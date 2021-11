Festivals et événements de la saison été-automne 2021 - Le gouvernement du Québec octroie une aide financière de 320 000 $ aux Rencontres internationales du documentaire de Montréal

QUÉBEC, le 10 nov. 2021 /CNW Telbec/ - La ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, ainsi que la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, annoncent une aide financière de 320 000 $ pour soutenir les 24es Rencontres internationales du documentaire de Montréal, qui se dérouleront jusqu'au 21 novembre.

Ce festival de cinéma documentaire, parmi les plus importants en Amérique du Nord, invite les professionnels du cinéma et les cinéphiles d'ici et d'ailleurs à s'instruire et à s'émerveiller devant plus de 120 documentaires. Présentée en formule hybride, cette édition 2021 offre la possibilité aux festivaliers de visionner les œuvres en salle ou en ligne.

« Avec sa programmation riche et variée, les Rencontres internationales du documentaire représentent un rendez-vous culturel incontournable pour les adeptes. Véritable promoteur de la créativité et de l'audace des cinéastes d'ici, le festival contribue à nous rendre fiers de nos artisans du documentaire, qui font rayonner notre culture unique. J'invite le public à participer en grand nombre, en salle ou en ligne, à ces Rencontres extraordinaires qui nous rendent fiers de notre cinéma et des artistes et artisans qui œuvrent à l'enrichir. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« Grâce à la diffusion et à la promotion du cinéma documentaire québécois et de l'international auprès d'un large public, les Rencontres internationales du documentaire contribuent à positionner la métropole comme lieu culturel de choix. C'est aussi un événement qui permet à Montréal de dynamiser sa programmation festivalière pendant l'automne et qui, de ce fait, participe à la vitalité de notre métropole. Je suis heureuse de soutenir ce rendez-vous qui se déroulera dans le respect des mesures sanitaires. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Faits saillants

La Société de développement des entreprises culturelles, une société d'État relevant de la ministre de la Culture et des Communications, accorde la somme totale de 260 000 $, soit 230 000 $ dans le cadre du volet 4 du programme d'aide à la promotion et à la diffusion et 30 000 $ par le biais du volet de relance culturelle.

Le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation octroie une somme de 60 000 $ issue du Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole.

