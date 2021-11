Festivals et événements - Le Québec à l'honneur au Festival international d'art vidéo de Casablanca

QUÉBEC, le 23 nov. 2021 /CNW Telbec/ - La ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, et la vice-première ministre et ministre des Relations internationales et de la Francophonie suppléante, Mme Geneviève Guilbault, annoncent une aide financière de plus de 100 000 $ aux artistes et organisateurs québécois, dans le cadre de la mise à l'honneur du Québec lors de la 27e édition du Festival international d'art vidéo de Casablanca (FIAV).

Cet appui financier permettra de faire rayonner le talent de plus de 30 artistes et organismes du Québec à l'occasion du FIAV qui se tiendra du 23 au 27 novembre 2021. Vingt-quatre spectacles, performances scéniques, projets de réalité virtuelle et plus encore seront réalisés à Casablanca, Rabat et Marrakech, dans le cadre du Focus Québec. Créé en 1993, le FIAV se positionne comme un leader de l'art vidéo et de la création numérique en Afrique et dans le monde arabe.

« Quel plaisir de voir rayonner le talent québécois dans des événements internationaux d'envergure! Notre gouvernement croit que l'exportation de nos productions culturelles est une source de richesse importante et une magnifique carte de visite pour le Québec. La mise à l'honneur de nos artistes et artisans à Casablanca est une nouvelle preuve que la culture est importante pour notre gouvernement et fait briller le Québec à l'international! »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« Je tiens à remercier les organisateurs de la 27e édition du Festival international d'art vidéo de Casablanca pour l'honneur fait au Québec et aux nombreux artistes québécois du domaine des arts numériques qui y participent. La culture constitue un véritable vecteur de développement économique et de rayonnement international pour le Québec. Avec ses représentations à Rabat, Dakar et Abidjan, qui agissent comme partenaires, et dans leurs milieux d'accueil, votre gouvernement fait du développement de ses liens avec l'Afrique et la Francophonie une priorité de sa Vision internationale. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique, ministre des Relations internationales et de la Francophonie suppléante et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« La présence d'artistes et d'organismes du Québec au Festival international des arts vidéo de Casablanca prend un sens tout particulier en cette période de relance : il s'agit de la première grande mobilisation artistique québécoise à l'international soutenue par le Conseil depuis mars 2020. Je me réjouis de savoir que, par ce soutien, les œuvres d'ici rayonneront auprès de nouveaux publics et que des liens précieux entre créatrices, créateurs, professionnelles et professionnels verront le jour. »

Anne-Marie Jean, présidente-directrice générale du Conseil des arts et des lettres du Québec

Faits saillants

Le financement total de plus de 100 000 $ comprend :

une somme de 80 819 $, accordée pour les déplacements et la diffusion aux artistes et organismes présentant des œuvres sur place, par le biais des programmes d'aide financière du Conseil des arts et des lettres du Québec;



un montant de 16 000 $, octroyé par le ministère de la Culture et des Communications à l'organisme québécois Rhizome pour l'organisation et la coordination de cette présence québécoise;



un montant de 8 000 $, accordé par le ministère des Relations internationales et de la Francophonie, avec un appui important du Bureau du Québec à Rabat , pour la promotion et l'organisation logistique de l'événement au Maroc.

, pour la promotion et l'organisation logistique de l'événement au Maroc. Les neuf organismes artistiques québécois participants, provenant de plusieurs régions du Québec, sont : Danse K par K; Le Lieu , centre en art actuel; La chambre blanche; Productions Recto-Verso; Rhizome; La Sporée et Sarah Bronsard ; Société des arts technologiques; Spira et UBCHIHICAl Centre de recherche et création en arts numériques. Les artistes Alexis Langevin-Tétrault, Etienne Desrosiers et Martin Beauregard participent également à l'événement.

