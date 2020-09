Festivals - Saison printemps-été 2020 - Le gouvernement du Québec est fier d'appuyer le festival MUTEK

MONTRÉAL, le 14 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'annoncer son soutien au festival MUTEK, qui s'est déroulé à Montréal du 8 au 13 septembre.

La ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, et la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, annoncent l'attribution d'une aide financière de 279 900 $ pour soutenir ce rassemblement.

Le festival MUTEK propose aux visiteurs des performances audiovisuelles audacieuses et innovantes. Cette grande manifestation culturelle est l'occasion pour les artistes et les professionnels de l'industrie d'échanger sur les nouvelles pratiques et les avancées du domaine des arts numériques. Précisons que, cette année, MUTEK s'est déroulé en partie en mode virtuel.

Citations

« En plus de fournir des occasions uniques d'échanges et de réseautage aux artistes d'ici et d'ailleurs, MUTEK permet à la population québécoise de découvrir les innombrables possibilités de création, de production et de diffusion qu'offre le numérique. Le festival s'inscrit parfaitement dans la volonté de notre gouvernement d'offrir aux Québécois un plus grand accès à la culture par le numérique, et constitue une belle vitrine pour la créativité de nos artistes. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« MUTEK est un rendez-vous incontournable tant sur le plan local, national qu'international pour les créateurs d'ici et d'ailleurs et pour les festivaliers. Il contribue de manière exceptionnelle à consolider la réputation culturelle de la métropole. Je lève mon chapeau aux organisateurs qui ont su se réinventer en offrant aux Montréalaises et aux Montréalais une édition hybride, numérique et en salle! »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Faits saillants

Le Conseil des arts et des lettres du Québec, une société d'État relevant de la ministre de la Culture et des Communications, accorde une somme de 179 900 $ par l'intermédiaire de son programme des arts et des lettres du Québec, une société d'État relevant de la ministre de la Culture et des Communications, accorde une somme de 179 900 $ par l'intermédiaire de son programme Soutien à la mission

Le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation verse une aide financière de 100 000 $ provenant du Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole

