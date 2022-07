Festivals et événements de la saison printemps-été 2022 - Le gouvernement du Québec octroie une aide financière de 25 000 $ à la Triennale Banlieue!

QUÉBEC, le 31 juill. 2022 /CNW Telbec/ - La ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, annonce une aide financière de 25 000 $ à la Triennale Banlieue! qui se déroulera jusqu'au 30 octobre.

La Triennale Banlieue! nous propose une 3e édition sous le thème Interrègnes qui se penche sur la manière avec laquelle l'humain et les écosystèmes naturels interagissent. Le tout s'articulera autour du travail de 19 artistes et de 9 scientifiques d'ici et d'ailleurs. En plus de l'exposition collective d'arts visuels, une trentaine d'activités sont offertes gratuitement aux Lavallois et Lavalloises, telles que des créations spontanées, des tables rondes, des performances artistiques, des visites et des ateliers, dans lesquels les arts visuels côtoient la géographie, la biologie et l'urbanisme. Le tout se déroulera dans divers lieux de Laval, notamment à la Maison des arts de Laval, au parc de la Rivière-des-Mille-Îles, au Centre de la nature, au Centre Laval et au Théâtre du bout de l'île.

Citations

« La Triennale Banlieue! est un événement unique et créatif qui propose une rencontre fascinante entre l'art et la science, pour créer des débats et alimenter les réflexions. La culture est une priorité pour notre gouvernement. C'est pourquoi nous investissons dans le succès de cette occasion exceptionnelle de la promouvoir. J'invite les Québécoises et Québécoises à venir faire un tour dans la ville de Laval cet été afin de participer aux activités offertes pour découvrir cette région et les artistes qui la font vibrer. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« C'est un immense honneur de recevoir cet événement sur le territoire de Laval. En mettant l'accent sur ce qui lie l'habitat humain aux écosystèmes naturels, cette exposition se veut être un rendez-vous incontournable. De plus, le volet scientifique prévu au programme prouve que l'art et la science sont parfaitement compatibles. Voilà donc de bonnes raisons pour prendre part aux diverses activités de la Triennale Banlieue!. »

Christopher Skeete, député de Sainte-Rose, adjoint parlementaire du premier ministre pour les relations avec les Québécois d'expression anglaise, adjoint parlementaire du ministre responsable de la Lutte contre le racisme

« À titre de ministre responsable de la région de Laval et de ministre de la Lutte contre les changements climatiques, je me réjouis de la tenue de la Triennale Banlieue!. Cette manifestation culturelle propose une réflexion sur la place essentielle de la nature dans les banlieues. Pendant quelques semaines, une foule d'activités sont offertes aux quatre coins de la belle région de Laval et j'invite tous les Québécois à venir y faire un tour. Je remercie les organisateurs, les créateurs et les scientifiques qui contribueront à faire de cette biennale une fierté pour la région. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

Fait saillant

Le Conseil des arts et des lettres du Québec, une société d'État relevant de la ministre de la Culture et des Communications, accorde à la Triennale Banlieue! une aide de 25 000 $ dans le cadre du programme Soutien aux activités - Manifestation et présentation publique.

