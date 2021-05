Fête de la pêche 2021 - Fête de la pêche les 4, 5 et 6 juin 2021

QUÉBEC, le 27 mai 2021 /CNW Telbec/ - Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) ainsi que la Fondation de la faune du Québec (FFQ) vous invitent à la prochaine Fête de la pêche qui se tiendra les 4, 5 et 6 juin 2021 aux quatre coins du Québec. Cette fête est l'occasion rêvée de s'initier à cette activité, puisqu'il sera alors possible, dans le respect de la règlementation en matière de pêche et des consignes sanitaires, de pêcher sans permis, à l'exception du saumon atlantique.

Cette activité de plein air unique est parfaite pour fuir la routine et sortir à l'extérieur. Voilà donc le moment tout indiqué d'enfiler ses bottes en caoutchouc, de partir à l'aventure et de décrocher du quotidien lors de cette fin de semaine sur un des nombreux lacs et rivières de la province.

En raison de la pandémie, le MFFP ainsi que la FFQ doivent, par contre, annuler les activités du Programme de soutien à l'ensemencement des lacs et des cours d'eau pour la saison estivale ainsi que celles associées au programme Pêche en herbe durant la Fête de la pêche.

Le Ministère invite les citoyens à poursuivre leur collaboration en rapportant tout acte de braconnage ou geste qui va à l'encontre de la protection de la faune, de ses habitats ou du milieu naturel. Pour ce faire, ils peuvent communiquer avec SOS Braconnage, au numéro sans frais 1 800 463-2191, sur le site Web du Ministère ou au bureau de la protection de la faune le plus près. L'information fournie demeure confidentielle en tout temps.

