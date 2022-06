Festivals et événements de la saison été-automne 2022 - Le gouvernement du Québec octroie une aide financière de plus de 625 000 $ à KWE! À la rencontre des peuples autochtones

QUÉBEC, le 17 juin 2022 /CNW Telbec/ - La ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, le ministre responsable des Affaires autochtones, M. Ian Lafrenière, la vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Mme Geneviève Guilbault, ainsi que la ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, annoncent une aide financière de 629 700 $ à KWE! À la rencontre des peuples autochtones qui se déroule jusqu'au 21 juin.

Cet événement est une occasion de partir à la rencontre des 11 nations autochtones du Québec. Dans le cadre de ce événement, une foule d'activités ludiques et éducatives sont proposées aux visiteurs, notamment des performances artistiques et musicales, des reconstitutions d'habitations traditionnelles, un volet culinaire, et bien plus, afin de mettre de l'avant ces communautés riches en talents, en cultures et en histoire. KWE se veut un moyen d'apprendre à mieux se connaître afin de se rapprocher.

Citations

« Les cultures autochtones sont riches et diversifiées. KWE nous offre la possibilité de voyager parmi leurs traditions, leurs modes de vie, leurs savoir-faire, leurs expressions artistiques, leurs visions du monde et leurs vastes traditions orales. La culture est une priorité pour notre gouvernement, c'est pourquoi nous sommes fiers de nous associer au succès de cet important festival. J'invite les Québécois à participer en grand nombre à la 5e édition de ce rassemblement culturel. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« Le succès grandissant de KWE me fait chaud au cœur, et je suis ravi de constater que l'activité attire chaque année plus de familles et de curieux en quête de découvertes. J'ai espoir que les Québécois profiteront de ce grand rassemblement pour se familiariser avec les riches cultures des Premières Nations et des Inuits, et pour en apprendre davantage sur la vie au sein de leurs communautés. »

Ian Lafrenière, ministre responsable des Affaires autochtones

« KWE! À la rencontre des peuples autochtones est un rendez-vous culturel avec les 11 nations autochtones du Québec. J'invite les citoyens de la Capitale-Nationale à y participer et à embrasser cette occasion d'apprécier leurs artistes et d'en apprendre davantage sur leurs traditions, leurs savoirs et les enjeux qui les touchent. Je félicite les organisateurs qui nous offrent une fois de plus une gamme d'activités originales et attrayantes. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« La belle saison est synonyme de rassemblements, de partages et de célébrations en tout genre aux quatre coins du Québec. Rien n'incarne mieux ces sentiments que KWE. C'est l'occasion parfaite pour les visiteurs et les Québécois de faire un saut au cœur des cultures autochtones! Il s'agit d'une occasion idéale pour échanger et découvrir dans une ambiance festive unique en son genre. Le gouvernement du Québec est heureux de contribuer à cet événement de marque pour notre destination touristique et qui souligne l'importance de l'ouverture à l'autre. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

Faits saillants

Liens connexes

Ministère de la Culture et des Communications

Société de développement des entreprises culturelles

Conseil des arts et des lettres du Québec

Secrétariat des affaires autochtones

Secrétariat à la Capitale-Nationale

www.quebec.ca

Ministère de la Culture et des Communications sur les médias sociaux

https://www.facebook.com/mccquebec

https://twitter.com/mccquebec

https://www.youtube.com/user/MCCQuebec

https://www.instagram.com/mccquebec/

https://www.linkedin.com/company/ministere-culture-communications-quebec/mycompany/

Société de développement des entreprises culturelles sur les médias sociaux

https://www.facebook.com/la.sodec

https://twitter.com/la_sodec

https://www.youtube.com/channel/UCSZnysuPzaI2uzFC80Gcyag

https://www.instagram.com/la.sodec/?hl=fr

https://www.linkedin.com/company/sodec/?originalSubdomain=ca

Conseil des arts et des lettres du Québec sur les médias sociaux

https://www.facebook.com/LeCALQ

https://twitter.com/LeCALQ

https://www.youtube.com/user/LeCALQ

https://www.instagram.com/LeCALQ/

https://www.linkedin.com/company/lecalq/?originalSubdomain=ca

Secrétariat des affaires autochtones

https://m.facebook.com/AutochtonesQc

Secrétariat à la Capitale-Nationale

https://twitter.com/SCN_Qc

https://www.linkedin.com/company/secr%C3%A9tariat-%C3%A0-la-capitale-nationale/

Ministère du Tourisme sur les médias sociaux

https://www.facebook.com/TourismeQc/

https://twitter.com/tourisme_quebec/

https://www.youtube.com/channel/UC3ASu9yRbDiJH6pErSzeLrw

https://www.instagram.com/tourismequebec/?hl=fr

https://ca.linkedin.com/company/tourismequebec

SOURCE Cabinet de la ministre de la Culture et des Communications

Renseignements: Sources : Maxime Roy, Directeur des communications, Cabinet de la ministre de la Culture et des Communications, 581 989-6037; Mathieu Durocher, Attaché de presse, Cabinet du ministre responsable des Affaires autochtones, Tél. : 418 805-0233; Louis-Julien Dufresne, Attaché de presse, Cabinet de la vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, 514 560-0244; Geneviève Gouin, Conseillère politique et attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, 514 796-9615, [email protected]; Renseignements : Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, 418 380-2388; Marie-Ève Fillion, Conseillère en affaires publiques, Ministère du Conseil exécutif et Secrétariat du Conseil du trésor, [email protected]; Gabrielle Vachon, Conseillère en communication, Direction des communications, Ministère du Tourisme, 418 643-5959, poste 3476