinq candidatures ont été déposées par des membres d'organismes à but non lucratif dans lesquels œuvrent différents bénévoles. À la suite de l'analyse de chaque candidature par l'Arrondissement, quatre lauréats - un par district électoral - ont été proclamés « Bénévole de l'année » et un lauréat « Bénévole de l'année - Relève 13-17 ans ». Ils se sont vu décerner une œuvre réalisée par Bruno Andrus, souffleur de verre et créateur de pièces uniques.

Lauréats 2023

Bénévole de l'année - District de Parc-Extension

Sandra Ponente, Centre communautaire Jeunesse Unie de Parc-Extension

Bénévole de l'année - District de Villeray

Serge Laliberté, Club Lions de Montréal-Villeray Sourds

Bénévole de l'année - District de François-Perrault

Jean Poitras, Union des philatélistes de Montréal

Bénévole de l'année - District de Saint-Michel

Janie Janvier, Carrefour jeunesse emploi Centre-Nord

Bénévole de l'année - Relève 13-17 ans

Mohamed Sebaa, Forum jeunesse de Saint-Michel

Un certificat d'excellence a aussi été remis aux candidats des Prix de reconnaissance afin de souligner leur générosité et leur engagement au sein de leur communauté.

Félicitations à nos bénévoles!

Pour en savoir davantage sur les Prix de reconnaissance des bénévoles, consultez le site web de l'arrondissement à l'adresse suivante : montreal.ca/vsp.

