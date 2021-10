Festivals et événements touristiques - Saison été-automne 2021 - Le gouvernement du Québec accorde une aide de près de 80 000 $ au festival Québec en toutes lettres

QUÉBEC, le 14 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec attribue une aide financière de 78 560 $ au festival Québec en toutes lettres qui se déroulera à Québec jusqu'au 24 octobre, dans le respect des consignes sanitaires.

La ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, et la ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration ainsi que ministre responsable de la région des Laurentides, Mme Nadine Girault, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Le Conseil des arts et des lettres du Québec, une société d'État relevant de la ministre de la Culture et des Communications, accorde à l'événement la somme de 75 000 $ dans le cadre du programme de soutien à la programmation spécifique. De son côté, le ministère des Relations internationales et de la Francophonie verse une contribution de 3 560 $ par l'entremise du Programme de coopération bilatérale Québec-Pays basque.

Citations

« Les mots sont d'extraordinaires véhicules par lesquels voyagent les émotions, les souvenirs et les idées. Pour cette 12e édition de Québec en toutes lettres, la ville de Québec se verra transportée par le pouvoir des mots et de la littérature. La riche programmation prendra vie dans des installations artistiques situées dans divers lieux de la ville, lors de rencontres, de conférences, de spectacles et d'entrevues avec des auteurs passionnants. La culture est une priorité pour notre gouvernement à la grandeur du Québec et, par notre soutien à cet événement, nous voulons mettre de l'avant les beautés de notre langue. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« Je salue les efforts de l'équipe de Québec en toutes lettres qui, chaque année, est toujours en mesure d'organiser un rendez-vous incontournable de la vie littéraire. Le festival est un moment festif, plein de belles rencontres entre des écrivains, des artistes et le public. Le talent des artistes qui prennent part au rendez-vous nous émeut et nous divertit. C'est une occasion en or pour faire rayonner le monde culturel québécois. »

Nadine Girault, ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la région des Laurentides

SOURCE Cabinet de la ministre de la Culture et des Communications

