Festivals et événements de la saison automne-hiver 2021 - Le gouvernement du Québec octroie une aide financière de près de 415 000 $ à Parcours Danse

QUÉBEC, le 30 nov. 2021 /CNW Telbec/ - La ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, annonce une aide financière de près de 415 000 $ à La danse sur les routes du Québec, notamment pour l'organisation de l'événement Parcours Danse qui se déroulera jusqu'au 3 décembre.

La biennale Parcours Danse est l'une des plus grandes plateformes du genre en Amérique du Nord. Vouée à la mise en place d'espaces de création et d'interaction avec des professionnels du Québec et de l'international, elle a pour mission de favoriser la diffusion des arts chorégraphiques québécois et de contribuer au développement de l'industrie.

Citation

« Pour cette nouvelle édition, Parcours Danse nous propose des œuvres d'exception et du talent québécois. Contribuer au rayonnement de la culture québécoise est une priorité pour votre gouvernement, c'est pour cette raison que nous investissons dans des événements audacieux et créatifs comme Parcours Danse. Cette plateforme innovatrice où interprètes, chorégraphes, intermédiaires, diffuseurs et collectifs de la danse se retrouvent pour célébrer leur art, s'inscrit directement dans notre vision qui vise à faire briller notre culture, ici et ailleurs. Je souligne le travail de l'organisme La danse sur les routes du Québec qui ne ménage aucun effort tout au long de l'année pour le développement de la danse québécoise, de ses artisans et de sa relève. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

Faits saillants

Le ministère de la Culture et des Communications accorde la somme de 50 000 $ par l'entremise du programme Appel de projets pour l'invitation à des diffuseurs et programmateurs hors Québec (participation physique ou virtuelle).

Le Conseil des arts et des lettres du Québec, une société d'État relevant de la ministre de la Culture et des Communications, accorde à l'organisme La danse sur les routes du Québec, responsable notamment de l'organisation de l'événement Parcours Danse, la somme de 363 750 $ en vertu du programme Soutien à la mission. De ce montant, 288 750 $ sont versés pour soutenir les activités de La danse sur les routes du Québec et 75 000 $ sont octroyés pour l'accueil de 5 nouveaux diffuseurs.

Liens connexes

