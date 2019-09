Festivals et événements - Saison printemps-été 2019 - Le gouvernement du Québec est fier d'accorder son soutien à MOMENTA | Biennale de l'image

MONTRÉAL, le 5 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'annoncer qu'il accorde une aide financière de 258 000 $ pour soutenir MOMENTA | Biennale de l'image qui se tient à Montréal jusqu'au 13 octobre 2019.

La ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, ainsi que la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Depuis 30 ans, MOMENTA | Biennale de l'image explore les thématiques relatives à la photographie et à ses pratiques connexes. Le rendez-vous d'envergure internationale permet au grand public et aux professionnels des arts visuels de découvrir les tendances de l'image contemporaine et de se familiariser avec les œuvres d'artistes québécois, canadiens et étrangers.

Citations :

« La biennale MOMENTA contribue à la vitalité culturelle montréalaise et à l'essor artistique du Québec à travers le monde. Ce rendez-vous participe activement à la reconnaissance de nos artistes en leur permettant d'accomplir leur travail de création dans un contexte propice à la diffusion internationale, favorisant par le fait même des échanges interculturels prometteurs. Je suis très heureuse que notre gouvernement soutienne cette vitrine unique pour nos créateurs qu'est MOMENTA. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« Par sa programmation favorisant le rayonnement des artistes de Montréal et les échanges avec des délégations de professionnels internationaux, MOMENTA favorise l'innovation culturelle et sociale de notre métropole. Le gouvernement du Québec est heureux de s'associer à cet événement qui joue un rôle significatif dans l'accroissement de la renommée de Montréal à titre de métropole culturelle. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Faits saillants :

Le Conseil des arts et des lettres du Québec, une société d'État relevant de la ministre de la Culture et des Communications, accorde une aide financière de 169 000 $ issue du programme de Soutien à la mission pour les événements nationaux et internationaux.

des arts et des lettres du Québec, une société d'État relevant de la ministre de la Culture et des Communications, accorde une aide financière de 169 000 $ issue du programme de Soutien à la mission pour les événements nationaux et internationaux. Le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation contribue à la tenue de MOMENTA | Biennale de l'image avec une somme de 77 000 $ provenant du Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole.

Le ministère de la Culture et des Communications consent une aide de 12 000 $ provenant du programme Appel de projets pour l'invitation à des diffuseurs et programmateurs hors Québec.

