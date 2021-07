Festivals et événements extérieurs - Jusqu'à 500 personnes pourront être accueillies dans chacune des sections indépendantes

QUÉBEC, le 2 juill. 2021 /CNW Telbec/ - Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) précise certaines mesures liées au rehaussement de la capacité d'accueil pour les festivals et événements extérieurs, qui entre en vigueur aujourd'hui.

Jusqu'à maintenant, les sections indépendantes pouvaient accueillir un maximum de 250 personnes chacune. Dorénavant, pour les événements accueillant des foules qui restent relativement immobiles, assises ou debout, mais sans places assignées, l'auditoire pourra être divisé en sections indépendantes d'un maximum de 500 personnes. Une superficie minimale de 2 m2 par personne admise devra être respectée.

De même, dans les lieux extérieurs tels que les amphithéâtres et les stades avec places assises assignées, une distance de 1 mètre latérale entre les personnes qui ne résident pas à la même adresse doit être respectée et les réservations sont obligatoires. Cette distance était précédemment de 1,5 mètre. Le même changement s'applique dans les ciné-parcs, où les voitures devront être espacées de façon à respecter une distance de 1 mètre entre les personnes latéralement.

Comme il a été annoncé précédemment, à compter d'aujourd'hui, la limite de 3 500 personnes pour les festivals et événements extérieurs est rehaussée à 5 000 personnes. L'ensemble des autres conditions et règles présentement en vigueur continuera de s'appliquer.

Le port du couvre-visage demeure aussi recommandé lors des déplacements.

