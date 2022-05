Festivals et événements touristiques : saison printemps-été 2022 - Le gouvernement du Québec octroie une aide financière de plus de 105 000 $ au Salon du livre de l'Abitibi-Témiscamingue

QUÉBEC, le 24 mai 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue, M. Pierre Dufour, et la députée d'Abitibi-Ouest, Mme Suzanne Blais, annoncent, au nom de la ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, une aide financière de 107 500 $ octroyée au Salon du livre de l'Abitibi-Témiscamingue (SLAT) qui se déroule du 26 au 28 mai.

Le SLAT est une grande célébration de la littérature qui permet, par le biais d'animations, d'entrevues et de conférences, de découvrir les auteurs et les auteures, leurs œuvres et leur passion. Son objectif est d'offrir aux amatrices et amateurs de littérature des rencontres cordiales avec plusieurs auteurs, le tout inspiré par le thème choisi pour cette 46e édition : Retrouvailles.

Citations

« À titre de ministre responsable de la région, je me réjouis de l'aide financière qu'apporte le gouvernement du Québec au 46e Salon du livre de l'Abitibi-Témiscamingue. Le SLAT permet à la littérature et à ses acteurs de se retrouver quelques jours, et ce, au grand plaisir des auteurs et des passionnés de lecture de tous les âges de notre belle région. »

Pierre Dufour, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et député d'Abitibi-Est

« Le Salon du livre de l'Abitibi-Témiscamingue constitue une tribune reconnue et bien établie pour la promotion de la création et de la lecture dans notre belle région. Je remercie les organisateurs, les auteurs, les libraires et les éditeurs qui participent à maintenir et à faire grandir, année après année, cette belle histoire d'amour avec la population, que j'invite à venir en grand nombre à la découverte de la créativité et du génie des auteurs québécois. »

Suzanne Blais, députée d'Abitibi-Ouest

Fait saillant

La Société de développement des entreprises culturelles, une société d'État relevant de la ministre de la Culture et des Communications, octroie 77 500 $ au SLAT, par le biais du programme d'aide aux salons du livre, et 30 000 $, découlant du volet 2 : aide aux projets de relance culturelle du programme d'aide aux initiatives innovantes.

Liens connexes

Ministère de la Culture et des Communications

Société de développement des entreprises culturelles

Ministère de la Culture et des Communications sur les médias sociaux

Société de développement des entreprises culturelles

SOURCE Cabinet de la ministre de la Culture et des Communications

Renseignements: Source : Maxime Roy, Directeur des communications, Cabinet de la ministre de la Culture et des Communications, 581 989-6037; Renseignements : Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, 418 380-2388