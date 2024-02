Festivals et événements de la saison hivernale 2024 - Le gouvernement du Québec accorde une aide financière de près de 515 000 $ à RIDEAU 2024

QUÉBEC, le 11 févr. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec accorde une aide financière de 513 230 $ à RIDEAU 2024 qui se déroule jusqu'au 15 février prochain. Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, ainsi que le ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Jonatan Julien, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

RIDEAU est un événement qui, chaque année, favorise les rassemblements et les échanges pour le milieu de la diffusion des arts de la scène du Québec. Il permet aux professionnelles et professionnels de l'industrie de faire des découvertes et des rencontres étonnantes. Pendant 5 jours, RIDEAU propose aux personnes participantes des présentations express, les OFFiciels en formule 5 à 7 ainsi que des conférences, des ateliers et des tables rondes dans le cadre de son Forum RIDEAU. En plus de toutes ces activités, de nombreux artistes du Québec, du Canada et de l'international se produiront lors de vitrines ou d'intégrales de spectacles offerts aux professionnelles, professionnels et au grand public.

Citation

« RIDEAU 2024, comme chaque édition d'ailleurs, est un lieu de rencontre qui permet aux productrices et producteurs, aux créatrices et créateurs ainsi qu'aux diffuseurs du Québec de transmettre leur savoir-faire et d'enrichir leurs connaissances pour l'avancement de leur domaine et de la culture québécoise. En plus des activités de réseautage et des spectacles diversifiés qui s'y tiennent, cette manifestation culturelle offre une vitrine exceptionnelle à la relève d'ici. Je remercie chaleureusement toutes celles et tous ceux qui contribuent, année après année, au succès de ce rendez-vous incontournable. Je tiens également à féliciter les lauréates et les lauréats qui verront leur travail récompensé lors de la soirée des prix RIDEAU. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

Faits saillants

Le Conseil des arts et des lettres du Québec, une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, accorde annuellement à l'organisme 280 000 $ provenant du programme Soutien à la mission pour l'ensemble de ses activités, incluant la réalisation de RIDEAU. L'organisme a également bénéficié d'une bonification de 86 480 $ pour 2 exercices financiers (du 1 er juin 2022 au 31 mai 2024).

Le ministère de la Culture et des Communications soutient l'événement grâce à une aide de 50 000 $ découlant du Programme d'appui aux initiatives internationales, volet 2 Invitation. Une somme additionnelle de 46 750 $ est également accordée à RIDEAU au nom du Groupe de travail sur la fréquentation des arts de la scène.

également accordée à RIDEAU au nom du Groupe de travail sur la fréquentation des arts de la scène. Le Secrétariat à la Capitale-Nationale contribue à l'événement RIDEAU en lui accordant une somme de 50 000 $ provenant du Programme d'appui aux actions régionales.

