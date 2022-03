Festivals et événements de la saison hiver-printemps 2021-2022 - Le gouvernement du Québec octroie une aide financière de plus de 90 000 $ au Salon du livre de Trois-Rivières

QUÉBEC, le 24 mars 2022 /CNW Telbec/ - La ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, annonce qu'une aide financière de 91 000 $ est accordée au Salon du livre de Trois-Rivières qui se déroulera du 24 au 27 mars.

Le Salon du livre de Trois-Rivières convie les Québécoises et les Québécois pour une 34e édition. Cette dernière se tiendra en ligne et en personne, une première depuis 2 ans. L'événement, reconnu pour sa programmation audacieuse et innovatrice, ne manque jamais de plaire aux amateurs de lecture. Cette année, le Salon propose près de 150 activités. Les visiteurs pourront aller à la rencontre de nombreux écrivains et écrivaines d'ici, ainsi que de leurs œuvres, afin de repartir la tête pleine de belles découvertes littéraires inédites.

Citations

« Le Salon du livre de Trois-Rivières est une tribune reconnue pour la promotion de la lecture et cette dernière est primordiale pour notre gouvernement. Je souligne la présence de M. Michel Jean à titre de président d'honneur de l'événement. Il est l'un des brillants talents québécois permettant à la littérature d'ici un rayonnement à l'international. J'invite les Québécois à participer à cet événement qui vous réserve cette année encore plein de surprises. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« Notre belle région de la Mauricie est reconnue pour sa vitalité et son offre culturelle riche et diversifiée. Ce 34e Salon du livre de Trois-Rivières se positionne parmi les rendez-vous littéraires incontournables de la province. Je remercie les auteurs, les illustrateurs, les libraires et les éditeurs qui y prennent part, contribuant ainsi à maintenir cette belle histoire d'amour avec la population trifluvienne et québécoise, et à garder florissante cette industrie du livre qui nous tient à cœur. »

Jean Boulet, député de Trois-Rivières, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la région de la Mauricie

« Le Salon du livre de Trois-Rivières est un rendez-vous important pour les amateurs de lecture, qu'ils soient grands ou petits. Le livre, c'est une porte ouverte sur le monde qui nous entoure et un outil de développement incroyable. Je suis très fier d'être d'un gouvernement qui croit au pouvoir de la lecture. »

Simon Allaire, député de Maskinongé

Fait saillant

La Société de développement des entreprises culturelles, une société d'État relevant de la ministre de la Culture et des Communications, octroie au Salon les sommes de 65 000 $ par le biais du programme d'aide aux salons du livre et de 26 000 $ par l'entremise du volet de relance culturelle du programme d'aide aux initiatives innovantes.

Liens connexes

