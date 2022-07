Festivals et événements de la saison printemps-été 2022 - Le gouvernement du Québec octroie une aide financière de 900 000 $ au Festival d'opéra de Québec

QUÉBEC, le 24 juill. 2022 /CNW Telbec/ - La ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, annonce qu'une aide financière de 900 000 $ est accordée au Festival d'opéra de Québec qui se déroulera jusqu'au 4 août.

Le Festival d'opéra de Québec s'est donné comme mission de diffuser des œuvres lyriques francophones qui sauront plaire aux amateurs et amatrices d'opéra de tous les âges et qui sauront charmer un nouveau public. Cette 11e édition offre un voyage mettant de l'avant 4 productions originales en salle. Le Festival propose également sa Brigade lyrique, qui donne l'occasion aux artistes de la relève d'aller à la rencontre du public, ainsi que son circuit opéra, qui retracera l'histoire de l'opéra de Québec grâce à cinq stations parsemées dans les rues du Vieux-Québec.

« Chaque été, la ville de Québec vibre au rythme du Festival d'opéra. C'est l'occasion pour le public de découvrir l'art lyrique à son meilleur et de l'apprécier à sa juste valeur. Les passionnés d'opéra autant que les amateurs auront le plaisir d'entendre des artistes de renom et de faire de belles découvertes grâce aux talents issus de la relève. En effet, la programmation variée invite les spectateurs à explorer plusieurs facettes de cet art qui les entraînera assurément dans toute une gamme d'émotions. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

Le Conseil des arts et des lettres, une société d'État relevant de la ministre de la Culture et des Communications, accorde une aide de 900 000 $ dans le cadre du programme de Soutien à la mission - Événements nationaux et internationaux.

