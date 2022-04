Festivals et événements de la saison printemps-été 2022 - Le gouvernement du Québec octroie une aide financière de près de 235 000 $ au Salon international du livre de Québec

QUÉBEC, le 6 avril 2022 /CNW Telbec/ - La ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, annonce un investissement de 234 000 $ pour le Salon international du livre de Québec qui se déroule du 6 au 10 avril.

Le Salon revient en force cette année et permet à nouveau aux Québécoises et aux Québécois de célébrer la littérature d'ici. Un grand nombre d'activités sont proposées aux visiteurs, notamment des tables rondes et des ateliers de création, des expositions, l'Espace Pop-up jeunesse et l'Auteur.e Studio.

« Le Salon international du livre de Québec est une tribune reconnue pour la promotion de la lecture et cette dernière est primordiale pour notre gouvernement. Le livre, c'est une porte ouverte sur le monde qui nous entoure et un magnifique véhicule qui fait la promotion de notre culture. J'invite les Québécois à visiter ce salon dont la grande qualité et la réputation nous rendent fiers. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« Ce printemps marque le retour dans notre capitale nationale du Salon international du livre de Québec. Cette manifestation culturelle d'envergure se positionne toujours parmi les rendez-vous incontournables et j'invite nos citoyens à venir y participer en grand nombre. Je remercie les auteurs, les créateurs, les libraires et les éditeurs qui continuent année après année à tenir cette grande et toujours mémorable célébration de la littérature québécoise dans notre région. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

Fait saillant

La Société de développement des entreprises culturelles, une société d'État relevant de la ministre de la Culture et des Communications, octroie au Salon la somme de 104 000 $ par le biais du programme d'aide aux salons du livre et un montant de 130 000 $ par l'entremise du programme d'aide aux initiatives innovantes (volet 2 : aide aux projets de relance culturelle).

