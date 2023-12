Festivités de fin d'année : 78 000 aînés peuvent compter sur les Centres communautaires pour aînés!

MONTRÉAL, le 7 déc. 2023 /CNW/ - En ce mois de décembre, 78 000 personnes aînées peuvent compter sur la présence, l'entraide et la solidarité des Centres communautaires pour aînés (CCA) pour souligner les festivités de fin d'année!

Étant d'importants lieux d'appartenance dans les communautés, les CCA font naître et entretiennent des liens significatifs avec les personnes âgées de 50 ans et plus qui veulent demeurer socialement actives et/ou qui ont besoin de services favorisant leur maintien dans la communauté.

Comme chaque année, les CCA multiplieront les attentions et les festivités pour accompagner les personnes aînées à l'approche des Fêtes de fin d'année. Que ce soit à l'occasion d'un service offert ou d'une activité festive organisée tout spécialement pour cette occasion, le filet social que composent les CCA apportera la magie de Noël et illuminera cette période particulière de l'année en semant des parcelles de joie pour les 78 000 personnes aînées qu'ils rejoignent.

Tout au long du mois de décembre, découvrez ce que font les CCA de votre région en consultant notre répertoire des membres.

L'Association québécoise des centres communautaires pour aînés (AQCCA) est un organisme sans but lucratif regroupant près de 60 membres présents dans quatorze (14) régions du Québec. Elle est l'unique regroupement de ce genre au Québec et assume ainsi un rôle important de représentation et de soutien pour ses membres.

