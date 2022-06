Près de 200 organismes d'un peu partout dans la province tiendront des activités durant ces trois jours de festivités. Les participants et participantes pourront même partager leurs expériences de pêche sur la page Facebook de la fête et ainsi contribuer, eux aussi, au développement de la relève de pêcheuses et de pêcheurs sportifs au Québec. La liste des activités organisées dans les différentes régions est disponible à la section Activités du site Québec.ca/fetedelapeche . Aucune inscription n'est requise pour participer.

Grâce à son Programme d'ensemencement pour une relève à la pêche, le MFFP offre un appui financier aux organisateurs régionaux d'activités pour l'ensemencement de plans d'eau. Le Ministère et les organisateurs augmentent ainsi les chances de succès de pêche des personnes qui participent à la fête.

Activités d'initiation Pêche en herbe

Des activités d'initiation du programme Pêche en herbe auront également lieu durant la fin de semaine de la Fête de la pêche, ainsi qu'à d'autres moments pendant l'année. Celles-ci s'adressent aux jeunes de 6 à 17 ans et leur permettent d'obtenir leur permis de pêche valide jusqu'à l'âge de 17 ans inclusivement. Pour participer à ces activités, il faut s'inscrire sous l'onglet Liste des activités Pêche en herbe sur le site Web de la Fondation de la faune du Québec.

Citation :

« La pêche, c'est le plaisir de se trouver dans la nature et de profiter de notre magnifique patrimoine en s'adonnant à une activité saine et stimulante. Les activités liées à la pêche génèrent également d'importantes retombées économiques au Québec, tout particulièrement en région. Cette fin de semaine, j'invite la population à être au rendez-vous pour s'initier ou encore pour initier des proches! La Fête de la pêche attire annuellement près de 70 000 personnes, et ce, grâce aux nombreux bénévoles et partenaires fauniques qui présentent des activités. Je tiens donc à les remercier chaleureusement pour leur contribution à la vitalité de ce secteur. »

Pierre Dufour, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec

Faits saillants :

Plus de 650 000 pêcheuses et pêcheurs québécois dépensent en moyenne 1 230 $ par année pour la pratique de leur activité. Ils génèrent annuellement près de 550 M$ en retombées économiques pour les entreprises. La formation de 25 000 nouveaux adeptes de la pêche pourrait générer 18 M$ en retombées supplémentaires pour les entreprises par année.

Depuis 2020, le Ministère a observé une augmentation de 12 % des permis de pêche vendus. Cette hausse est sans doute liée à l'attrait renouvelé des Québécois et des Québécoises pour les activités en plein air depuis le début de la pandémie de COVID-19.

Liens connexes :

Consultez le site Web Québec.ca/fetedelapeche pour en savoir davantage sur les activités de la Fête de la pêche 2022.

Source :

SOURCE Cabinet du ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs