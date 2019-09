Festivals et événements - Saison printemps-été 2019 - Le gouvernement du Québec appuie le Festival de Cinéma de la Ville de Québec

QUÉBEC, le 12 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'annoncer qu'il accorde une aide financière de 165 000 $ pour soutenir le 9e Festival de Cinéma de la Ville de Québec (FCVQ), qui se tient à Québec du 12 au 21 septembre 2019.

La vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Mme Geneviève Guilbault, ainsi que la ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Le FCVQ a pour vocation d'offrir aux cinéphiles québécois une programmation cinématographique d'envergure, à l'image des grands festivals internationaux.

« Le Festival de Cinéma de la Ville de Québec propose une expérience incomparable aux cinéphiles de la Capitale-Nationale et leur permet de découvrir une programmation hautement diversifiée. C'est également une occasion unique de promouvoir notre belle ville comme une destination propice à la création et aux arts. J'encourage tous nos citoyens à profiter de ce bel événement! »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Le Festival de Cinéma de la Ville de Québec met à l'honneur la créativité et l'audace de nos talentueux cinéastes. Ce grand rendez-vous permet au public d'apprécier des productions uniques et accroît la diffusion des œuvres de la relève. Votre gouvernement est heureux de soutenir des manifestations culturelles qui, comme ce festival, stimulent la création et la production, et qui font briller notre culture, ici comme ailleurs. Je souhaite de belles découvertes aux cinéphiles. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

Faits saillants :

La Société de développement des entreprises culturelles du Québec (SODEC), une société d'État relevant de la ministre de la Culture et des Communications, accorde une somme de 115 000 $ par l'intermédiaire de son programme Aide à la promotion et à la diffusion.

Le Secrétariat à la Capitale-Nationale octroie au Festival de Cinéma de la Ville de Québec un soutien financier de 50 000 $ provenant du Fonds de développement économique de la région de la Capitale-Nationale.

